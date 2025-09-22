Щодо сплати майнових податків громадянами через мобільний застосунок банку

Золочівська ДПІ нагадує, що ДПС для громадян підготовлено пам’ятку з детальними інструкціями щодо сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку через мобільні застосунки банків.

Порядок сплати майнових податків громадянами через мобільний застосунок банку (приклад)

Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку:

- відкрийте застосунок у мобільному телефоні та оберіть розділ для сплати податків;

- заповніть платіжну інструкцію, вказавши:

- власний податковий номер та ПІБ (автоматично заповнюється банком);

-найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- суму земельного податку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- призначення платежу:

- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);

- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).

Наступний крок:

- перевірте, що всі дані, заповнені у платіжній інструкції є вірними (у т. ч. власний податковий номер громадянина),

- підтвердіть платіж.

При сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник заповнює податковий номер та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» платіжної інструкції.



Від початку 2025 року податковою Львівщини до органів державної виконавчої служби надіслано 2 042 вимоги про сплату боргу з ЄСВ на суму майже 208 млн гривень

Як повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області за даними ІС сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.11.2025 cтановить 944,3 млн гривень, в т.ч. 694,4 млн грн по юридичних особах та 249,9 млн грн по фізичних особах.

Сума боргу, яка станом на 01.11.2025 за даними ІС обліковується за підприємствами вугільної галузі, становить 511,6 млн грн або 54,2 відс. від загальної суми боргу по області (944,3 млн гривень). Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля» – 471,1 млн гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2025 році, за даними територіальних підрозділів, з початку п.р. скеровано до органів державної виконавчої служби 2 042 вимоги про сплату боргу з єдиного внеску на загальну суму 207,9 млн гривень. Стягнено боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно переданих вимог на загальну суму 34,3 млн гривень.





Закон України № 4536-ІХ: особливості справляння плати за землю у разі зміни власника нерухомості.

З 1 жовтня 2025 року спрощено порядок справляння плати за землю у разі зміни власника нерухомості.

Якщо обов’язок сплати плати за землю переходить до іншої особи у зв’язку зі зміною власника нерухомого майна, то сума плати, внесена попереднім користувачем, може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів нового користувача земельної ділянки.

Це можливо за умови відшкодування новим власником (користувачем) сплаченої суми попередньому платнику на підставі висновку контролюючого органу.

Такі нововведення внесені Законом України від 16.07.2025 № 4536-ІХ, який набрав чинності з 01.10.2025.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України:

- у разі набуття права власності на будинок, будівлю чи споруду, право власності на земельну ділянку, на якій розміщено об’єкт, переходить до нового власника автоматично;

- якщо земельна ділянка перебуває у користуванні (зокрема в оренді), то до набувача нерухомості переходить і право користування нею.

Право власності або користування земельною ділянкою виникає з моменту його державної реєстрації. Власники землі та землекористувачі починають сплачувати плату за землю з дня виникнення відповідного права.

Нові правила спрямовані на спрощення процесу переходу обов’язку сплати плати за землю при зміні власника нерухомості, уникнення подвійної сплати та підвищення прозорості розрахунків із бюджетом.



Щодо запровадження системи управління комплаєнс - ризиками

Метою експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі (ДПС) є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.

Стратегічна мета управління комплаєнс-ризиками (тобто ризиками дотримання податкового законодавства, далі – податковими ризиками) – це постійне підвищення рівня добровільного дотримання платниками податків вимог податкового законодавства шляхом виявлення та визначення пріоритетності ризиків втрати податкових надходжень і впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків.

ДПС продовжує розвивати систему управління ризиками дотримання податкового законодавства, яка буде інтегрованою в організаційну структуру та процеси діяльності служби. У межах системи управління ризиками дотримання податкового законодавства вживаються заходи реагування на виявлені податкові ризики, спектр яких варіює від сприяння добровільному дотриманню вимог законодавства платниками податків (шляхом їх попередження про податковий ризик та можливість самостійного його усунення) на одному кінці спектру до примусового дотримання вимог (шляхом спрямування податкового контролю на діяльність платників податків, які систематично грубо порушують законодавство) на іншому.



Золочівська ДПІ: безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг

Впродовж січня - жовтня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 11601 адміністративних послуги, з них 4236 в електронній формі. Про це зазначив в. о. начальника інспекції Богдан Гнідець у коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 5905;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 1139;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 1647;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 420, розрахункових книжок - 345 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 218.

- підтвердження статусу податкового резидента України – 52.

Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, декларування податкової знижки тощо.

Також Богдан Гнідець зазначив, що податкова служба працює над тим, щоб кожен громадянин та підприємець мав можливість отримати необхідні адміністративні послуги оперативно, у зрозумілому форматі та з дотриманням високих стандартів обслуговування. Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг, зокрема:

- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача,

- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, першочергове обслуговування таких відвідувачів;

- доступ до онлайн-сервісів, зокрема, Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) дозволяє подати декларацію, отримати довідку, перевірити стан розрахунків з бюджетом чи надіслати звернення без відвідування податкової. Крім того, для зручності платників діє сервіс «Моя податкова», що забезпечує швидкий та зручний обмін інформацією з податковою службою.

Обирайте електронний формат взаємодії - заощаджуйте час, кошти та ресурси!



Відповідаємо на запитання додзвонювачів

Нещодавно в Золочівській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо застосування касових апаратів та функціонування електронних сервісів, за участі Ірини Лазорчик.

В ході спілкування фахівець наголосила, що суб’єкти господарювання, які проводять розрахункові операції, у тому числі через Інтернет, зобов’язані надати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми та змісту (фіскальний чек) у паперовій або електронній формі. Це стосується не лише готівки, а й розрахунків за допомогою платіжних карток, мобільних сервісів чи онлайн-банкінгу. Якщо товар або послуга продається через Інтернет і оплата відбулася за допомогою платіжної картки, саме продавець зобов’язаний застосувати РРО/ПРРО і видати фіскальний чек покупцю. Це обов’язкова вимога законодавства, незалежно від того, яка платіжна система була використана. Платники мають можливість користуватися як апаратним, так і програмним РРО - це може бути програма, чи додаток на смартфон, планшет, комп’ютер, який дозволяє з будь-якого пристрою сформувати розрахунковий документ. Відповідне програмне забезпечення надається ДПС суб’єктам господарювання безкоштовно.

Також були надані відповіді на запитання щодо декларування права на податкову знижку. Для її отримання необхідно до 31 грудня п.р. подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, зазначивши підстави для нарахування знижки та підтвердивши їх відповідними документами.

Крім цього, Ірина Лазорчик зазначила, що платники можуть вирішувати більшість податкових питань онлайн, зокрема, в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua) доступні всі необхідні функції: подання декларацій, перевірка нарахування та сплата податків, оновлення інформації в облікових реєстрах, подання запитів та отримання відповіді без необхідності відвідувати податкову, тощо.



Перевірка нарахованих податкових платежів онлайн: швидко та зручно через власний ґаджет

Кожен платник податків може цілодобово та без обмежень отримувати доступ до власної інформації за умови наявності електронного цифрового підпису. В Електронному кабінеті платника діє сервіс, який дозволяє у режимі реального часу переглядати інтегровані картки платників податків, отримувати підтверджуючі документи щодо стану розрахунків із бюджетом.

Таким чином, платник має можливість дистанційно перевіряти повноту та своєчасність сплати податків, зборів і внесків, а також звіряти дані власного бухгалтерського обліку з інформацією, що зберігається в органах ДПС.

Крім того, аналогічну інформацію можна оперативно отримати, скориставшись безкоштовним мобільним застосунком «Моя податкова», що робить процес контролю над податковими платежами ще більш зручним і доступним.



Національна стратегія доходів: про податкові реформи та цифровізацію

Золочівська ДПІ нагадує, що для реформування податкової та митної політик і перегляду процесів їх адміністрування у грудні 2023 року Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року (НСД). Стратегія є баченням майбутньої системи доходів, яка надає чіткості та передбачуваності усім учасникам податкового процесу.

ДПС України у рамках виконання НСД протягом 2024 року впроваджено заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, рівня дотримання податкового законодавства платниками податків, відповідності європейським стандартам, а саме, зокрема:

- започатковано експеримент щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі;

- для оптимізації аудиту та зменшення навантаження на платників розробляється ІТ-рішення для впровадження ІКС «Е-аудит» та обробки SAF-T UA, що в подальшому дозволить скоротити час перевірок і покращити аналітику ДПС;

- запроваджено інформаційно-комунікаційну систему «Автоматизована система роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення» (ІКС BigData TP) для обробки та аналізу великих масивів інформації в електронному вигляді, автоматизації процедур контролю. Цей інструмент дозволяє аналізувати ризики, підвищити швидкість, точність та ефективність результатів контролю за трансфертним ціноутворенням, знизити вплив «людського фактору».

