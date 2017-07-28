Львівщина
Львівщина відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Сьогодні, 14 травня, Україна, зокрема Львівщина, вперше на державному рівні відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
З цієї нагоди голова Львівської ОДА Максим Козицький та керівник департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького, який зробив величезний внесок у порятунок єврейських родин. Про це повідомляється на сайті Львівської ОДА.
«Митрополит Андрей Шептицький всіляко протестував проти вбивств, публічно захищав євреїв від диявольської, як він сам казав – політичної машини. Його вчинки були проявом справжньої християнської любові, милосердя і служіння», – зазначив очільник області.
Та додав: «За свій героїчний вчинок понад дві тисячі українців отримали почесне звання «Праведника народів світу». Серед справжніх героїв – робітники, фермери, представники інтелігенції та духовенства. Ми повинні пам’ятати про безцінний подвиг наших предків. Ризикуючи власним життям, вони хоробро та завзято рятували ближніх. У нашому Обласному державному архіві досі зберігаються десятки справ проти українців з красномовними звинуваченнями: «переховував євреїв», «надавав притулок», «сприяв втечі з гетто» і багато інших, абсолютно безглуздих, подекуди навіть знущальних обвинувачень. Історія дає нам важливі уроки. Наше завдання пам’ятати про це та докласти усіх зусиль аби схоже більше не повторилося».
Також у Львівській ОДА організували круглий стіл присвячений Дню вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
З цієї нагоди голова Львівської ОДА Максим Козицький та керівник департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького, який зробив величезний внесок у порятунок єврейських родин. Про це повідомляється на сайті Львівської ОДА.
«Митрополит Андрей Шептицький всіляко протестував проти вбивств, публічно захищав євреїв від диявольської, як він сам казав – політичної машини. Його вчинки були проявом справжньої християнської любові, милосердя і служіння», – зазначив очільник області.
Та додав: «За свій героїчний вчинок понад дві тисячі українців отримали почесне звання «Праведника народів світу». Серед справжніх героїв – робітники, фермери, представники інтелігенції та духовенства. Ми повинні пам’ятати про безцінний подвиг наших предків. Ризикуючи власним життям, вони хоробро та завзято рятували ближніх. У нашому Обласному державному архіві досі зберігаються десятки справ проти українців з красномовними звинуваченнями: «переховував євреїв», «надавав притулок», «сприяв втечі з гетто» і багато інших, абсолютно безглуздих, подекуди навіть знущальних обвинувачень. Історія дає нам важливі уроки. Наше завдання пам’ятати про це та докласти усіх зусиль аби схоже більше не повторилося».
Також у Львівській ОДА організували круглий стіл присвячений Дню вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
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