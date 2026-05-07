Львівщина: з початку року до державного бюджету надійшло понад 4,6 млрд грн військового збору

Податок на нерухоме майно: хто має сплатити та як перевірити нарахування за допомогою цифрових сервісів

Отримання інформації про доходи можливе без відвідування податкової

Про особливості використання електронних сервісів ДПС зазначили в податковій

Цифрова безбар’єрність у податковій службі – зручність та доступність для кожного платника податків

Про апостилювання документів, виданих податковою службою

Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг

Податкова знижка за іпотекою: хто має право та як її отримати

Податковий комплаєнс: основа прозорої податкової системи

Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Золочівська ДПІ

Військового збору у січні-травні 2026 року надійшло до державного бюджету 4 605,3 млн гривень, що на 29,5% або на 1 050,4 млн грн більше ніж у січні-травні 2025 року.Упродовж травня цьогоріч надійшло військового збору до державного бюджету 999,0 млн гривень. Порівняно з травнем 2025 року надходження зросли на 22,6% або на 184,1 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Нагадаємо, що ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від доходу, що підлягає оподаткуванню:- заробітна плата;- доходи від оренди нерухомості;- виграші;- відсотки за банківськими депозитами;- інші оподатковувані доходи.Не оподатковуються військовим збором:- соціальні виплати;- пенсії;- стипендії;- доходи від облігацій внутрішньої державної позики;- інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО.Ставки військового збору для ФОП:- І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (864,70 грн);- ІІІ групи (юридичні та фізичні особи, що сплачують єдиний податок) – 1% від доходу за підсумками кварталу.За п’ять місяців 2026 року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 181,2 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 41,5 відс., або на 53,1 млн гривень.У Головному управлінні ДПС у Львівській області нагадують, що цьогоріч громадяни сплачують податок на нерухомість за 2025 рік. Податкові повідомлення-рішення надсилаються власникам нерухомості до початку липня, а сплатити визначені суми необхідно протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення.Податок нараховується на площу, що перевищує встановлені законодавством пільгові норми: 60 кв. м для квартир та 120 кв. м для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати до платника можуть бути застосовані штрафні санкції та пеня.Фахівці податкової служби звертають увагу, що однією з основних причин виникнення податкового боргу є відсутність у платників актуальної інформації про нараховані податкові зобов'язання. Це може бути пов'язано зі зміною місця проживання, несвоєчасним оновленням облікових даних, неотриманням поштової кореспонденції або невикористанням електронних сервісів ДПС.Податкова служба нагадує, що у разі виникнення податкового боргу в сумі понад 3060 грн платнику надсилається податкова вимога. Якщо борг не буде погашено, майно боржника може бути передано у податкову заставу, а матеріали щодо стягнення заборгованості — скеровані до суду.Щоб уникнути неприємних наслідків, податкова рекомендує громадянам регулярно перевіряти стан розрахунків з бюджетом. Сьогодні платникові достатньо кількох хвилин у смартфоні або комп'ютері, щоб перевірити нарахування, сплатити податки та переконатися у відсутності податкового боргу. Помічниками у цьому будуть Електронний кабінет платника та мобільний застосунок «Моя податкова» - сучасні цифрові сервіси, розвитку яких приділяє увагу податкова.Золочівська ДПІ нагадує, що отримати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору, можна онлайн через Електронний кабінет. Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа має здійснити вхід до Електронного кабінету за адресою http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження кори стувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).У приватній частині кабінету відкрийте меню «ЕК для громадян».Оберіть розділ «Запит про суми виплачених доходів».Натисніть кнопку «Створити».Вкажіть період, за який потрібна інформація.Натисніть «Зберегти».Підпишіть запит КЕП або «хмарним» КЕП.Після підписання запит буде автоматично направлено до ДПС.Для отримання відомостей використовується: форма запиту F1319104; форма відповіді F1419104.Після обробки запиту відповідь з’явиться у тому ж розділі «Запит про суми виплачених доходів».Користувач може: переглянути інформацію онлайн; завантажити довідку у форматі PDF; отримати пакет документів із кваліфікованою електронною печаткою ДПС.