Як самостійно отримати картку з податковим номером чи замовити її для дитини віком до 17 років у Дії або через «Е-консул» за кордоном
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відтепер будь-який громадянин України віком від 14 років використовуючи застосунок «Дія» може замовити та отримати е-картку про присвоєння податкового номера (далі ‒ е-Картка) не відвідуючи податковий орган.
Як отримати е-картку платника податків у Дії:
1. Оновити «Дію»;
2. Відкрити застосунок «Дія»;
3. Перевірити чи активовано «Дія. Підпис»;
4. Перейти у розділ «Сервіси» підрозділ «Довідки та витяги»;
5. У переліку обрати «Е-картка платника податків для себе чи дитини»;
6. Ввести або підтвердити контактні дані;
7. Перевірити заяву та підписати «Дія. Підпис».
Одночасно, тепер також є можливість звернутися за присвоєнням податкового номера та отриманням е-Картки для дитини віком до 17 років одразу у цифровому форматі. Така е-Картка буде у застосунку батьків.
Як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків для дитини у «Дії»:
1. Оновити «Дію»;
2. Відкрити застосунок «Дія»;
3. Перевірити чи активовано «Дія. Підпис»;
4. Перейти у розділ «Податкові послуги»;
5. Обрати «Податковий номер дитині»;
6. Ввести та підтвердити контактні дані;
7. Перевірити заяву та підписати «Дія. Підпис».
Подати заяву можна всього за кілька хвилин, а готові документи будуть доступні прямо у смартфоні. Але залишається можливість як і раніше, звернутися за карткою особисто у центри обслуговування платників податків Львівщини (адреси за покликанням: https://tax.gov.ua/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv) або оформити її в Електронному кабінеті. Документи мають однакову юридичну силу.
Реалізована також нова можливість отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків через систему «е-Консул». Раніше громадяни, які перебували за кордоном, для отримання картки платника податків зверталися до закордонних дипломатичних установ. Відтепер електронну заяву та скан-копії документів можна подати через систему «е-Консул».
Єдиний рахунок: економія часу та зручний спосіб для сплати податків та зборів
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що платники податків мають можливість використовувати єдиний рахунок для сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів, які контролюються податковими органами. Цей рахунок відкритий в Державній казначейській службі України на ім’я ДПС.
Використання єдиного рахунку значно спрощує процес сплати податків та зборів. Замість багатьох платежів, платник може зробити один на загальну суму, що значно економить час і знижує витрати на формування платіжних документів.
Перехід на єдиний рахунок здійснюється у кілька простих кроків:
1. Подайте через Електронний кабінет повідомлення за формою J/F 13070 про використання єдиного рахунку.
2. Отримайте квитанцію, яка підтверджує внесення до Реєстру платників, що використовують єдиний рахунок.
3. Подайте розрахункові документи до вашого банку із зазначенням реквізитів єдиного рахунку. При цьому можна вказати, на який рахунок за видом податку зарахувати кошти. Якщо цього не зазначено, система розподілить їх автоматично за вашими зобов’язаннями за календарним принципом.
Використання Єдиного рахунку платником податків розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повідомлення про використання Єдиного рахунку.
Кошти, які надходять на єдиний рахунок, будуть зараховані як сплата до бюджету та фондів, що контролюються ДПС.
Дата зарахування коштів на єдиний рахунок буде датою розрахунків платника з бюджетом та фондами.
Звертаємо увагу, платник може повідомити про відмову від єдиного рахунку лише один раз на рік. У разі відмови від нього, використання рахунку припиняється з 1 січня наступного календарного року.
Єдиний рахунок не використовується для сплати ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та спирту, а також для сплати частини чистого прибутку державними та комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.
За чотири місяці цьогоріч понад 14 млрд гривень єдиного внеску сплатили на соціальний захист населення страхувальники Львівщини
У січні-квітні 2026 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 14 041,8 млн грн, що на 2142,0 млн грн, або на 18,00% більше, ніж у січні-квітні 2025 року.
Упродовж квітня 2026 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 3 917,3 млн гривень. Порівняно з квітнем 2025 року надходження збільшились на 647,3 млн грн або на 19,8 відсотка.
Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Подали декларацію про майновий стан і доходи - незабудьте сплатити податкові зобов`язання до 1 серпня
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує громадянам, які подали декларацію про майновий стан і доходи, що наступним обов’язковим кроком є своєчасна сплата податкових зобов’язань. Відповідно до п.179.7 ст. 179 Податкового кодексу, сума податкового зобов’язання, визначена у декларації про майновий стан і доходи, повинна бути сплачена до 1 серпня року, що настає за звітним.
Якщо податки не сплачені у встановлений строк, виникає податковий борг. Надалі до платника можуть бути застосовані штрафні санкції та нарахована пеня. Інформацію про податковий борг платник може перевірити самостійно у Електронний кабінет платника податків або в мобільному застосунку « Моя податкова»: тут відображаються нарахування, стан розрахунків з бюджетом, а також доступна функція онлайн-сплати.
Щоб уникнути боргу, рекомендуємо:
- перевірити суму податкових зобов’язань у поданій декларації,
- сплатити ПДФО та військовий збір до 1 серпня,
- зберігати підтвердження оплати,
- перевірити відсутність заборгованості в Електронному кабінеті,
Своєчасна сплата податків після декларування дозволяє уникнути штрафів і забезпечує фінансову дисципліну платника.
Сплачуйте податки правильно: детальний розбір на прикладі майнових податків
Для спрощення процесу сплати податків Державна податкова служба України підготувала для громадян пам’ятку з детальними інструкціями щодо сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку, як через мобільні застосунки банків, так і у касі банківських установ.
Приклад 1. Сплата через мобільний застосунок банку
Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку:
- відкрийте застосунок у мобільному телефоні та оберіть розділ для сплати податків;
- заповніть платіжну інструкцію, вказавши:
- власний податковий номер та ПІБ (автоматично заповнюється банком);
- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);
- суму земельного податку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);
- призначення платежу:
- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);
- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2025 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).
Наступний крок:
- перевірте, що всі дані, заповнені у платіжній інструкції є вірними (у т. ч. власний податковий номер громадянина),
- підтвердіть платіж.
ВАЖЛИВО: при сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник заповнює податковий номер та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» платіжної інструкції.
Приклад 2. Сплата через касу банку
Для сплати у касі банку надайте касиру таку інформацію:
- власний податковий номер та ПІБ;
- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);
- сума земельного податку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);
- призначення платежу:
код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);
додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2025 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).
Наступний крок:
- перевірте правильність даних, заповнених касиром банку у платіжній інструкції (у т. ч. власний податковий номер громадянина),
- власноруч підпишіть правильність реквізитів платіжної інструкції для подальшого виконання її банком.
ВАЖЛИВО: при сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник надає касиру банку інформацію щодо податкового номеру та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються.
Якщо реквізити платіжної інструкції заповнено без помилок, то сплачені кошти будуть зараховані до бюджету як надходження земельного податку від платника, який має податкові зобов’язання з цього податку, та зараховані в його інтегровану картку.
РЕЗУЛЬТАТ: на наступний день після здійснення платежу платник зможе перевірити таке зарахування у приватній частині Електронного кабінету.
Щодо сплати фізичними особами майнових податків
Золочівська ДПІ нагадує про обов’язок сплати громадянами майнових податків (земельного податку; податку на нерухоме майно).
Нарахування відповідних податків здійснюють органи податкової служби та надсилають громадянам податкові повідомлення-рішення із зазначеною сумою податку та реквізитами для сплати. Нараховану суму податку необхідно сплатити протягом 60 днів з дня отримання повідомлення-рішення.
Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації), а щодо плати за землю – за місцем розташування земельної ділянки, для проведення звірки даних.
За умови наявності розбіжностей контролюючий орган проведе перерахунок податку на підставі оригіналів відповідних документів, наданих платником податків: документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування; на перехід права власності; на користування пільгою.
Економічна безбар’єрність у дії: доступні сервіси ДПС для платників
Державна податкова служба України системно впроваджує рішення, які дають змогу громадянам і суб’єктам господарювання отримувати податкові сервіси у зручний спосіб - незалежно від фізичних можливостей, соціального статусу чи формату взаємодії.
