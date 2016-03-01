На першому плані – відповідальність

nus.in.ua, 2 лютого 2017, 13:08

30 січня голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський звітував про проведену роботу у 2016 році та «ділився перспективними планами на цей рік». Звітував при першому заступнику голови Львівської облдержадміністрації Ростиславу Замлинському.

Послухати звіт про роботу голови райдержадміністрації прийшли представники установ, організацій, місцевого самоврядування, громадськості, депутати.

Основні моменти доповіді стосувалися економічних показників району, податкових надходжень, розвитку АПК, соціального захисту населення, освіти, медицини та проектної роботи.

Після сухих статистичних даних, які навів голова райдержадміністрації, посипались запитання із залу, здебільшого до першого заступника голови ЛОДА Ростислава Замлинського. Відтак звіт голови РДА плавно перейшов у конструктивне спілкування із першим заступником голови облдержадміністрації.

– Ми повинні знати і гордитись тими місцями, які є самобутніми для нашої області, того чи іншого району чи міста. В ці місця возити своїх дітей, показувати їх нашим дітям, нашим внукам. А також інформувати про ці місця подорожуючих, котрі їдуть через Львівську область автомобілем, автобусом чи велосипедом. Мають бути вказівники, інформаційні туристичні знаки, самі місця мають бути належним чином облаштовані. Маємо разом об‘єднати зусилля для того, щоб це зробити.

Турбувало громаду питання доріг та пасажирських перевезень.

– У Львівській області знаходиться більше 14 тисяч кілометрів доріг сумарно і в тому числі 8 тисяч кілометрів доріг з твердим покриттям. Звісно, що хотілось би зробити всі вісім тисяч кілометрів доріг за один рік чи навіть за один день. Але ми розуміємо, що це нереально. 2017 рік буде роком, пріоритетом якого будуть дороги. Чіткого переліку доріг, які ремонтуватимуться у 2017 році ще немає. В мене прохання до голови райдержадміністрації разом з головою районної ради та депутатами визначитись, що для вас є у пріоритеті і подайте узгоджену пропозицію. І подайте її не 31 грудня, а найближчим часом.

Депутат Золочівської районної ради Данія Дзядига підняла болюче питання для жителів білокамінської зони – чи функціонуватиме Білокамінське відділення Золочівської ЦРЛ?

– Об‘єкти соціальної інфраструктури, а це не лише лікарні, а й ФАПи, садочки, бібліотеки, школи, повинні нести якісну функцію і завдання, з метою яких вони створені, для людей. Щоб люди зрозуміли, що якщо вони йдуть у бібліотеку, то там є якісна книжка, сучасна, там є Інтернет тощо. Якщо вони йдуть в лікарню, то це лікарня, а не хоспіс, в якому люди, котрі поїхали на заробітки і не мали куди діти своїх стареньких батьків, залишили у лікарні. Відтак це є більше хоспіс. Тоді давайте скажемо, що це є хоспіс, переведемо в галузь соціального захисту, перекваліфікуємо і люди, які там працювали, також відповідно матимуть робочі місця. Думаю, що й рівень зношеності обладнання, яке там є, також вимагає бажати кращого. Те, що послуги потрібно надавати, – погоджуюсь, якісно – погоджуюсь. Люди, які там працюють, вони ж не винні, що працюють в таких умовах, які там є. Їх потрібно працевлаштовувати чи перекваліфіковувати. З цим також погоджуюсь. Але те, що не може бути навантаження на бюджет, фінансування, або не за галуззю, або тому що «потрібно фінансувати, бо там кум, брат чи сват» чи тому подібне. Це – не правильно. Люди повинні розуміти, якщо вони йдуть в амбулаторію, вони отримують якісну послугу, якщо вони йдуть в лікарню, вони отримують вторинну медичну допомогу. Якщо вони йдуть в Народний дім, там повинна бути відповідна якісна культурно-мистецька послуга. Звісно питання Білокамінського відділення потрібно вивчити. Можливо його потрібно перекваліфіковувати. Це мають сказати фахівці. Але підхід: «давайте залишимо, бо це Білий Камінь і там є певна кількість людей», це неправильно. Має бути стратегія і бачення місцевої влади і профільного департаменту.

Жваву дискусію викликало питання, що стосувалось реформи децентралізації. Сільський голова Полянської сільської ради Володимир Ковбаса демонстративно вручив першому заступнику голови Львівської ОДА Ростиславу Замлинському пакет документів, які ініціюють створення Струтинської ОТГ:

– Думаю, що з вашої легкої руки ми зрушимо процес децентралізації.

Депутат Львівської обласної ради Зеновій Шептицький, на підтримку котрого сподівався голова, схоже, керувався емоціями. То ж окрім нашого району, некоректно торкнувся ще й сусідів. Та й питання процедури перевернув догори дригом:

– Люди у нашому районі хочуть, щоб тут було хоча б шість громад.

Ростислав Теодозійович детально і аргументовано відповів на некомпетентні закиди:

– Я курую процес децентралізації в області. Обласна рада не приймає рішення щодо об‘єднання громад. Обласна рада не дає висновку щодо об’єднання громад. Обласна рада лише схвалює проект Перспективного плану. Розробляє і подає його облдержадміністрація. Формат об‘єднання визначають ті громади, які об‘єднуються. І не треба говорити: «винесіть завтра на обласну раду», бо це тут ні до чого. Це перше. Друге – ніколи облдержадміністрація не виносила проект Перспективного плану по Пустомитівському району на дві громади. Тому не треба про це говорити.