Тож, Електронний кабінет дозволяє швидко та без відвідування податкової: отримувати офіційні довідки; контролювати правильність відображення доходів; перевіряти сплату податків; використовувати електронні документи для державних та фінансових установ.Це зручно, безпечно та економить час, особливо коли довідка потрібна терміново.Нещодавно працівниками Буського центру обслуговування платників Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено чергові практикуми для платників з актуальних питань застосування спрощеної системи оподаткування та функціонування електронних сервісів.В ході заходів надано роз’яснення щодо критеріїв обрання тієї чи іншої групи єдиного податку, граничних обсягів доходів, ставок податку та обмежень у видах діяльності. Також платники цікавилися порядком нарахування єдиного внеску, строками подання об’єднаної звітності, особливостями оформлення найманих працівників. Звертаємо увагу, що на вебпорталі ДПС України функціонує розділ «Онлайн-навчання» (https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.), який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати податкових платежів.Крім цього, запропоновано користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, мобільним застосунком «Моя податкова». Завдяки електронним сервісам можна не лише подати податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, але й надіслати заяви, отримати довідки, ознайомитись з корисною інформацією від податкової. При цьому у приватній частині Е - кабінету інформація щодо облікових даних, поданої звітності, стану розрахунків з бюджетом, листів, запитів оновлюється в режимі реального часу. Цифрові сервіси ДПС це зручність, відкритість і рівний доступ до податкових послуг для кожного платника.Економічна безбар’єрність сьогодні є одним із ключових напрямів державної політики. У податковій сфері це насамперед про рівний, зручний та зрозумілий доступ до сервісів для кожного платника податків - незалежно від фізичних можливостей, місця проживання чи формату взаємодії.Державна податкова служба України послідовно впроваджує сучасні цифрові рішення та сервіси, які допомагають громадянам і бізнесу швидко отримувати необхідні послуги без зайвих витрат часу.Сьогодні платникам доступний широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних сервісів, серед яких:- Центри обслуговування платників (ЦОП), де адміністративні послуги надаються безкоштовно;- Офіси податкових консультантів для отримання фахових консультацій;- Контакт-центр ДПС для оперативної інформаційної підтримки;- Комунікаційна податкова платформа для взаємодії з бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями;- Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) із базою податкових роз’яснень та нормативних документів;- Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, який забезпечує безкоштовне отримання електронного підпису;- програмний РРО від ДПС для реєстрації розрахункових операцій;- спеціалізоване програмне забезпечення для подання електронної звітності через «Єдине вікно»;- Електронний кабінет платника, який дозволяє онлайн подавати звітність, сплачувати податки та отримувати податкову інформацію;- мобільний застосунок «Моя податкова» для фізичних осіб;- розділ «Онлайн-навчання» з актуальними навчальними матеріалами та відеороз’ясненнями.Сучасні податкові сервіси - це не лише цифровізація, а й реальний крок до створення комфортного середовища, у якому кожен громадянин та підприємець може легко взаємодіяти з податковою службою.Розвиток доступних електронних сервісів допомагає платникам швидше отримувати необхідні послуги, зменшує витрати часу на подання звітності та спрощує взаємодію з податковою службою.Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджені спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5 (далі – Правила).Пунктом 2 Правил визначено, що апостиль проставляється, зокрема, на офіційних документах, що видаються Державною податковою службою України та її територіальними органами.З метою отримання послуги з проставлення апостиля платнику необхідно звернутися до ДПС України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053) та надіслати наступні документи:- оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;- заява від особи, що подає документи (обов’язково вказати назву документа та країну призначення),- документ про оплату послуги.Вартість у 2026 році: 51 грн (крім пільгових категорій: осіб з інвалідністю I та II груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та дітей-сиріт).Термін розгляду: до 20 робочих днів.Документ, на якому проставлено апостиль надсилається платнику на поштову адресу, зазначену у заяві щодо проставлення апостиля.