Сьогодні ДПС надає широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних послуг, орієнтованих на потреби платників, зокрема:
- адміністративні послуги в центрах обслуговування платників - увесь перелік надається безкоштовно;
- офіси податкових консультантів, де громадяни, фізичні особи - підприємці та представники бізнесу можуть отримати фахову допомогу і роз’яснення;
- консультаційну підтримку Контакт-центру з питань застосування податкового законодавства;
- комунікаційну податкову платформу - ефективний інструмент взаємодії з бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями;
- загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР), що містить розгалужену базу знань, консультацій і нормативних матеріалів;
- послуги кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, зокрема безкоштовне отримання електронного підпису;
програмний реєстратор розрахункових операцій - сучасне рішення для фіксації розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;
- спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності через «Єдине вікно подання електронної звітності»;
- Електронний кабінет платника - онлайн-сервіс для подання звітності, сплати податків, роботи з податковими накладними та доступу до персональної інформації;
- мобільний застосунок «Моя податкова», який дозволяє фізичним особам отримувати послуги, надсилати звернення до ДПС і користуватися окремими реєстрами;
- розділ «Онлайн-навчання», що сприяє підвищенню обізнаності платників і спрощує виконання податкових обов’язків.
Запровадження цих сервісів - це не лише крок до цифровізації, а й практичне втілення принципів економічної безбар’єрності. Завдяки цьому податкові послуги стають більш доступними, зрозумілими та зручними як для громадян, так і для бізнесу.
Комплаєнс-система ДПС орієнтована на виявлення потенційних ризиків, що дозволяє платнику своєчасно виправити неточності та уникнути негативних наслідків
Золочівська ДПІ нагадує, що достовірне декларування податкових зобов’язань є одним із базових принципів податкового комплаєнсу та запорукою стабільної діяльності платника.
Під час подання декларацій важливо не лише дотримуватися встановлених строків, а й забезпечувати повноту відображення господарських операцій. Невідповідність між первинними документами, обліковими даними та податковими деклараціями може формувати комплаєнс-ризики, які підлягають автоматизованому аналізу.
Для зниження ризиків податкова служба рекомендує:
- регулярно проводити внутрішній аудит первинної документації;
- контролювати коректність формування податкового кредиту та витрат;
- перевіряти контрагентів перед укладенням договорів;
- документально підтверджувати реальність господарських операцій;
- зберігати повний пакет первинних документів.
Комплаєнс-система ДПС орієнтована на виявлення потенційних ризиків ще на аналітичному етапі, що дозволяє платнику своєчасно виправити неточності та уникнути негативних наслідків. Одне з ключових завдань нової моделі - профілактика порушень замість виключно фіскального контролю.
Національна стратегія доходів до 2030 року: курс на сучасну та ефективну податкову систему
У межах реалізації НСД Державна податкова служба України продовжує глибоку трансформацію своєї діяльності. Головний акцент зроблено на створенні зрозумілих, відкритих і зручних умов для платників податків, що водночас забезпечують стабільні та передбачувані надходження до бюджету.
Одним із ключових напрямів є цифровізація. Податкова служба активно розширює спектр електронних сервісів і вдосконалює онлайн-комунікацію з платниками. Це сприяє скороченню часу на виконання податкових процедур, оптимізує витрати бізнесу та робить взаємодію з державою більш комфортною.
Суттєвих змін зазнає і система податкового контролю. Впровадження ризик-орієнтованого підходу дозволяє більш точно визначати потенційні порушення та зосереджувати увагу на ділянках із підвищеними ризиками. Такий підхід мінімізує зайве втручання у діяльність сумлінних платників та підвищує ефективність перевірок.
Важливим елементом реформування є також розвиток комплаєнс-підходу. Його суть полягає у підтримці добросовісного бізнесу та заохоченні добровільного виконання податкових зобов’язань. Для цього активно застосовуються сучасні аналітичні інструменти та автоматизовані системи обробки даних, що забезпечує більш точні, швидкі й обґрунтовані рішення.
Реалізація НСД має комплексний позитивний вплив: спрощується ведення бізнесу, знижується адміністративний тиск, зростає рівень довіри до податкових органів. У підсумку ці зміни сприяють гармонізації української податкової системи з європейськими стандартами та створюють передумови для сталого економічного розвитку держави. Більше інформації - за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.
