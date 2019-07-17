ОДПІ 11:51, 22 вересня 2025 18 0 Сплачуйте податки вірно: ДПС підготувала покрокову інструкцію для громадян Gazeta Фото: НУС Сплачуйте податки вірно: ДПС підготувала покрокову інструкцію для громадян

Для спрощення процесу сплати податків Державна податкова служба України підготувала для громадян пам’ятку з детальними інструкціями щодо сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку, як через мобільні застосунки банків, так і у касі банківських установ.

Приклад 1. Сплата через мобільний застосунок банку

Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку:

- відкрийте застосунок у мобільному телефоні та оберіть розділ для сплати податків;

- заповніть платіжну інструкцію, вказавши:

- власний податковий номер та ПІБ (автоматично заповнюється банком);

- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- суму земельного податку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- призначення платежу:

- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);

- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).

Наступний крок:

- перевірте, що всі дані, заповнені у платіжній інструкції є вірними (у т. ч. власний податковий номер громадянина),

- підтвердіть платіж.

ВАЖЛИВО: при сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник заповнює податковий номер та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» платіжної інструкції.



Приклад 2. Сплата через касу банку

Для сплати у касі банку надайте касиру таку інформацію:

- власний податковий номер та ПІБ;

- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- сума земельного податку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- призначення платежу:

- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);

- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).

Наступний крок:

- перевірте правильність даних, заповнених касиром банку у платіжній інструкції (у т. ч. власний податковий номер громадянина),

- власноруч підпишить правильність реквізитів платіжної інструкції для подальшого виконання її банком.

ВАЖЛИВО: при сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник надає касиру банку інформацію щодо податкового номеру та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються.

Якщо реквізити платіжної інструкції заповнено без помилок, то сплачені кошти будуть зараховані до бюджету як надходження земельного податку від платника, який має податкові зобов’язання з цього податку, та зараховані в його інтегровану картку.

РЕЗУЛЬТАТ: на наступний день після здійснення платежу платник зможе перевірити таке зарахування у приватній частині Електронного кабінету.



8,7 млрд грн податку на нерухомість: сплата за січень – серпень зросла майже на 22 %

ДПІ України інформує, що власники нерухомості сплатили цього року на 22 % більше податку на нерухомість, ніж за січень – серпень минулого року. До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року.

Серед лідерів у сплаті:

Київ – 1,74 млрд грн,

Київська область – 0,86 млрд грн,

Дніпропетровська область – 0,84 млрд грн,

Одеська область – 0,83 млрд гривень.

Загалом протягом січня – серпня податок на нерухомість сплачували 740 тис. платників.

У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік. Щоб самостійно визначити суму до сплати, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС

- будинків площею понад 120 кв. м;

- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в

Нагадуємо, що отримати фахові консультації з податкової тематики можна в Офісах податкових консультантів. Вони працюють у 20 регіонах України і допоможуть розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Інформацію про розташування та графік роботи Офісів можна переглянути за посиланням



Закон України № 4536-IX: новації щодо ПДВ

З 1 жовтня 2025 року набирає чинності Закон України від 16 липня 2025 року № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства» (далі – Закон № 4536).

Ним внесено низку змін щодо оподаткування податком на додану вартість.

Основні новації:

- до 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій з постачання електричної енергії, вугілля та/або продуктів його збагачення, централізованого водопостачання та водовідведення.

- запровадження нової податкової пільги з ПДВ:

застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ при передачі меліоративних систем, що перебувають у державній та комунальній власності;

таке звільнення застосовується у разі, якщо передача систем здійснюється безоплатно і лише організаціям водокористувачів відповідно до Закону України від 17 лютого 2022 року № 2079-ІХ «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

Важливо: ця пільга є тимчасовою та буде діяти до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

При застосуванні пільги податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПКУ не нараховуються.

