Досвід, що надихає інших

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:27

У четвер, 17 листопада, у Золочівській міській раді пройшов захід для представників засобів масової інформації про успіхи у реалізації проектів з розвитку ОСББ, який провели координатори Львівського обласного ресурсного центру громад Ігор Назар та Ірина Галайко, а також керівник муніципального відділу Золочівської міської ради Христина Піддубна.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Дорогу здолає той, хто йде. Коли один з поважних проектів, а це Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», оголосив конкурс, то двоє осіб Наталія Рептак та Христина Піддубна написали заявку на участь у цьому конкурсі. За результатами конкурсу Золочів отримав перемогу. У такий спосіб з 2015 року ми маємо можливість реалізовувати у нашому місті дуже важливі для нас проекти, важливі для наших мешканців.

Ірина ГАЛАЙКО, координатор Проекту ЄС/ПРООН:

– Сьогодні ми запросили представників засобів масової інформації, щоб ви поділились із ними своїм досвідом, щоб про вашу практику дізналися інші ОСББ, інші міста. Адже ваш досвід дуже хороший, дуже позитивний, такий, що надихає інших. Всього за два роки підтримано 21 проект. Вісім вже завершені, тринадцять завершуються. Бюджет цих проектів за два роки склав понад шість з половиною мільйонів гривень. Це було б неможливим, якби не підтримка від міської ради, від муніципального ресурсного центру, який створений і працює вже два роки у місті Золочів, і звичайно від вас, від об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків, від активних золочів‘ян, які долучились до цієї справи.

– Христина ПІДДУБНА, керівник муніципального відділу Золочівської міської ради:

– Сесією Золочівської міської ради 12 березня 2015 року було затверджено Програму сприяння створенню та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Золочева на 2015–2017 роки. Саме це стало поштовхом та стимулом для нас для написання проекту щодо участі у програмі «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ми перемогли у цьому конкурсі і 18 травня 2015 року міський голова Золочева і Проект розвитку ООН підписали угоду про партнерство на 2015–2017 роки. У рамках Проекту ми успішно працюємо уже два роки. І сподіваємось на продовження нашої співпраці.

Також цікавий проект «Смарт сіті», який невдовзі реалізують у Золочеві, презентувала провідний спеціаліст Золочівської міської ради Наталія Рептак:

– У Золочеві буде встановлено чотири сенсорних кіоски. Сенсорний кіоск – це стенд заввишки понад 2 метри з великим сенсорним дисплеєм. Ці кіоски будуть встановлені у чотирьох місцях – біля Золочівського замку, на бульварі Сковороди, біля міської ради, а також поблизу РАЦСу. Сенсорний кіоск буде доступним для всіх. Не потрібно мати спеціальних навиків, щоб ним користуватися. Основна інформація, яку можна буде дізнатись: де поїсти, де відпочити, що є цікавого у Золочеві, всі новини Золочева, також можна буде дізнатись про бюджет міста. Тут буде і Wi-Fi зона.

Позитивним досвідом у реалізації проектів поділились Євген Карлащук, голова ОСББ «Веселка», та Гадина Фурда, голова ОСББ «Партнер-4», які успішно відремонтували дахи у своїх багатоквартирних будинках. Лілія Маркоцька, голова ОГ «Вербиченька», розповіла, що завдяки участі у проекті у ДНЗ № 6 «Вербиченька» замінили вікна на енергозберігаючі, і тепер у всіх групах дітям тепло. Після офіційної частини представники ЗМІ оглянули ОСББ «Партнер-4» та «Веселка».

А й справді, мандруючи вулицями Золочева, позитивно виокремлюємо будинки, що мають активних небайдужих співвласників, котрі використали можливість у співпраці з Золочівською міською радою отримати таку неоцінену партнерську підтримку і зробити власне житло комфортнішим, ошатнішим. Вони зрозуміли, що можливість потрібно використовувати сьогодні і вже, бо завтра згаяний час не повернеш, а підтримку і кошти отримає хтось інший. Щоб не прогавити свою можливість потрібно згуртуватися, зосередитись на поставленій меті і вперто та багато працювати заради її досягнення. А також стукати у кожні двері, за котрими є розумні голови, кошти, благородні серця, котрі готові нас підтримати. Непросто? Нелегко? А хто обіцяє, що буде легко. І все ж, треба йти, щоб здолати складну дорогу.









Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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