Впродовж січня - травня 2026 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 4756 адміністративних послуги, з них 1148 в електронній формі. Про це проінформував начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 2806;- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору -667;- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 748;- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 197, розрахункових книжок - 160 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 78.- підтвердження статусу податкового резидента України – 30.Також посадовець зазначив, що у ЦОПах платники можуть отримати адміністративні послуги незалежно від місця своєї податкової адреси. Це означає, що звернутися можна до будь-якого зручного центру, не витрачаючи зайвий час на поїздки. Особлива увага приділяється доступності послуг для всіх категорій громадян, зокрема, ветерани війни обслуговуються позачергово та супроводжуються модератором на усіх етапах отримання послуги.Ознайомитися з переліком послуг, адресами та графіками роботи Центрів обслуговування платників можна за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda .Податки, звітність, електронні сервіси – ці питання часто потребують додаткових пояснень і підтримки. Саме тому у Золочівській ДПІ розпочав свою роботу консультаційний пункт Офісу податкових консультантів ГУ ДПС у Львівській області. Відтепер платники можуть отримати фахові консультації як безпосередньо у приміщенні інспекції, так і дистанційно - через відеозв’язок. Це сучасний формат взаємодії, який забезпечує безбар’єрність, оперативність та комфорт у спілкуванні з податковою службою.Золочівська ДПІ нагадує, що до податкової знижки можна включити частину процентів, фактично сплачених протягом року за іпотечним житловим кредитом. Таке право мають фізичні особи – резиденти України.Якщо кредит оформлено в іноземній валюті, сума сплачених процентів перераховується у гривні за офіційним курсом Національного банку України, що діяв на дату платежу.Скористатися податковою знижкою можна за умови, що кредит був використаний на придбання або будівництво житла, яке визначене основним місцем проживання платника податків.Також до податкової знижки можуть бути включені витрати на придбання чи будівництво доступного житла, а також кошти, сплачені на погашення пільгового іпотечного кредиту та процентів за ним.Право на податкову знижку за одним іпотечним кредитом надається протягом 10 послідовних календарних років. Відлік починається з року придбання житла або з року, коли збудоване житло перейшло у власність платника податків і стало його основним місцем проживання.Якщо строк погашення іпотеки перевищує 10 років, право на отримання податкової знижки за новим іпотечним кредитом виникає лише після повного погашення попереднього кредиту та процентів за ним.Важливо пам’ятати: якщо сума кредиту перевищує фактичні витрати на придбання або будівництво житла, до податкової знижки включаються лише проценти за тією частиною кредитних коштів, яка була використана за цільовим призначенням.Більше про податкову знижку - за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2026/podatkova-znijka-dlya-fizichnih-osib/Сучасна податкова система – це не лише контроль, а й партнерство між державою та платниками податків. Саме на такому підході базується податковий комплаєнс, який впроваджується в Україні в межах Національної стратегії доходів.Його суть проста: створити умови, за яких платникам буде легко й зрозуміло виконувати свої податкові обов’язки – вчасно подавати звітність, правильно декларувати доходи та сплачувати податки.У центрі уваги – попередження помилок і зменшення податкових ризиків, а не лише реагування на порушення. Для цього фахівці ДПС аналізують ризики та працюють над тим, щоб зробити податкові процеси більш прозорими й передбачуваними.Такий підхід допомагає підтримувати сумлінних платників, забезпечувати стабільні надходження до бюджету та зміцнювати фінансову стійкість держави, що особливо важливо в умовах воєнного стану.Більше інформації – на вебпорталі ДПС: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.Крім того, пп.266.1.2 п. 266.1 ст. 266 ПКУ визначено платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.Звірку розрахунків із бюджетом щодо майнових податків можна здійснити дистанційно через Електронний кабінет платника (http://cabinet.tax.gov.ua ) або мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього необхідно отримати кваліфікований електронний підпис та зареєструватися на вебпорталі Державної податкової служби України. Після авторизації платники можуть у будь-який час переглядати інформацію про нарахування та сплату податків онлайн.