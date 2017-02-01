До сусідів за інформацією і за досвідом

nus.in.ua, 3 лютого 2017, 12:18

У рамках підписаної 19 листопада 2016 року угоди про співробітництво громад на запрошення війта Вєслава Міхальчука делегація Сасівської сільської ради перебувала з офіційним візитом у гміні Яблонна Ляцка Сокуловського повіту Мазовецького воєводства реcпубліки Польща. Метою поїздки був обмін досвідом між працівниками місцевого самоврядування, працівниками культури та освіти. Організацією поїздки займався директор Золочівської агенції регіонального розвитку Микола Худзей. У склад делегації увійшли сільський голова Сасівської сільської ради Іванна Кармазин, землевпорядник Оксана Дмитрів, депутат Наталія Сушанська, директор Сасівського НВК Ігор Попадюк, завідувач Народного дому с. Сасів Марія Рудянин, бібліотекар с. Сасів Віра Александрович та бібліотекар с. Ушня Оксана Сторонянська.

Про візит, який тривав з 23 по 27 січня 2017 року, розповіла нам сільський голова Сасівської сільської ради Іванна Кармазин:

– Члени делегації мали можливість ознайомитись з роботою влади гміни, усіх установ та підприємств, навчальних закладів, відвідати пам’ятки культурної спадщини. Програма візиту була дуже насиченою та цікавою.

Гміна Яблонна Ляцка займає територію 149,4 кв. км, населення складає 4637 чол, гміна складається з 28 солтиств (менших адміністративно-територіальних одиниць). Цікавим є те, що очолюють ці одиниці солтиси, які не отримують заробітної плати, а винагороду у процентному відношенні від зібраних у солтистві податків. У гміні діють школи різного ступеня та різної форми власності, у гміні працює один медичний заклад, що надає тільки амбулаторні послуги та працює один дім культури. У Яблонній Лясці є декілька добровільних пожежних команд, члени яких теж працюють на добровільних засадах. На другому поверсі будівель, де дислокується пожежна команда, як правило знаходяться світлиці, у яких мають можливість відпочивати жителі гміни. За дотримання порядку у світлиці відповідає солтис. На території гміни ведуть господарство фермери, що займаються вирощуванням корів, свиней, зернових та технічних культур. Також успішно працюють декілька підприємств, зокрема з виробництва електрообладнання, заморожування та переробки фруктів та ягід, м’ясокомбінат, пилорама.

У результаті проведених зустрічей між Сасівським НВК та школою Яблонної Ляцки підписано угоду про співпрацю. Колектив художньої самодіяльності з Яблонної Ляцки запрошений на святкування Дня Сасова у третю неділю липня, маємо запрошення на святкування Дня гміни у третю неділю серпня. Окрім культурного обміну та обміну учнівської молоді, в перспективі є можливість реалізації інших спільних проектів.

Звичайно перепоною у вільному спілкуванні і отриманні необхідної інформації став мовний бар’єр, проте члени делегації отримали цікавий і необхідний досвід, що особливо важливо на етапі реформування місцевого самоврядуванння в Україні.







Мар'яна БОЙКО

