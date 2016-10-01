Ігор Гриньків: “Cильна українська держава має стояти на міцному фундаменті сильного місцевого самоврядування”

nus.in.ua, 3 лютого 2017, 09:35





Минув ще один рік. Рік наполегливої праці. Це був ще один рік в умовах війни: неоголошеної, спустошливої, гібридної… І все ж ми прожили його з надією, вірою у перемогу України, єдиної і незалежної, над ворогом зовнішнім і внутрішніми, над зневірою і байдужістю, над розчарованістю і підступництвом…

Золочів‘яни своєю згуртованістю, ініціативністю, впевненістю доводять, що жити, творити, змінюватись і змінювати своє місто, ставлення до громади і громадського, шукати нових надійних партнерів і зміцнювати давно усталені стосунки можна і необхідно в будь-яких умовах.

Про це: про рік минулий і рік, що прийшов, про здобутки, плани, перспективи… розмовляємо з міським головою Золочева Ігорем ГРИНЬКІВИМ.

− Ігоре, яка, на твою думку, подія була найбільш знаковою для мешканців нашого міста у 2016 році?

− Без сумніву, це відновлення скульптур перед головним входом до костелу Успіння Пресвятої Діви Марії на бульварі Григорія Сковороди. У повоєнний час, в період радянського режиму, ці скульптури було знищено. А трохи більш як через півстоліття наш Благодійний фонд «Золочів відроджений» об’єднав золочів’ян навколо такої благородної справи – відновлення скульптур Пресвятої Діви Марії з Малим Ісусом та Преподобного Йосифа. Свята родина знову заопікувалась нашим містом. Для нас це добрий знак.

Встановленню скульптур передувало завершення будівельних робіт на бульварі Сковороди. Це була велика праця і тут нам все вдалося. Для комплексного завершення усіх робіт на бульварі Сковороди потрібно ще збудувати фонтан з декоративною скульптурою Яна Непомуцького – над цим ми працюємо.

− У минулому році було багато контактів з міжнародними партнерами. Що вважаєш найцікавішим і найкориснішим для громади Золочева?

− Минулий рік ми розпочали з того, що в січні усією громадою відзначали 20-ту річницю нашого партнерства із німецьким містом Шьонінген. Впродовж року спілкування було активним. Уряд Німеччини має намір підтримати такі партнерства українсько-німецьких міст в сферах комунікації, енергозбереження, екології тощо. Для нас це актуально і важливо.

Минулого року стартував великий європейський проект транскордонної співпраці «Україна – Польща – Білорусь 2016−2020». Суть цього Проекту полягає в тому, що маючи польського партнера (місто) у межах прикордонної території можливо подати спільний проект обох міст на конкурс, а за результатами відбору отримати фінансування від Європейського Союзу. Це підштовхнуло до активного пошуку надійних польських партнерів та, як наслідок, міська рада подала три проекти на розгляд конкурсної комісії у Варшаву.

Проект, який ми плануємо реалізувати із гміною м. Острів Мазовецький Мазовецького повіту, полягає у капітальному ремонті частини вул. Шевченка. Ця вулиця давно потребує серйозного ремонту.

Інший проект із гміною Телятин Люблінського воєводства передбачає реконструкцію каналізаційного колектора на вулиці Набережній. Таким чином маємо намір вирішити проблемні питання для мешканців та попередити скидання стоків у водосховище на вулиці Шевченка.

Спільно із м. Жовквою та польськими партнерами працюємо над великим туристичним маршрутом, який пройде нашими містами. Від цього проекту хочемо отримати кошти на фонтан на бульварі Сковороди у Золочеві.

Також ми ведемо пошуки партнерів в Австрії. Яку мету ставимо перед собою у такі міжнародній співпраці? Насамперед, Золочів – давнє європейське місто із статусом Магдебурзького права з 1523 року. Нас дуже цікавлять досягнення європейських міст, особливо таких невеликих як наше. Для нас важливий їх досвід в розвитку всіх напрямків життєдіяльності, зокрема становлення міського самоврядування.

− Ігоре, завершився рік, дуже непростий в усіх аспектах. А як бюджет 2016 року – чи вдалось виконати заплановане?

