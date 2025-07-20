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Львівщина: у травні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 5 млрд гривень податків та зборів
Львівщина: у травні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 5 млрд гривень податків та зборів
травні 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 5 204,3 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з травнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 29,2% або на 1 177,6 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Основні джерела наповнення державного бюджету у травні:
- податок на додану вартість - 1 647,6 млн гривень, порівняно з травнем 2025 надходження збільшились на 37,2% або на 446,6 млн гривень;
- податок на прибуток підприємств - 1 293,8 млн грн (+ 53,3% або на 450,0 млн грн);
- військовий збір – 999,0 млн грн (+ 22,6% або на 184,1 млн грн);
- податок на доходи фізичних осіб – 897,7 млн грн (+19,6% або на 147,2 млн грн);
- акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 6,2 млн грн (+26,0% або на 1,3 млн грн).
За п’ять місяців цьогоріч до загального фонду держбюджету зібрано 22 259,1 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем - травнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 30,4% або на 5 188,4 млн гривень.
З початку року до місцевих бюджетів надійшло майже 11 млрд гривень ПДФО
Упродовж січня – травня 2026 року надходження з податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини становили 10 948,3 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року вони збільшилися на понад 26 % або на 2 268,4 млн гривень.
Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Зокрема, у травні цього року надходження ПДФО до місцевих бюджетів становили 2 401,7 млн гривень, що на 499,8 млн грн або на 26,3% більше, ніж у травні 2025 року.
Податкові пільги для мобілізованих ФОП: як скористатися можливостями
Самозайняті особи (ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які стали на захист України, мають право на податкові пільги.
Такі пільги надаються підприємцям, які були призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом. Важливо, щоб вони були зареєстровані як ФОП або самозайняті особи ще до моменту призову чи укладення контракту.
Від чого саме звільняються захисники?
На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) такі особи звільняються від обов’язку:
- нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний внесок за себе;
- подавати податкову звітність із цих податків.
Пільга діє навіть якщо у вас є наймані працівники або ви продовжуєте отримувати дохід від господарської діяльності під час служби.
Терміни дії пільги:
Звільнення починається з 1-го числа місяця, в якому вас призвали або ви підписали контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація (звільнення зі служби).
Як скористатися правом на звільнення від податків?
Надати до податкової служби зі місцем реєстрації:
Копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період, копію контракту (за умови відсутності у контролюючому органі відомостей про мобілізацію або укладення контракту).
Потрібна допомога? Ми на зв'язку!
Для підтримки захисників-підприємців у територіальних органах ДПС створені спеціальні тимчасові робочі групи та працюють окремі «гарячі лінії», зокрема, в Головному управлінні ДПС у Львівській області:
(097) 7812977,
(097) 9038763
(097) 4655815
(097) 4708609
(050) 6656162
(067) 7765048
(093) 8265939
(067) 6881150
Якщо у вас виникли запитання, ви або ваш представник (за довіреністю) можете звернутися безпосередньо до податкового органу, де ви перебуваєте на обліку.
У які строки платник податків може отримати довідку про відсутність заборгованості платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи?
Згідно з абзацом першим п. 3 Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (далі – Порядок № 733), для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка) платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Заява). Форма Заяви визначена додатком 2 до Порядку № 733.
Довідка або відмова у наданні Довідки готуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника, уповноваженим здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.
Строк дії Довідки становить десять календарних днів з дати її формування. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії.
У разі якщо платник не отримав Довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, така Довідка зберігається в уповноваженому органі.
При цьому, за наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу України.
TAX Control: допомагаємо боротися з тіньовим бізнесом онлайн
В Україні працює цифровий сервіс Державної податкової служби України «TAX Control» - сучасний онлайн-інструмент, який дозволяє громадянам швидко повідомляти про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг та громадського харчування.
Сервіс доступний цілодобово через спеціальний віджет на офіційному порталі податкової служби. За допомогою чат-бота користувачі можуть повідомити про:
невидачу фіскального чека;
продаж підакцизних товарів із порушеннями;
роботу без ліцензії;
відмову у безготівковій оплаті;
діяльність без державної реєстрації;
використання праці неоформлених працівників.
Щоб надіслати звернення, достатньо вказати тип порушення, адресу, короткий опис ситуації та контактні дані. За бажанням можна додати фото чи інші докази.
Наголошуємо: усі персональні дані заявників захищені та використовуються виключно для розгляду повідомлення. Кожне звернення фіксується в системі та передається фахівцям для подальшого опрацювання.
«TAX Control» допомагає виявляти тіньову діяльність і формувати чесне бізнес-середовище, де правила однакові для всіх.
Скористатися сервісом можна за посиланням: https://control.tax.gov.ua/ .
Як налаштувати отримання документів через Електронний кабінет
Використання сучасних сервісів дозволяє значно заощадити час та отримувати важливу кореспонденцію від податкової служби без особистого візиту до установи.
Як налаштувати отримання документів через Е-кабінет?
Перехід на електронний документообіг здійснюється за кілька простих кроків:
1. Авторизація: Увійдіть до свого Електронного кабінету платника за допомогою КЕП.
2. Вибір послуги: У лівій частині головного вікна знайдіть та оберіть пункт «Бажаю отримувати документи через Електронний кабінет».
3. Контактні дані: У формі, що з’явиться, вкажіть актуальну адресу вашої електронної пошти.
