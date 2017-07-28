Львівщина
14:28, 14 тра 2021
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Львівщина відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Львівщина відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 14 травня, Україна, зокрема Львівщина, вперше на державному рівні відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

З цієї нагоди голова Львівської ОДА Максим Козицький та керівник департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького, який зробив величезний внесок у порятунок єврейських родин. Про це повідомляється на сайті Львівської ОДА.

«Митрополит Андрей Шептицький всіляко протестував проти вбивств, публічно захищав євреїв від диявольської, як він сам казав – політичної машини. Його вчинки були проявом справжньої християнської любові, милосердя і служіння», – зазначив очільник області.

Та додав: «За свій героїчний вчинок понад дві тисячі українців отримали почесне звання «Праведника народів світу». Серед справжніх героїв – робітники, фермери, представники інтелігенції та духовенства. Ми повинні пам’ятати про безцінний подвиг наших предків. Ризикуючи власним життям, вони хоробро та завзято рятували ближніх. У нашому Обласному державному архіві досі зберігаються десятки справ проти українців з красномовними звинуваченнями: «переховував євреїв», «надавав притулок», «сприяв втечі з гетто» і багато інших, абсолютно безглуздих, подекуди навіть знущальних обвинувачень. Історія дає нам важливі уроки. Наше завдання пам’ятати про це та докласти усіх зусиль аби схоже більше не повторилося».

Також у Львівській ОДА організували круглий стіл присвячений Дню вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
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