Щодо змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Державна податкова служба України листом від 01.10.2025 № 23636/7/99-00-21-02-01-07 повідомила, що 16 вересня 2025 року набрав чинності наказ Мінфіну України від 25.07.2025 № 371 «Про затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Відповідно до положень п. 46.6 ст. 46 Кодексу якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, платники податку на прибуток матимуть змогу подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за оновленою формою за звітний (податковий) 2025 рік.

Наказом № 371 внесено зміни до форми Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, пов’язані з реалізацією положень Закону України від 25 лютого 2025 року № 4254-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану» (далі - Закон № 4254).

Законом № 4254 Податковий кодекс України доповнено положеннями, зокрема, щодо непроведения за звітні (податкові) періоди з 2025 року до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, платниками податку на прибуток коригування фінансового результату до оподаткування на суму коштів та/або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі, що не перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за умови, що з цієї суми (вартості) більше 4 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано (передано) благодійним організаціям.

У зв’язку із зазначеними змінами форма Декларації доповнена додатком БД до Декларації (рядки 3.1.9 БД, 3.1.13 БД, 4.1.25 БД додатка РІ до рядка 03 РІ, рядки 20 БД, 21 БД додатка ДІЯ (рядок 06.3 ДІЯ)) (далі - додаток БД).

З огляду на те, що в Кодексі наведено кілька положень щодо безоплатного перерахування (передання) коштів, товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковим організаціям, які встановлюють різні умови впливу таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, додаток БД передбачає уніфіковане відображення операцій з одночасною їх систематизацією, що дозволить платникам податку коректно відобразити ці операції в Декларації й правильно визначити об’єкт оподаткування та суму податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

Детальніше в листі ДПС України від 01.10.2025 № 23636/7/99-00-21-02-01-07 за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/79735.html.



Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами: до місцевих скарбниць Львівщини надійшло майже 371 млн гривень

Надходження у січні-вересні 2025 року до місцевих бюджетів Львівщини акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 370,7 млн гривень, або 105,3 відс. доведених завдань (додатково надійшло 18,5 млн гривень). Порівнюючи з минулим роком надходження збільшилися на 24,2 відс. або на 72,3 млн гривень.

У вересні 2025 року до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 48,8 млн гривень, або 106,7 відс. доведених завдань (додатково надійшло 3,1 млн гривень), що на 22,1 відс. або на 8,8 млн грн більше порівняно з минулим роком.



Надходження єдиного внеску цьогоріч перевищили минулорічні на понад 18 відсотків

У січні-вересні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 27864,4 млн гривень, що на 4327,3 млн грн або на 18,4% більше, ніж у січні-вересні 2024 року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У вересні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 3237,0 млн гривень. Порівнюючи з відповідним періодом 2024 року надходження зільшилися на 19,5% або на 528,1 млн гривень.

Нагадаємо, що роботодавці сплачують 22 % єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників. Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. Він автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформацію щодо реквізитів рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів, а також єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування по Львівській області розміщено на вебпорталі ДПС України за електронною адресою https://lv.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv .



Застосування РРО/ПРРО — обов’язок більшості підприємців

Золочівська ДПІ нагадує, що застосовування РРО/ПРРО є обов’язковим для більшості суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

При цьому основні положення, які регулюють питання застосування РРО/ПРРО, викладено в Законі України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», який визначає основні терміни, порядок проведення розрахункових операцій, обов’язкові вимоги до РРО, їх технічного обслуговування та ремонту, а також до ПРРО, та відповідність за порушення вимог цього Закону.

Звертаємо увагу, що суб’єкт господарювання може завантажити програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій» скориставшись вебпорталом Державної податкової служби України за посиланням: Головна>БАНЕР>Програмні РРО>Програмний реєстратор розрахункових операцій.

Для завантаження програмного забезпечення потрібно скористатись будь-яким браузером (для Google Chrome існують окремі налаштування для завантаження файлів з ftp).

З метою інформування платників податків з питань застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій Державною податковою службою (далі – ДПС) створено банер «Програмні РРО», що розміщений на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: Головна/БАНЕР/Програмні РРО (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).

Матеріали банеру містять актуальні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій/ПРРО, відповіді на поширені питання, що надходять до ДПС від користувачів ПРРО, презентаційні матеріали тощо.



Податкова знижка на навчання: які заклади освіти вважаються вітчизняними

Податковий кодекс України надає громадянам право отримати податкову знижку на витрати, пов’язані з оплатою навчання. Це означає, що платник податку може зменшити свій оподатковуваний дохід на суму коштів, які були сплачені протягом року за навчання у вітчизняних закладах освіти. Таке право поширюється не лише на оплату власного навчання, а й навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення чи особи, над якою встановлено опіку або піклування, а також дитини в прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу.

