Казкові птахи на Золочівці

nus.in.ua, 2 лютого 2017, 13:53

До Золочева на зимівлю прилетіли лебеді. Тепер на річці Золочівці можна побачити сім граційних птахів. На турботу пернаті гості можуть з легкістю розраховувати.

Золочів’яни залюбки підгодовують білих красенів зерном та хлібом.

«Не пам’ятаю, щоб лебеді раніше тут зимували. Та кожен, хто проходить мимо, підгодовує птахів. Хочеться, щоб ці красені повернулись до нас і наступної зими», – говорить мешканка міста.

Тож, сподіваймося, що лебедям сподобається у нас гостювати і ми ще не раз зможемо любуватися казковими птахами.