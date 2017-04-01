Успішна школа для успішних дітей

nus.in.ua, 24 вересня 2018, 16:23

Опорний заклад-НВК у Судовій Вишні має давні і хороші традиції. Свідченням тому є те, що вихованці школи регулярно посідають високі місця на олімпіадах та набирають високі бали із зовнішнього незалежного оцінювання. Як не без гордості говорить голова Судововишнянської об‘єднаної територіальної громади Олег Станкевич, Судововишнянська НВК займає 44 місце у Львівській області серед шкіл міст обласного значення і ліцеїв. А серед міст з населенням до 90 тисяч Судововишнянська школа є 7-ою в Україні.

«Якщо говорити по окремих предметах, то наша школа має 97 місце по Україні з хімії, 167 – з історії України. 34 випускники зі 42 на ЗНО здали українську мову на 160 і більше балів. Якщо в Україні було 9 учнів, які написали ЗНО з математики на 200 балів, то один із них є в Судовій Вишні», – розповідає Олег Станкевич. До речі у 2016 році у школі було 2 випускники, які набрали по 200 балів: з української мови та літератури і хімії.

Опорну школу Судововишнянська об’єднана територіальна громада утворила ще у 2017 році, однією з перших в області. Школа має три філії: Судововишнянську і Княжомостівську школи І ступеня і Волостківську школу І-ІІ ступенів. Усього в опорній школі навчається 942 дитини, 855 із них – в Судовій Вишні.

Має школа і власний дитячий садок на 110 місць, де навчаються 5-річні діти. Розміщений дитячий садок у корпусі початкової школи. Зараз за кошти ДФРР там добудовують ще один поверх, щоби відкрити ще 2 групи у дитячому садку. Народжуваність у місті зростає, а згідно закону перші класи повинні пройти через дошкільну освіту. Тож добудова дозволить вирішити цю проблему, оскільки єдиний у місті садочок на 100 місць не здатний прийняти усіх діток.

Поза всяким сумнівом, Судововишнянська опорна школа ніколи не досягла би таких результатів, якби не хороший педагогічний колектив. Як зазначив директор школи Ігор Тиндик, у школі працює 82 педагоги, 61 з яких має вищу категорію. А серед вчителів з вищою категорією 11 – вчителі-методисти, 27 – старші вчителі.

«У нас гарний і якісний склад педагогічного колективу, – говорить Ігор Тиндик. – А ще ми маємо у школі конкурентне середовище, так звані кафедри, методоб’єднання вчителів. Наприклад, математиків у нас семеро, українських мовників восьмеро, вчителів іноземних мов – десять. У нас навчальний план з вивченням двох іноземних мов. І ми дозволяємо дітям і батькам мати вибір другої мови, адже маємо вчителів – фахівців з німецької, польської та навіть французької. Якщо у нас є три паралельні класи, то один зазвичай вивчає з п’ятого класу німецьку, а два польську».

Високій якості освіти у Судововишнянській школі сприяє конкуренція серед вчителів, при якій вони завжди тягнуться до кращих. А ще – створення умов для навчання.

«У мене головне – створювати умови вчителям, бо 90 відсотків педагогів ці умови використають на користь дітям. Не перевіряти конспекти вчителів, а створювати кабінети. І цей наш сплеск по результатах ЗНО за останні 3 роки відбувся через створені умови», – підкреслив директор опорної школи.

Умови в опорній школі, до слова чудові. Ремонт у ній зробили ще до утворення ОТГ, але при співфінансуванні Судововишнянської міської ради. Чималий внесок у школу за роки свого існування зробила і ОТГ.

«Минулого року громада купила для школи на мільйон гривень антисколіозні парти на 200 місць, 6 інтерактивних дошок, шість мультимедійних проекторів, 30 комп’ютерів, також 15 нових комп’ютерів купили і в початкову школу. Завдяки перемозі в районному конкурсі за 800 тисяч гривень ми обладнали фізичний кабінет. Поміняли у ньому електрику, розподільні щити, трансформатори, тож тепер у ньому можна виконувати будь-які лабораторні роботи. Переобладнали ми і хімічний кабінет, хоч його ще треба доробляти. Адже ми не підвели воду і каналізування до кожного стола. До речі, один такий кабінет коштує мільйон гривень», – розповів Ігор Тиндик.

