nus.in.ua, 30 листопада 2016, 15:40

В останні дні листопада у стінах Золочівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 третьокласники прощались із золотою осінню. Разом з учнями свято готували вчитель молодших класів Олеся Горішна та вчитель музики Ірина Федорчук.

Наш виступ був присвячений Королеві Осені та її синам – Вересню, Жовтню, Листопаду, які прийшли у гості до української родини. Бабуся з дідусем та їхні внуки радо хлібом на вишитому рушнику зустрічали дорогих гостей, розповідали вірші, співали пісні, танцювали. А ще розповіли про свята, які українці святкують восени.

Ми всі знаємо, що осінь щедра урожаєм овочів та фруктів. Учні розповідали вірші про їх користь, а також приготували смачний вінегрет.

Подивитись виступ третьокласників прийшла і завуч нашої школи Наталія Соляр. Вона подякувала учителям і учням та побажала всім здоров‘я, достатку і миру.

Артур ХОМІЦЬКИЙ,

учень 3 класу Золочівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3



Фото Лесі ГОРГОТИ