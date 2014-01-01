Змінили прізвище чи місце реєстрації - повідомте податкову

nus.in.ua, 7 червня 2018, 18:03

Буська ОДПІ повідомляє, що кожна фізична особа, яка отримує офіційні доходи, є платником податку на доходи фізичних осіб та перебуває на обліку в органах державної фіскальної служби. У кожного громадянина є свій індивідуальний реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовилися від нього, та облік яких ведеться у окремому реєстрі за серією та номером паспорта.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податківна кожну фізичну особу заведена облікова картка, в якій міститься наступна інформація (пункт 70.2 Податкового кодексу України):

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання, а для іноземних громадян — також громадянство;

серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Згідно пункту 70.5 Податкового кодексу України фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. А згідно пункту 70.7, у разі зміни будь якої інформації з переліку, наведеного вище, громадянин повинен повідомити про це орган ДФС.

Переважна більшість громадян навіть не здогадується про те, що коли змінюється місце проживання, вони повинні повідомити про це податкову службу. На жаль незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення, встановленою пунктом 70.5 Податкового кодексу України, та приводить до подальших проблем при зверненні до органів ДФС, зокрема, при подачі річних декларацій, чи зверненні за отриманням інформації про власні доходи, тощо.

Для уникнення такої ситуації при зміні інформації, яка міститься у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, фізична особа повинна у місячний термін з дня виникнення змін подати до податкової служби заяву за формою №5ДР, яку можна отримати у центрах обслуговування платників органів ДФС.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