− Чи не вперше за попередні декілька років у міському бюджеті ми зуміли передбачити кошти на частину наболілих проблем громади. Ремонт тротуарів на вул. Львівській, Січових Стрільців, Бродівській, Тернопільскій, Шашкевича, Шухевича, Валовій – дуже потрібна справа. Освітлення вулиць Олени Пчілки, Електричну, Крилова, Довбуша, І. Труша, Чорновола, Дорошенка, Кармелюка, Шевченка Дольна, Котляревського, Лесі Українки, Січових Стрільців бічну, Шевченка бічну, Новий Світ бічну, Івасюка, С. Ковалевської, Болгарську, Лезенну, Польну бічну, Замкову, Бенівську, провулок Барвінського – ще одна ланка цього непростого ланцюга, що іменується міською господаркою. Також нам вдалось провести капітальні ремонти шести аварійних будинків. Провели капітальний ремонт даху житлового будинку № 49 на вулиці Січових Стрільців, а у будинку № 1 на вулиці Шашкевича провели капітальний ремонт балконів.

Загалом були залучені немалі кошти обласного бюджету – 12 наших проектів здобули перемогу у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради.

У 2016 році Золочів визнали найкращим екологічно чистим містом районного значення. Це не випадково. Системна робота щодо поводження з твердими побутовими відходами дається взнаки. Будівництво полігону твердих побутових відходів, сміттєсортувальний комплекс «Золочів Еко Балансу», сучасні контейнери, автомобілі, а найголовніше – бажання і праця мешканців над чистотою і порядком у нашому місті.

− Обласне відділення Національного Олімпійського комітету та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» визнали Золочів «Найкращою спортивною базою за місцем проживання». Це ж також важлива сторінка нашого життя.

− За декілька років ми збудували багато дитячих та спортивних майданчиків. Весною відкриємо великий спортивний майданчик на вул. Польній. В планах будівництво тенісного корту та баскетбольного майданчика. Залучення молоді до фізичної культури та спорту є і буде одним із наших головних пріоритетів.

− Золочів’ян і гостей міста вражають скульптури у сквері Зелений яр біля церкви Святого Миколая. Як буде перевтілюватись цей сквер у 2017 році?

− У 2015 році я запросив до Золочева відомого майстра декоративного мистецтва, різьбяра Миколу Бондарчука, котрий виконав для нас скульптуру Мойсея. Ініціативу щодо дерев’яних скульптур підтримало Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери» під керівництвом Оксани Криницької. Проект цього Товариства «Скульптури рідного міста» на обласному конкурсі був визнаний найкращим. Таким чином ми продовжили співпрацю з відомим митцем Миколою Бондарчуком та отримали ще чотири прекрасні скульптури.

Спільно із фахівцями Національного університету «Львівська політехніка» у цьому році будемо готувати фаховий проект на комплексну реконструкцію скверу Зелений яр. Насамперед весною будемо проводити дослідження старих історичних валів – археологічні розкопки. Отримана інформація буде основою для подальшого проекту. Переконаний, що Зелений яр буде одним з улюблених місць відпочинку дітвори та дорослих.

− Що дає мешканцям міста співпраця із Проектом Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІІ»?

− Золочів – одне з двох міст Львівщини, яке в рамках цього Проекту надає реальну допомогу діючим об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. В основному це ремонт дахів, тобто великі об’ємні роботи, які мешканці самотужки зробити не можуть. У 2016 році нам вдалося залучити дев’ять ОСББ до участі у Проекті.

Для нас усіх дуже важливим був приїзд керівників Проекту Блерти Чели та Хендріка ван Зіла. Під час цієї дуже щирої та доброзичливої зустрічі ми торкнулись багатьох проблем нашого міста та, як наслідок, Проект став нашим партнером у впровадженні заходів з енергозбереження в дитячих дошкільних установах, де ми провели та проводимо заміну вікон на сучасні енергозберігаючі. Незабаром як переможці ще одного конкурсу «Розумне місто» встановимо по місту сенсорні кіоски для покращення комунікації у громаді.

− Справжньою окрасою нашого міста має стати основна його площа – Вічева. Чи продовжаться у 2017 році тут роботи?

− Зараз завершуємо вносити зміни у проект реконструкції площі Вічевої. На площі ближче до кінотеатру буде фонтан, Перехрестя вулиць Героя України Степана Бандери та Бродівської буде врегульовано світлофорами. Проектом передбачено підземні сучасні туалети, зелені насадження, буде означено контури старої ратуші тощо. Розпочнемо, звичайно, із заміни всіх підземних комунікацій. У міському бюджеті ми зуміли передбачити лише 2 мільйони гривень при потребі понад 20 мільйонів.