4. Подання заяви: Система автоматично сформує текст заяви. Вам необхідно перевірити дані та підписати документ своїм електронним підписом (КЕП).
Після відправлення ви отримаєте системне повідомлення: «Заяву успішно подано. Через деякий час отримаєте відповідь». З моменту підтвердження заяви вся кореспонденція від податкових органів надходитиме у ваш особистий кабінет.
Використовуйте онлайн-сервіси ДПС – зробіть свою взаємодію з податковою службою швидкою та комфортною!
У Золочівській ДПІ відкрито консультаційний пункт Офісу податкових консультантів
З метою надання платникам податків якісних, своєчасних, кваліфікованих і безоплатних усних консультацій з питань застосування податкового законодавства у Золочівській ДПІ розпочав свою роботу консультаційний пункт Офісу податкових консультантів ГУ ДПС у Львівській області.
Відтепер мешканці Золочівської громади можуть отримати фахові консультації як безпосередньо у приміщенні інспекції, так і дистанційно - через відеозв’язок. Це сучасний формат взаємодії, який забезпечує безбар’єрність, оперативність та комфорт у спілкуванні з податковою службою.
Особлива увага приділяється підтримці ветеранського підприємництва, підприємців-початківців та всіх, хто потребує професійних консультацій і практичної допомоги.
Адреса консультаційного пункту Офісу податкових консультантів:
Львівська обл., м. Золочів, вул. Бориса Возницького Героя України, 1.
Графік роботи:
понеділок - четвер - з 08 год 00 хв до 17 год 00 хв, п’ятниця – з 08 год 00 хв до 15 год 45 хв,
обідня перерва – з 12 год 00 хв до 12 год 45 хв,
субота та неділя – вихідні.
Новий формат взаємодії дає можливість громадянам та представникам бізнесу отримати фахову консультацію з податкових питань у зручному форматі.
Більше інформації – на вебпорталі ДПС: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/
Як внести зміни до облікової картки платника податків
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що при зміні персональних даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків, необхідно подати заяву за формою № 5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та пред’явити документ, що посвідчує особу.
Подати заяву можна:
- до податкового органу за податковою адресою (місцем проживання);
- у разі зміни місця проживання – до податкового органу за новою адресою або до будь-якого контролюючого органу.
Заява за формою № 5ДР заповнюється на підставі даних паспорта та інших документів, які підтверджують зміни персональної інформації.
Для підтвердження задекларованого (зареєстрованого) місця проживання платнику необхідно надати один із таких документів разом із копією:
- витяг з реєстру територіальної громади;
- паспорт у формі книжечки;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідку внутрішньо переміщеної особи.
Подати заяву в електронній формі (з копіями підтверджуючих документів, необхідних для внесення змін до Державного реєстру) платники можуть через:
- Електронний кабінет платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua);
- мобільний застосунок «Моя податкова».
Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.09.2017 № 822, зміни до облікових даних вносяться протягом трьох робочих днів після подання заяви за формою № 5ДР.
Сучасна податкова система: цифровізація, прозорість, довіра
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що з метою реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року (НСД). Її реалізація спрямована на створення сучасного, ефективного та зручного середовища для платників податків.
Важливим елементом є формування культури добровільної сплати податків, що базується на довірі та зрозумілих правилах.
Передбачено:
- активне впровадження цифрових рішень,
- спрощення адміністрування,
- покращення сервісного підходу,
- розширення консультаційної підтримки.
Реалізація НДС також передбачає послідовне впровадження європейських підходів у податковій сфері та зміцнення фінансової стабільності держави.
Комплаєнс у сфері звітності: точність і своєчасність як запорука податкової безпеки
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу платників, що одним із ключових елементів податкового комплаєнсу є своєчасне подання звітності та правильність відображення показників.
Звітність - це не лише виконання законодавчого обов’язку, а й важливий індикатор фінансової дисципліни платника. Прострочення подання декларацій, арифметичні помилки, невідповідність показників між різними формами звітності можуть формувати комплаєнс - ризики та ставати підставою для додаткового аналізу.
Для мінімізації ризиків ДПС рекомендує:
- контролювати календар податкової звітності;
- використовувати електронні сервіси для автоматичного нагадування;
- проводити внутрішню перевірку звітних показників перед поданням;
- звіряти інформацію між бухгалтерським та податковим обліком;
- своєчасно подавати уточнюючі розрахунки у разі виявлення помилок.
Ризик-орієнтований підхід, який впроваджується ДПС, передбачає автоматизовану ідентифікацію таких відхилень із подальшим превентивним інформуванням платників.
Основна мета - допомогти бізнесу уникнути порушень ще до їх виникнення.
Про переваги використання електронних сервісів ДПС зазначили в податковій
Фахівцями Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено черговий практикум для платників щодо переваг та способів електронного звітування, зокрема через Електронний кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова».
Податківці наголошують, що за допомогою цих сервісів в режимі реального часу громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності можуть листуватися з ДПС, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу, подати податкову звітність, переглянути повідомлення - рішення на сплату майнових податків.
Також звернуто увагу на необхідності застосування суб’єктами господарювання РРО чи ПРРО, своєчасності та повноти сплати податкових платежів, дотримання вимог трудового законодавства.
Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві, основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року(https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami ).
Золочівська ДПІ
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