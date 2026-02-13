До 11 травня потрібно подати податкові розрахунки за І квартал 2026 року: підприємці звітують за чинною місячною формою

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує фізичним особам – підприємцям та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та є податковими агентами, що такі мають до 11 травня 2026 року подати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за І квартал 2026 року.З 2026 року для ФОПів і самозайнятих осіб встановлено квартальний звітний період із розбивкою по місяцях звітного кварталу. Тобто звітувати потрібно раз на квартал, але з деталізацією за кожен місяць.Проте наразі оновлена форма Розрахунку для квартального періоду не затверджена. Проєкт змін до наказу Мінфіну ще проходить процедуру погодження. Тому за законодавством досі діє попередня форма звітності.Отже: ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають подати Розрахунок за січень, лютий та березень 2026 року за чинною формою, яка передбачена для місячного звітного періоду.ДПС опрацьовує та завантажує до інформаційних систем такі Розрахунки за січень, лютий та березень 2026 року.Податковий розрахунок подається лише у разі, якщо протягом кварталу:- нараховувалися або виплачувалися доходи фізичним особам,- утримувався податок або нараховувався єдиний внесок.Якщо таких операцій не було – звіт подавати не потрібно.Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку за січень, лютий та березень 2026 року застосовуватиметься у разі неподання звітності до граничного терміну – 11 травня 2026 року.Нагадаємо, що зміни передбачені Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX, який набрав чинності з 01.01.2026, яким, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання розрахунку.Майже на 22% або на 202,8 млн грн порівняно з січнем – квітнем минулого року збільшилися надходження з плати за землю до місцевих бюджетів Львівщини за відповідний період цього року і становили 1136,9 млн гривень.Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.У квітні цього року до місцевих скарбниць перераховано 293,2 млн гривень плати за землю, що на 18,4% або на 45,6 млн грн більше, ніж у квітні 2025 року.Нагадуємо: фізичні особи мають право перевірити правильність нарахування земельного податку або орендної плати за ділянки державної та комунальної власності.Для цього достатньо звернутися до податкового органу:- за місцем своєї реєстрації;- або за місцем розташування земельної ділянки.Подати звернення можна у зручний спосіб:- письмово;- онлайн через Електронний кабінет (розділ «Листування з ДПС»).Золочівська ДПІ нагадує, що для зручності та ефективнішої взаємодії з податковою службою платники податків можуть вести листування через Електронний кабінет. Це передбачено пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України .Якщо платник подав заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет, контролюючий орган надсилає документи в кабінет, а також повідомляє на електронну пошту дату, час і тип надісланого документа.Переваги електронного листування:- миттєве отримання документів у кабінеті;- оповіщення на e-mail про нові документи;- вчасне отримання повідомлень і рішень;- менше особистих візитів до податкової;- архів всіх листів у доступі.Як подати заяву? Для цього необхідно увійти до приватної частини Електронного кабінету через BankID, MobileID, Дія.Підпис або КЕП. У меню «Налаштування» вибрати «Бажання листування з КО». Натиснути «Бажаю отримувати документи», вказати e-mail.Підписати заяву КЕП та надіслати.Електронний кабінет – це персоналізований та захищений сервіс, який спрощує отримання податкових послуг і зменшує ризики корупції, забезпечуючи швидку й зручну взаємодію з податковою службою.Упродовж квітня 2026 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 3705,6 млн гривень. Порівняно з квітнем 2025 року надходження до місцевих скарбниць області податків, зборів та інших податкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, перевищили відповідний показник минулого року на 21,8% або на 662,5 млн гривень.Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Основні показники:- податок на доходи фізичних осіб:надійшло 2415,5 млн грн (на 28% або на 527,8 млн грн більше, ніж у квітні 2025 року);- плата за землю:293,2 млн грн (на 18,4% або на 45,6 млн грн більше, ніж торік);- єдиний податок:687,4 млн грн (на 7 % або на 45,1 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року);- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:191,8 млн грн (на 24% або на 37,1 млн грн більше, ніж у квітні 2025 року).З початку цього року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області становили 13366,4 млн гривень. Вони на 22,1% або на 2416,9 млн грн перевищили надходження за відповідний період минулого року.Відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України фізичні особи - підприємці І та ІІ груп платників єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб, мають право на податкову відпустку. Така відпустка передбачає звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік.Податкова відпустка надається виключно за повний календарний місяць - з першого до останнього числа. У разі зазначення у заяві неповного місяця звільнення не застосовується, і єдиний податок підлягає сплаті у загальному порядку. При цьому скористатися таким правом можна лише один раз на рік.Звертаємо увагу, що право на податкову відпустку не поширюється на платників єдиного податку ІІІ та IV груп, а також на підприємців І та ІІ груп, які мають найманих працівників. У такому випадку діяльність вважається такою, що продовжується, а отже підстав для звільнення від сплати податку немає.Важливою умовою є фактична відсутність господарської діяльності у період відпустки. Якщо під час такого періоду отримується дохід або здійснюються операції з постачання товарів чи послуг, право на звільнення від сплати єдиного податку втрачається, і податкові зобов’язання підлягають нарахуванню у повному обсязі.