Довідково:

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону № 2079 організація водокористувачів (далі – організація) – це неприбуткова юридична особа, створена власниками та/або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для забезпечення використання, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування меліоративної мережі організації.



Де можна переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення з майнових податків?

Золочівська ДПІ звертає увагу громадян, що переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сплати майнових податків (плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок) можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку – зверніться до Центрів обслуговування платників для проведення звірки.



Про актуалізацію облікових даних у ДПС

Золочівська ДПІ нагадує платникам, що підтримка актуальної інформації у своїх облікових даних – це не лише обов’язок, а й зручність для бізнесу та громадян. Актуальні дані забезпечують своєчасне отримання повідомлень від ДПС, консультацій та інших важливих сервісів.

Важливо перевіряти і оновлювати не лише реєстраційну інформацію платника податків, а й контактні дані: номери телефонів, електронну пошту, місця здійснення діяльності.

Для оновлення даних не потрібно особисто відвідувати податкову інспекцію. Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова» дозволяють цілодобово:

- перевіряти свої облікові дані;

- оновлювати контактну інформацію;

- подавати необхідні форми, зокрема 5-ДР та 20-ОПП;

- контролювати стан розрахунків з бюджетом та єдиним внеском;

- отримувати електронні повідомлення та сервіси, що раніше вимагали особистого візиту.

Крім того, актуалізація даних допомагає уникнути помилок у податкових перерахунках, забезпечує точність нарахування податків і зборів та прискорює обробку запитів у ДПС.



Система управління комплаєнс-ризиками: основні заходи впливу

Методологічною основою та базовим документом для практичної реалізації Експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками в ДПС є постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 854 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі».

Основними заходами впливу у системі управління комплаєнс-ризиками є:

- профілактичні: включають в себе навчання щодо дотримання законодавства та нагадування про майбутні терміни подачі документів;

- допоміжні: включають надання платникам податків у певній галузі інформації про типові помилки у звітності;

- реактивні: включають проведення контрольно-перевірочних заходів, заходів з погашення податкового боргу.

Відтак, запровадження системи управління ризиком дотримання податкового законодавства дасть змогу:

- допомогти платникам податків уникнути найбільш поширених помилок під час заповнення податкової звітності, сплати податків у майбутньому тощо;

- максимально спростити подання податкової звітності й сплату податків;

- мінімізувати ризики недотримання платниками вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

- запровадити механізм комплаєнсу від державної реєстрації платника податків до системи відслідковування ризиків у ДПС і кінцевого результату – сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;

- забезпечити належне надходження доходів і зборів, контроль за справлянням яких закріплено за ДПС, мінімізувати недонадходження доходів і зборів відповідно до ідентифікованих податкових ризиків. Більше інформації – за посиланням



Податкова знижка для громадян у мобільному застосунку «Моя податкова»

Золочівська ДПІ нагадує, що сьогодні оформити податкову знижку стало набагато простіше. Громадяни можуть скористатися мобільним застосунком «Моя податкова», не відвідуючи податкову особисто. Це зручний та сучасний спосіб подати документи та відстежувати їх розгляд у режимі онлайн.

Податкова знижка передбачена для витрат на навчання, лікування, страхування, благодійність та інші випадки, визначені законом. Через застосунок можна легко заповнити заяву, прикріпити необхідні документи і відправити їх до ДПС.

Мобільний застосунок автоматично підтягує ваші дані з електронного кабінету, що значно скорочує час на заповнення. Ви можете бачити статус розгляду своєї заявки та отримувати повідомлення про результат.

Щоб скористатися цією послугою, достатньо завантажити «Моя податкова», авторизуватися за допомогою BankID або електронного підпису, обрати розділ «Податкова знижка», заповнити заяву та додати скановані підтверджуючі документи. Після цього ваша заявка надсилається до податкової, а ви отримуєте сповіщення про її обробку.

Також оформити податкову знижку можна через Електронний кабінет платника за посиланням

Золочівська ДПІ

