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Прощались із золотою осінню

nus.in.ua, 30 листопада 2016, 15:40
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Прощались із золотою осінню

В останні дні листопада у стінах Золочівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 третьокласники прощались із золотою осінню. Разом з учнями свято готували вчитель молодших класів Олеся Горішна та вчитель музики Ірина Федорчук.
Наш виступ був присвячений Королеві Осені та її синам – Вересню, Жовтню, Листопаду, які прийшли у гості до української родини. Бабуся з дідусем та їхні внуки радо хлібом на вишитому рушнику зустрічали дорогих гостей, розповідали вірші, співали пісні, танцювали. А ще розповіли про свята, які українці святкують восени.
Ми всі знаємо, що осінь щедра урожаєм овочів та фруктів. Учні розповідали вірші  про їх користь, а також приготували смачний вінегрет.
Подивитись виступ третьокласників прийшла і завуч нашої школи Наталія Соляр. Вона подякувала учителям і учням та побажала всім здоров‘я, достатку і миру.
Артур ХОМІЦЬКИЙ,
учень 3 класу Золочівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3

Фото Лесі ГОРГОТИ

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