Втім, з освітою у Судововишнянській ОТГ не все так райдужно. Є і проблеми. Так, у 2018 році Судововишнянська ОТГ отримала від держави 19 млн 258 тис освітньої субвенції. Але цих коштів не вистачає, тож громада змушена додавати власні. І то чималі.

«Освітня субвенція не передбачає поділу класів на групи. А у нас таких класів є 16 чи 17, – говорить голова Судововишнянської ОТГ, сам освітянин, Олег Станкевич. – Причому нам кажуть, що якщо немає коштів, то не діліть класи на групи. Я вже задавав питання навіть директору департаменту освіти і науки ЛОДА Любомирі Манзій: а як проводити уроки інформатики? По нормах на одного учня має припадати 4 квадратних метри, значить, якщо у класі навчається 28-30 учнів, то приміщення класу має мати 120-130 квадратних метри. Бо ще є вчитель, який теж має робоче місце, і робоче місце вчителя має становити не 4, а 6 квадратів. В якій, скажіть, школі є такі великі класи? І як нам проводити уроки з інформатики чи іноземної мови?»

За словами Олега Станкевича, це не єдина проблема в освіті, які існує сьогодні. Так, досі немає закону про опорні школи, а фінанси, то і взагалі болюча тема.

«Батьківські комітети у школах заборонили, а тепер кажуть, що якщо грошей у влади не вистачає, то батьки можуть долучатися до ремонтів приміщень. Або кажуть, що дофінансовувати освіту повинна місцева влада. Вибачте, але функції освіти і медицини є державні і вони лише делеговані органам місцевого самоврядування. А раз вони є делеговані, значить кошти мають бути передані на місцеве самоврядування, тому шо кошти, які отримує місцеве самоврядування, мають інше призначення», – говорить Олег Станкевич.

За словами голови ОТГ, вихід із цієї ситуації можна знайти. Для цього достатньо зробити з Судововишнянської опорної школи 2 школи, тим більше, що вона має два приміщення. Але громада на це ніколи не піде, тому що від цього програють діти: якість навчання стане гіршою.

«Така вже спроба колись була, і вона показала, що вона негативно позначається на освіті. А освіта все-таки має бути на досить високому рівні», – каже Олег Станкевич.

І додає, що в ОТГ не вистачає освітньої субвенції на Судововишнянську опорну школу у розмірі 2 млн 40 тисяч і 500 тисяч на Бортятинську школу. І 2,5 млн для цього ОТГ це є величезні кошти.

«Я про це всюди говорив. Але департамент освіти та науки не сказав, що ми маємо робити. Це все через те, що не передбачений поділ на групи класів. А це аж 16 ставок вчителів», – зауважує Олег Станкевич.

Ситуація з фінансами не була би такою болючою, якби громада не утримувала позашкільну освіту, школу мистецтв і спортивну школу.

«Дошкільна освіта потребує 2 млн 454 тисячі, позашкільна освіта 705 тисяч. Школа мистецтв – 1 млн 380 тисяч, спортивна школа – 500 тисяч. Працівники, які обслуговують заклади освіти – 1 млн на рік. Це є величезні кошти, і вони йдуть з міського бюджету», – говорить Олег Станкевич.

Звісно, ці фінансові проблеми потребують вирішення. І держава не повинна перекладати свої фінансові зобов’язання на органи місцевого самоврядування. Але плюсів у реформі децентралізації, частиною якої стала реформа освіти і, зокрема, створення опорних шкіл, є набагато більше. Тож у майбутнє Судововишнянська ОТГ дивиться з оптимізмом і у жодному випадку не хоче повернення назад.

Віктор Мельничук

Матеріал написаний за результатами прес-туру у Судововишнянську ОТГ, організованого Львівським регіональниму відділенням Асоціації міст України в рамках Проекту "Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні" (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.