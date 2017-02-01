nus.in.ua, 6 лютого 2017, 17:20

Лине Різдвяна коляда рідним краєм. Славлять дорослі і діти новонародженого Ісуса. У неділю, 5 лютого 2017 року, в Золочеві у церкві Св. Софії УАПЦ відбувся фестиваль різдвяних піснеспівів «Різдвяні історії». Фестиваль у Золочеві започатковала парафія Св. Софії УАПЦ. Вперше він відбувся у 2014 році. Ідею цього духовно-мистецького заходу золочів‘яни запозичили від Львівського Ставропігійного Братства Св. Ап. Андрія Первозванного, яке щорічно проводить такий фестиваль в Львові.

У програмі взяли участь народні хори «Благовіст» НД с. Вороняки (кер. Зеновій Дмитрак), «Надбужжя» НД с. Сасів (кер. Михайло Стречик), «Колос» НД с. Куровичі (кер. Христина Шандро), народний вокальний жіночий ансамбль РНД «Криниці» (кер. Марія Чуха), лауреат численних конкурсів читців Марія Квас, співачка Маркіянового краю Оксана Квас, дитячий хор парафії Св. Софії м. Золочів (кер. Галина Гучко), співаки Христина Юрченко та Микола Савчук, хор «Аксіос» парафії Арх. Михаїла с. Лагодів (худ. кер. Володимир Волошин), хор парафії Прав. Анни м. Глиняни (кер. Галина Кіпіш), хор парафії Святої Трійці м. Золочів (кер. Галина Решітник), різдвяна вистава «Вертеп» у виконанні парафіян храму Різдва Хрестителя с. Колтів, настоятель о. Іван Гірняк, хор «Dominus» Собору Івана Хрестителя, м. Львів (худ. кер. та диригент Андрій Волошин) та хор парафії Св. Софії м. Золочів (кер. Неля Мельник).

Одна по одній Різдвяні історії, створені народом, його геніальними композиторами і поетами, прославляючи дитятко Ісуса, бажаючи Божої благодаті, миру й любові, щиро і натхненно сповняли душі виконавців і глядачів високими почуттями всеосяжної Різдвяної радості і свята.



На завершення хори «Dominus» Собору Івана Хрестителя та парафії Св. Софії спільно виконали «У нашому дворі» (М. Леонтовича) та коляду «Бог Предвічний».