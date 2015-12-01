Спільні проблеми - спільний проект

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 10:56

Днями міський голова Золочева Ігор Гриньків у складі офіційної делегації від Львівщини в рамках Проекту транскордонної співпраці Україна – Польща – Білорусь відвідав Островський повіт (Республіка Польща). Також у складі делегації були Йосиф Фабрига, міський голова м. Великий Любінь, Володимир Керницький, сільський голова с. Пасіки Зубрицькі та його помічник Орест Стеців, координатор Проекту Ігор Раставецький.

Староста Островського повіту Збігнєв Камінський у своєму виступі тепло привітав гостей. Він згадав про попередню співпрацю влади Островського повіту з представниками Львівської області, які стануть довершеними після підписання декларації про співпрацю. Староста висловив надію на те, що подальша співпраця принесе ряд переваг для місцевих громад.

Метою візиту стало підписання попередніх пропозицій щодо спільної реалізації трьох дорожніх проектів. Вартість кожного з трьох запропонованих проектів становить понад 2,5 млн. Фінансування з боку Європейського Союзу досягає 90% від прийнятних витрат. Загальний бюджет програми становить 183 млн. Євро. Сума недостатня для реалізації амбітними партнерами різних транскордонних проектів.

Завдяки цій співпраці громади мають шанс на суттєве поліпшення дорожньої інфраструктури.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Плануючи роботу на 2017–2018 роки, ми вивчаємо можливість залучення коштів Європейського Союзу. Найбільшим таким проектом ЄС є Проект транскордонної співпраці Україна – Польща – Білорусь. Максимальний бюджет цього Проекту 2,5 млн. євро на дві громади. Через це ми, маючи великі вартісні об’єкти, такі як вулиця Шевченка у Золочеві, на яку згідно з проектом потрібно 21,8 млн. грн., шукаємо партнерів у Європейському Союзі. Одна із таких партнерських угод вже підписана 22 грудня із Островом Мазовецьким. Ми маємо спільні проблеми – ремонт доріг в них, і у нас. Власне цією партнерською угодою передбачено, що ми подаємось спільно на конкурс. З нашого боку у проекті є реконструкція вулиці Шевченка у Золочеві. Якщо детальніше, то це буде половина вулиці. Дуже надіюсь, що конкурсна комісія надасть перевагу нашому проекту і ми матимемо ще одну можливість залучити кошти Європейського Союзу для потреби громади.

Леся ГОРГОТА