nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:05

Вже не вперше актори Національного театру імені Марії Заньковецької приїжджають до Золочева. Вже не вперше вражають золочів’ян своєю майстерною грою.

Ось і 28 лютого 2017 року в районному Народному домі освітяни, учні та просто охочі мали змогу відвідати виставу «Украдене щастя» у виконанні заньківчан.

Зображені долі трьох понівечених душ та створені артистами образи Миколи, Анни й Михайла безумовно справили враження на глядачів.

Належне варто віддати й музичному акомпанементу та технічному персоналу, які допомогли проникнутись описаною Іваном Яковичем Франком (автором оригінального драматичного твору) атмосферою сільського життя, краще зрозуміти почуття героїв, їхні характери, переживання.

Можна довго говорити про заньківчан, рівень їхнього професіоналізму (а він справді високий!) та вражаючі виступи, однак побачити майстрів у справі – ось, що дійсно варте уваги!



Юлія ЛАПСЮК