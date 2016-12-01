Неповторні прикраси із солоного тіста

nus.in.ua, 23 грудня 2016, 12:27

16 грудня у Золочівському НВК «Школа радості» ДНЗ відбувся майстер-клас для вчителів художньо-естетичного циклу ІІ-го округу з виготовлення ялинкових прикрас із солоного тіста, який провела вчитель образотворчого мистецтва Наталія Теодорівна Двірник.

«Прикраси з солоного тіста можна декорувати по-різному. При розкачуванні тіста одразу ж можна прикачувати серветку з малюнком – техніка декупаж, яку-небудь квіточку або гілочку. Можна робити отвори і потім переплітати ниткою. Дуже оригінальний має вигляд. У старшій школі я вже практикувала виготовлення прикрас з солоного тіста, а саме намиста. Це, звичайно, клопітна робота, не завжди все вдається, але результат завжди тішить», – розповіла Наталія Теодорівна, і поділилась рецептом виготовлення таких іграшок.

Для замішування тіста нам потрібно:

1 склянка дрібної кам’яної солі (приблизно 120 г)

2 склянки борошна

2/3 склянки води

харчові барвники

Всі інгредієнти ретельно перемішати до однорідної маси. У результаті повинно вийти приємне, податливе тісто, яке не прилипає до рук і тримає форму.

На папір посипати борошна, щоб можна було розкачати тісто. Розкачуємо тісто не дуже грубо. Перевірено, скільки міліметрів має тісто, стільки діб воно і сохне. Але тонко також не потрібно розкачувати, бо при висиханні воно трішки всихається.

За допомогою різноманітних формочок вирізаємо фігурки. Щоб зробити отвір для нитки, за яку відвішуватимемо іграшку, використовуємо звичайну пластикову трубочку. На цьому перший етап приготування прикрас з солоного тіста завершений. Тісто повинне висохнути.

Після того як воно затвердне, можна його розмальовувати фарбами: і гуашшю, і акриловими. Фарби сохнуть буквально за півгодини, а то й менше.

От і все. Тепер кожен зможе прикрасити свою новорічну ялинку оригінально і неповторно.





Мар'яна БОЙКО

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