Улюблена річ може стати ще кращою

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 13:36

Декупаж (з фр. Decouper – вирізати з паперу) – декоративна техніка по склу, дереву, пластмасі та інших поверхнях, що полягає у вирізанні зображень з паперу та наклеюванні їх на поверхню, що декорується.

Як засіб декору, декупаж відомий в Європі ще з часів Середньовіччя, адже він не вимагав художніх здібностей, навичок малювання та наявності фарб. У цей час декупажем прикрашали меблі.

Наприкінці XX століття декупаж ввели до арсеналу дизайнерів. Його ускладнили новими матеріалами, що дало змогу закріплювати малюнки на різних поверхнях – від дерева і до кераміки. Зараз до традиційної техніки додався декупаж з серветок, з тканин і на тканинах, а різноманітність матеріалів дає змогу декорувати будь-яку поверхню: свічки, метал, скло, пластмасу тощо.

Сучасний декупаж більше нагадує виготовлення китайських лакованих предметів. Нині він широко використовується для створення подарунків ручної роботи, а також для декорування інтер’єру. Детальніше про цю надзвичайно цікаву техніку розкаже вчитель трудового навчання Золочівського НВК «Школа радості» ДНЗ Леся Володимирівна Заяць.

– Лесю Володимирівно, знаю, що Ви майстриня ще та, у Ваших руках будь-яка річ перетворюється на щось надзвичайне. Як Ви познайомилися саме з цією технікою?

– З цією технікою я познайомилась зовсім недавно. Це просто була ще одна техніка зовсім невідома мені. Але, як виявилося, це зовсім не складно і навіть не дуже затратно. Адже за допомогою цієї нескладної техніки можна прикрасити все, що завгодно і давати «друге життя» багатьом предметам.

Сьогодні найпопулярніший матеріал для декупажу – тришарові серветки. Окрім них потрібна ґрунтовка, клей ПВА (або спеціальний декупажний), лак на водяній основі, а з інструментів – ножиці та пензлик для нанесення клею.

– У чому суть технології? І з чого починати?

– Для початку потрібно вибрати предмет для декорування. Шорсткуваті поверхні потрібно обробити шкуркою, скляні, керамічні чи пластмасові – обезжирити спиртом. При потребі предмети потрібно заґрунтувати.

Наступний крок – обираємо малюнок. Треба відокремити від серветки верхній тонкий шар та вирізати малюнок. Після цього прикладаємо малюнок на оформлювану поверхню й промащуємо клеєм із зовнішньої сторони, при цьому розгладжуємо пензликом усі складки. І останній крок – нанести два шари лаку, коли клей висохне. Готово!

– Декупаж – задоволення не з дешевих. Де берете матеріали й чи реально купити все необхідне у Золочеві?

– Професійні матеріали дуже дорогі. Я стараюсь знайти альтернативу. Замість спеціального клею використовую ПВА, ґрунтовку замінюю білою фарбою. Багато матеріалів для декупажу можна купити у будівельних магазинах. Слід звертати увагу на те, щоб матеріали: фарби, ґрунтовки, лаки були акрилові – на водяній основі.

– Скільки часу потрібно для виготовлення виробу?

– Інколи достатньо і півгодини, а в інших випадках і декілька днів. Усе залежить від того, як швидко висихають матеріали і скільки шарів ми наносимо.

– Ви не тільки самостійно займаєтеся декупажем, а й з дітьми у школі. Чи подобається їм такі заняття?

– Діти отримують велике задоволення від нових модних технік. Декоруємо з ними вироби для інтер’єрного призначення: старі платівки, диски, «реінкарнуємо» різноманітні баночки-скляночки.

– Бажаємо успіху і творчого натхнення.



Розмовляла

Мар’яна БОЙКО

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