Крім того, відповідно до пп. 1.13 пункту 16 при1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, підприємці І та ІІ груп, які не мають найманих працівників, звільняються також від сплати військового збору на період податкової відпустки протягом одного календарного місяця на рік.Для реалізації права на податкову відпустку необхідно подати до контролюючого органу заяву у довільній формі відповідно до пп. 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ. З метою уникнення порушення строків сплати податкових зобов’язань рекомендується подавати таку заяву до початку відпустки.В Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено чергові практикуми щодо подання звітності та функціонування електронних сервісів.В ході заходу суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення податкових декларацій платника єдиного податку, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Акцентовано увагу на перевагах звітування в онлайн режимі, дотримання вимог трудового законодавства та своєчасній сплаті податкових платежів.Запропоновано користуватись Електронним кабінетом платника, мобільним застосунком «Моя податкова». Роз`яснено порядок подання заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет. Крім цього, під час проведених заходів особлива увага приділяється потребам людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.Податківці забезпечують зручність і доступність отримання послуг, ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача, позачергове обслуговування за потреби тощо.Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що реформування податкової системи в Україні відбувається в межах Національної стратегії доходів до 2030 року. Документ передбачає створення умов, за яких податкові правила стають чіткими, прозорими та однаковими для всіх.Один із ключових принципів - спрощення взаємодії між державою та платниками. Завдяки цифровим сервісам більшість процесів стають швидшими та зручнішими.Основні акценти:- доступність електронних послуг- зменшення складності процедур- відкритість інформації- якісна підтримка платниківЦе дозволяє забезпечити стабільність для бізнесу та комфорт для громадян.Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що у межах кампанії декларування доходів–2026 громадяни мають можливість скористатися податковою знижкою та повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого раніше. Подати декларацію можна до 31 грудня 2026 року включно.Податкова знижка - це дієвий інструмент компенсації витрат, понесених протягом 2025 року. Йдеться, зокрема, про оплату навчання в закладах освіти, відсотків за іпотечним кредитом, застосування допоміжних репродуктивних технологій, переобладнання транспорту на біопаливо, благодійні внески та інші витрати, передбачені Податковим кодексом України.Водночас важливо врахувати: до розрахунку беруться лише фактично здійснені витрати, підтверджені належними документами. Це можуть бути квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери. Обов’язкова умова - наявність у документах інформації як про надавача послуг, так і про платника.Після подання декларації кошти повертаються протягом 60 календарних днів. При цьому сума компенсації не може перевищувати річний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати.Щоб оформити податкову знижку, необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації. Це можна зробити як особисто, так і онлайн - через Електронний кабінет платника податків або мобільний за стосунок Моя податкова, доступний для Android та iOS. Онлайн-сервіси значно спрощують процес: документи можна додати в електронному вигляді та подати декларацію у кілька кліків.Якщо до кінця року, що настає за звітним, громадянин не скористався правом на податкову знижку, воно не переноситься на майбутні періоди. Тож варто не зволікати та скористатися можливістю повернути частину власних коштів уже зараз.з 1 січня 2026 року в Україні діють оновлені норми Податкового кодексу, що стосуються формування Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання законодавства.Мета нововведень – підтримати сумлінних платників і вдосконалити податкове адміністрування в умовах воєнного стану. Для зручності платників ДПС України підготувала інформаційний лист №2/2026 з поясненнями ключових змін.Ознайомитися з інформаційним листом можна за посиланням: Інформаційний лист № 2/2026: Щодо формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.Впродовж січня - квітня 2026 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 3592 адміністративних послуги, з них 1205 в електронній формі. Про це повідомив начальник інспекції Роман Денис у коментарях.Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 2256;- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 564;- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 612;- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 161, розрахункових книжок - 136 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 58.- підтвердження статусу податкового резидента України – 22.Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, декларування податкової знижки тощо.Також Роман Денис зазначив, що податкова служба працює над тим, щоб кожен громадянин та підприємець мав можливість отримати необхідні адміністративні послуги оперативно, у зрозумілому форматі та з дотриманням високих стандартів обслуговування. Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг, зокрема:- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача,- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, першочергове обслуговування таких відвідувачів;- доступ до онлайн-сервісів, зокрема, Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) дозволяє подати декларацію, отримати довідку, перевірити стан розрахунків з бюджетом чи надіслати звернення без відвідування податкової. Крім того, для зручності платників діє сервіс «Моя податкова», що забезпечує швидкий та зручний обмін інформацією з податковою службою.Поєднання цифрових можливостей і комфортного офлайн - середовища надає можливість громадянину чи суб’єкт господарювання отримати необхідні послуги швидко, зручно та без перешкод.