Третє. Якщо ви, як ініціативна група, подали документи і вони пройшли висновки на дотримання Конституції України і законодавства України про добровільне об‘єднання громадян, то ці документи комісія ОДА розгляне. Будуть застереження до документів, будемо повідомляти. Хочете проконсультуватись, приїдьте, сядемо, розглянемо, допоможемо. Буде позитивний висновок по підготовці документів – він безпосередньо буде скерований вам. Проголосуєте на сесії, ми невідкладно подамо подання до ЦВК. Вже в цьому році призначено вибори в трьох потенційних об‘єднаних територіальних громадах. Чому потенційних, бо невідомо, чи відбудуться вибори, чи прийдуть люди на виборчі дільниці. Доки не відбудуться вибори, я не можу сказати, що в цьому році три ОТГ запрацюють, крім тих 22, які вже працюють у Львівській області.

Але, шановні колеги! 2015 рік для вас пройшов, 2016 рік для вас пройшов, 2017 рік для вас проходить. Тому що в тих, хто йде на вибори 30 квітня є можливість з 1 липня запрацювати як об‘єднана територіальна громада. Решта – після 1 січня 2018 року. Тому чекати осторонь і дивитись, коли у 2015 році максимальне сприяння було всім, хто йшов на об‘єднання, було як мінімум неправильно. На превеликий жаль, коли говорять про спроможність, то говорять про фінанси. Ні. Спроможність фінансова на другому плані. На першому плані – спроможність сформувати і згенерувати кадровий ресурс. На сьогоднішній день є проблема з кадрами в об‘єднаних територіальних громадах. Вони не бачать стратегії, в них немає візії, куди йти, що робити: чи дорогу, чи школу, як взагалі управляти тим ресурсом. Немає людей, з ким можна працювати. В першу чергу повинна бути кадрова спроможність. В другу чергу – це можливість надавати якісно послуги, які потрібні людям. Повинен бути нормальний рівень первинної медичної допомоги, нормальний рівень освіти… Має бути системне бачення. Сьогодні говорять, ми хочемо мати об‘єднану територіальну громаду, бо ми будемо отримувати ПДФО чи щось тому подібне. Ну добре, що ви собі це так бачите, тому що у вас є Струтинський спиртзавод. Добре, що там є заправки. Добре, що в Куровичах є станція «Дружба». Але треба думати по-державницьки. Сьогодні є заправка, а завтра всі перейдуть на електромобілі. І що далі? З чого формувати той кадровий потенціал, який буде управляти тою громадою, якщо громада три з половиною тисячі мешканців? І тенденція, на превеликий жаль, низхідна, тому що крім одного-двох працедавців нема де людям працювати. Тому, коли формуєте об‘єднану територіальну громаду потрібно виходити комплексно – не з меркантильних інтересів: де я буду працювати, чи зможу я працевлаштуватися, а з точки зору користі для людей: як зробити так, щоб громада дійсно розвивалася.

Ви просили заявити публічно, то я заявляю, об‘єднання громад є добровільним. Те, що ви говорите мовою колгоспу, розумію, що ви жили в той час, і я колись там бачив, що це таке, але тим не менше я просив би таку риторику не вживати. Всі просили повноваження на місця. А тепер ви кажете: «Заганяють в колгосп». Це неправильний підхід. Повноваження вам передаються. 2015, 2016 роки пройшли, 2017 рік вас оминає також. Де ви були?

Хочете сформувати більше, ніж по перспективному плану громад, формуйте. Приїжджайте, консультуйтесь. Я нікому не відмовляю. Хто приїхав від вас? Третій рік пішов. Скільки можна чекати, шановні? Добре, що є ініціатива. Але доведіть до кінця. Покажіть, наскільки ви будете спроможними. Не фінансово. Фінансова спроможність на передостанньому місці. А на першому – кадрова спроможність, спроможність надати громаді якісні послуги. Якщо ви собі порахували, що у вас є 10 мільйонів і ви збудуєте собі лікарню – колись, збудуєте садочок – колись. Ви повинні практично з завтрашнього дня ці питання задовільняти. Потрібно бути відповідальним. Не можна бути безініціативним. Маєте усвідомити, що на першому плані має бути ваша відповідальність.

Реформа децентралізації є найуспішнішою не лише у Львівській області, а й в Україні. І це відзначили не лише на рівні Уряду, про це говорять наші колеги із Європейського Союзу. Хотів би, щоб усі зрозуміли, будувати країну треба починати з себе.

Також під час зустрічі торкнулись питання видачі земельних ділянок учасникам АТО. Міський голова Золочева Ігор Гриньків заявив, що проблем із виділенням земельних ділянок у місті немає. Цю ж думку підтвердив депутат Золочівської районної ради, учасник АТО Віктор Олійник, котрий повідомив, що при міській раді створено дорадчий орган із учасників АТО, який розглядає кожну заяву. Звертатись за земельною ділянкою можуть не лише мешканці міста, а й району.

– Я просив би розуміння і сприяння від сільських голів та учасників АТО із сільських населених пунктів. Адже є ситуації, коли до нас звертаються мешканці Золочева із проханням виділити земельну ділянку під ведення особистого селянського господарства. Такі землі є у селах. Тому ми звертаємось до сільських голів ставитись з розумінням і йти назустріч золочів‘янам-учасникам АТО також.

Ростислав Замлинський завершив зустріч із громадою на оптимістичній ноті:

– Я дуже часто згадую слова Івана Яковича Франка: «Довго нас недоля жерла, досі нас недуга жре. Та ми крикнем: «Ще не вмерла Україна, ще не вмерла і не вмре!». Коли нам важко, ми маємо пересилити себе і йти далі, працювати віддано і наполегливо кожен на своєму місці. Кожен повинен робити свою роботу з максимальною віддачею.





Леся ГОРГОТА

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