Звітував голова Золочівської РДА
nus.in.ua, 31 січня 2017, 16:17
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30 січня, голова Золочіської райдержадміністрації Володимир Недзельський провів звіт про проведену роботу у 2016 році. На звіті був присутній також перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.
Після звіту керівництво та громада обговорили також проблемні питання у районі, зокрема стан доріг, надання земельних ділянок учасникам АТО, легалізацію заробітної плати, пасажирські перевезення та ціни на перевезення, створення ОТГ у районні тощо. Про те, що цікавило громаду району, детальніше у відео:
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