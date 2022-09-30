ОДПІ 15:46, 29 червня 2026 9 0 Як дистанційно оновити дані в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків: покрокова інструкція Gazeta Фото: НУС Як дистанційно оновити дані в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків: покрокова інструкція

Золочівська ДПІ нагадує, що гомадяни, які змінили особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання тощо), зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Оновити персональні дані зручно та без черг можна через «Електронний кабінет платника».

Подати заяву онлайн можна на підставі таких документів:

- Для громадян України: паспорт (книжечка або ID-картка).

- Для дітей (до 14 років): свідоцтво про народження.

- Для іноземців: посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні у формі ID-картки.

Покроковий алгоритм дій в Електронному кабінеті:

Вхід та створення: оберіть режим «ЕК для громадян» пункт «Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)».

Заповнення даних:

-Вкажіть ваш РНОКПП та актуальну особисту інформацію (прізвище, ім’я, по батькові і т.п.).

-Якщо відбулася зміна ПІБ, обов’язково вкажіть попередні дані.

-Заповніть відомості про місце народження та актуальну адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування). Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено спеціальне поле для внесення даних про зареєстроване місце проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Документи: вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі).

Вибір ЦОП: оберіть зручний для вас Центр обслуговування платників, де ви зможете отримати готову картку платника податків.

Додатки до заяви

Надання сканованих копій документів є обов'язковою умовою для подання заяви. Копії мають бути у форматі PDF або у вигляді зображень:

-Для паспортів-книжечок – усі заповнені сторінки (1–6 та реєстрація).

-Для ID-карток – обидва боки та витяг про місце проживання.

-При зміні прізвища, імені, по батькові – свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або про зміну імені.

-У разі внесення змін стосовно малолітніх осіб (до 14 років) – свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя чи опікуна), витяг про місце проживання, документ, що підтверджує зміну ПІБ дитини (у разі наявності такої зміни).



Після заповнення натисніть «Зберегти», підпишіть документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та відправте до ДПС. Система автоматично перевірить правильність заповнення полів перед відправкою.

Детальніше – за посиланням:

https://tax.gov.ua/data/material/000/679/803602

Довідково: такі вимоги передбачені Податковим кодексом України та наказом Мінфіну України від 29.09.2017 № 822 (із змінами та доповненнями), яким затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків . від





Отримали податкове повідомлення-рішення з податку на нерухомість і маєте запитання - звертайтеся до податкової для звірки

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу власників нерухомості.

Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:

- у податковому повідомленні-рішенні вказано об’єкт, який вам не належить;

- сума податку виглядає неправильною;

- виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;

- нерухомість є, але ППР так і не надійшло.

Податкова пропонує кілька зручних способів:

- Онлайн – найзручніше

Через Електронний кабінет платника можна подати звернення та підтвердні документи з використанням КЕП, не виходячи з дому.

- Особисто

Зверніться до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

- Телефоном

Отримайте консультацію через «гарячі лінії» податкової служби регіону, у тому числі через месенджерWhatsApp.



Відстежуйте свій стан розрахунків з бюджетом за допомогою електронних сервісів ДПС!

Головне управління ДПС у Львівській області акцентує увагу платників на необхідності своєчасної сплати грошових зобов'язань та недопущенні виникнення податкового боргу.

Адже, попри складні умови воєнного часу, сплата податків – це один із важливих джерел фінансування обороноздатності країни, підтримки армії, а своєчасно сплачені платежі дозволять виплачувати пенсії та інші соціальні виплати.

За несвоєчасну сплату податків застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня. Щоб не накопичувати боргів та уникнути подальшого застосування фінансових санкцій, варто розрахуватися з бюджетом.

Платники податків мають можливість відстежувати свій стан розрахунків з бюджетом у мобільному застосунку «Моя податкова» та Електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua/ ). Для цього на вебпорталі ДПС України за адресоюhttps://tax.gov.ua/ забезпечено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів.

У разі виникнення питань радимо звертатися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації або за номерами телефонів «гарячих ліній»

Не допускайте виникнення податкового боргу!

Золочівська ДПІ Золочівська ДПІ нагадує, що гомадяни, які змінили особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання тощо), зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Оновити персональні дані зручно та без черг можна через «Електронний кабінет платника».Подати заяву онлайн можна на підставі таких документів:паспорт (книжечка або ID-картка).свідоцтво про народження.посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні у формі ID-картки.Вхід та створення: оберіть режим «ЕК для громадян» пункт «Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)».Заповнення даних:-Вкажіть ваш РНОКПП та актуальну особисту інформацію (прізвище, ім’я, по батькові і т.п.).-Якщо відбулася зміна ПІБ, обов’язково вкажіть попередні дані.-Заповніть відомості про місце народження та актуальну адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування). Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено спеціальне поле для внесення даних про зареєстроване місце проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі).оберіть зручний для вас Центр обслуговування платників, де ви зможете отримати готову картку платника податків.Надання сканованих копій документів єдля подання заяви. Копії мають бути у форматі PDF або у вигляді зображень:-Для паспортів-книжечок – усі заповнені сторінки (1–6 та реєстрація).-Для ID-карток – обидва боки та витяг про місце проживання.-При зміні прізвища, імені, по батькові – свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або про зміну імені.-У разі внесення змін стосовно малолітніх осіб (до 14 років) – свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя чи опікуна), витяг про місце проживання, документ, що підтверджує зміну ПІБ дитини (у разі наявності такої зміни).Після заповнення натисніть, підпишіть документ за допомогою кваліфікованого електронного підписута відправте до ДПС. Система автоматично перевірить правильність заповнення полів перед відправкою.Детальніше – за посиланням:https://tax.gov.ua/data/material/000/679/803602 /Podannya_Zayavi_pro_vnesennya_zm_n_do_Derzhavnogo_re_stru_f_zichnih_os_b.pdf Довідково: такі вимоги передбачені Податковим кодексом України та наказом Мінфіну України від 29.09.2017 № 822 (із змінами та доповненнями), яким затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків . відГоловне управління ДПС у Львівській області звертає увагу власників нерухомості.Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:- у податковому повідомленні-рішенні вказано об’єкт, який вам не належить;- сума податку виглядає неправильною;- виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;- нерухомість є, але ППР так і не надійшло.Податкова пропонує кілька зручних способів:- Онлайн – найзручнішеЧерез Електронний кабінет платника можна подати звернення та підтвердні документи з використанням КЕП, не виходячи з дому.- ОсобистоЗверніться до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.- ТелефономОтримайте консультацію через «гарячі лінії» податкової служби регіону, у тому числі через месенджерWhatsApp.Головне управління ДПС у Львівській області акцентує увагу платників на необхідності своєчасної сплати грошових зобов'язань та недопущенні виникнення податкового боргу.Адже, попри складні умови воєнного часу, сплата податків – це один із важливих джерел фінансування обороноздатності країни, підтримки армії, а своєчасно сплачені платежі дозволять виплачувати пенсії та інші соціальні виплати.За несвоєчасну сплату податків застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня. Щоб не накопичувати боргів та уникнути подальшого застосування фінансових санкцій, варто розрахуватися з бюджетом.Платники податків мають можливість відстежувати свій стан розрахунків з бюджетом у мобільному застосунку «Моя податкова» та Електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua/ ). Для цього на вебпорталі ДПС України за адресоюhttps://tax.gov.ua/ забезпечено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів.У разі виникнення питань радимо звертатися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації або за номерами телефонів «гарячих ліній»Не допускайте виникнення податкового боргу! Ctrl Enter Помітили пом И лку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Виділіть текст і натисніть Читати пізніше Коментувати (0) 0

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