Проект площі Вічевої подали на розгляд експертів Державного фонду регіонального розвитку. Звичайно, без допомоги Державного бюджету нам не обійтись. У зв’язку з цим буду вишукувати таку можливість. Насамперед звернусь до нашого народного депутата Тараса Батенка. Дуже сподіваюсь, що цього року в нього буде можливість допомогти коштами соціально-економічного розвитку.

Якщо говорити про нашого генія отця Маркіяна Шашкевича, то цього року святкуватимемо 180 років з часу виходу в світ безсмертної «Русалки Дністрової». Ми маємо добре підготуватися, щоб гідно відзначити цю дату.

− Минулого року делегація від нашого міста відвідала м. Скадовськ Херсонської області, де був підписаний Протокол намірів про співпрацю наших міст. Чи є продовження цих намірів?

− На 15 січня цього року заплановано офіційне урочисте підписання Угоди про партнерство між містами. Цей захід відбуватиметься у районному Народному домі. Також заплановано концертну програму за участю Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». Запрошую золочів’ян на цю важливу для нас подію. Наскільки активно розвиватиметься ця співпраця буде залежати від кожного з нас.

− Процес децентралізації в Україні пройшов точку неповернення. Тому формування навколо Золочева об’єднаної територіальної громади стає одним з найактуальніших завдань. Як відбуватиметься цей процес, на на Твою думку, в 2017 році?

− Ще минулого року я ініціював процес утворення об’єднаної територіальної громади з центром у Золочеві. Однак, моя ініціатива була підтримана лише частково. Дуже шкода, бо ми, насамперед сільське населення, не отримали з Державного бюджету значні кошти на розвиток сільських територій. Надалі залишаюсь прихильником проведення цієї реформи. Однак, ініціатива має виходити не лише від мене. Очевидно, цей процес в нашому районі не відбувається, бо не всім зрозумілим є підхід до формування нових об’єднаних територіальних громад. Можливо слід залучити фахівців Львівського інституту регіональних досліджень та Академії державного управління при Президентові України, яку очолює наш земляк Василь Куйбіда. Разом, за участю всіх сільських громад, ще раз все добре обрахувати, узгодити та вийти на результат, що буде підтриманий усіма, якщо так вдасться. Тому що за кожною реформою стоять насамперед люди. Реформу проводимо для покращення якості життя громади, а не для галочки чи задоволення чиїхось амбіцій. Для прикладу, якщо буде створена Золочівська об’єднана територіальна громада, постає питання приміщень, фахівців тощо. Якщо робитимемо це у межах великої ОТГ, то, наприклад, відділ освіти міської об’єднаної територіальної громади залишиться в тому ж приміщенні, є фахівці… Можлива незначна реорганізація. Це все потрібно враховувати.

− З огляду на сказане, 2016 рік, як і попередні роки твого керівництва містом, був важким, але досить успішним. У чому секрет?

− Насамперед у наполегливій роботі апарату міської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу. Нам вдається, бо у нас є велика мета – Золочів, найкраще місто на Землі. А ще – найкраща громада. Крок за кроком ми повертаємо втрачену у попередні періоди довіру до влади. Це дуже складно. Повірити депутату, що буде відстоювати інтереси виборців, а не політичних лідерів, буде тратити на вирішення їх потреб свій час, зусилля. Повірити міському голові, що не здасть інтереси громади у відносинах з «грошовими мішками» (тобто з представниками бізнесу), коли на кону буде важлива для міста справа з одного боку і великі гроші – з другого.

Йде процес формування нової еліти, людей, здатних будувати державу не на тих принципах, які ми бачимо вище, де все продається і все купується. Сильна Українська Держава має стояти на міцному фундаменті сильного місцевого самоврядування таких громад як Золочів, де панує український національний дух, зберігаються національні традиції, культура. Це завжди важко, але якщо Господь хоче зробити нас щасливими, то веде по найважчому шляху, бо легких шляхів до щастя не буває.

Насамкінець хочу подякувати усім за 2016 рік, що минув. Зичу всім щасливого Різдва. А 2017 рік хай тішить Вас та Ваші родини лише хорошими новинами. Хай в кожного буде розуміння того, що лише разом, спільними зусиллями та чесною щоденною працею ми зможемо зробити наш Золочів зокрема та Україну загалом заможнішими, чеснішими та кращими.

Розмовляв

Михайло ЛАПСЮК