Право людини на освіту, а також порядок діяльності навчальних закладів регулюються Законом України «Про освіту» та спеціальними законами, які визначають структуру і типи дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійних та вищих закладів. Освітнім закладом вважається юридична особа, якщо її основна діяльність – освітня. Такі права можуть мати й фізичні особи-підприємці або структурні підрозділи організацій, якщо вони здійснюють освітню діяльність.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлює, що освітня діяльність підлягає ліцензуванню. Отже, для отримання податкової знижки враховуються витрати на навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти, діяльність яких підтверджена відповідною ліцензією та визначена законодавством України.

Важливо пам’ятати: право на податкову знижку діє лише до 31 грудня року, що настає за звітним. Якщо ви не скористалися цим правом вчасно – воно не переноситься на майбутнє.

У 2025 році громадяни можуть подати декларацію за 2024 рік до 31 грудня 2025 року включно.



SAF-T UA: роз’яснення для платників податків на вебпорталі ДПС

Золочівська ДПІ інформує, що на вебпорталі ДПС розміщено відповіді на найбільш поширені запитання платників податків щодо формування та надання стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

Ознайомитись з ними можна за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/rozyasnennya--pitannya-vidpovidi/.

Нагадуємо, що SAF-T UA (Standard Audit File for Tax) – це електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб'єкта господарювання за певний період, який є частиною реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 27.12.2023 № 1218-р.

Впровадження електронного аудиту (е-аудит) є одним із ключових напрямів реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року. Це дозволить значно підвищити ефективність контрольно-перевірочної роботи та сприятиме цифровій трансформації податкового адміністрування, зокрема через впровадження стандартного аудиторського файлу SAF-T UA (Standard Audit File for Tax).



Податковий комплаєнс: новий рівень довіри між бізнесом і державою

Золочівська ДПІ нагадує, що о один із ключових напрямів трансформації податкової служби - впровадження експериментального проєкту з управління податковими ризиками (комплаєнс – ризиками). Цей проєкт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2024 № 854 і реалізується у рамках Національної стратегії доходів до 2030 року.

Проєкт передбачає поступове впровадження міжнародних стандартів управління податковими ризиками у щоденну роботу органів ДПС. Основна мета – не контроль заради контролю, а підвищення добровільності виконання податкових обов’язків та зниження адміністративного навантаження на добросовісний бізнес.

Відповідно до Податкового кодексу України, комплаєнс – це система дій та процедур, які забезпечують:

своєчасну реєстрацію платника податку;

подання податкової звітності;

достовірне декларування зобов’язань;

повну та вчасну сплату податків.

Ці базові обов’язки платника формують чотири основні напрями, за якими здійснюється аналіз комплаєнс-ризиків.

Реалізація експериментального проєкту з управління комплаєнс-ризиками – це інвестиція в ефективне адміністрування, аналітичне мислення та партнерство між державою і бізнесом.

Сплачуйте податки вірно: ДПС підготувала покрокову інструкцію для громадян

Для спрощення процесу сплати податків Державна податкова служба України підготувала для громадян пам’ятку з детальними інструкціями щодо сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку, як через мобільні застосунки банків, так і у касі банківських установ.

Приклад 1. Сплата через мобільний застосунок банку

Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку:

- відкрийте застосунок у мобільному телефоні та оберіть розділ для сплати податків;

- заповніть платіжну інструкцію, вказавши:

- власний податковий номер та ПІБ (автоматично заповнюється банком);

- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- суму земельного податку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- призначення платежу:

- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);

- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).

Наступний крок:

- перевірте, що всі дані, заповнені у платіжній інструкції є вірними (у т. ч. власний податковий номер громадянина),

- підтвердіть платіж.

ВАЖЛИВО: при сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник заповнює податковий номер та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» платіжної інструкції.



Приклад 2. Сплата через касу банку

Для сплати у касі банку надайте касиру таку інформацію:

- власний податковий номер та ПІБ;

- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- сума земельного податку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);

- призначення платежу:

- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);

- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).

Наступний крок:

- перевірте правильність даних, заповнених касиром банку у платіжній інструкції (у т. ч. власний податковий номер громадянина),

- власноруч підпишить правильність реквізитів платіжної інструкції для подальшого виконання її банком.

ВАЖЛИВО: при сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник надає касиру банку інформацію щодо податкового номеру та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються.

Якщо реквізити платіжної інструкції заповнено без помилок, то сплачені кошти будуть зараховані до бюджету як надходження земельного податку від платника, який має податкові зобов’язання з цього податку, та зараховані в його інтегровану картку.

РЕЗУЛЬТАТ: на наступний день після здійснення платежу платник зможе перевірити таке зарахування у приватній частині Електронного кабінету.



Про електронні сервіси інформують платників Золочівської ДПІ

Працівниками Золочівської ДПІ проведено чергові практикуми для платників щодо подання звітності та функціонування електронних сервісів ДПС.

В ході заходів суб`єктам господарювання наголошено на перевагах Електронного кабінету платника та мобільного застосунку «Моя податкова» в частині подання податкової звітності та отримання інших сервісних послуг. Завдяки таким сервісам можна не лише подати декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, але й надіслати заяви, отримати довідки та податкові повідомлення-рішення на сплату майнових податків, ознайомитись з іншою корисною інформацією від податкової. Звернуто увагу на застосування касових апаратів, дотримання вимог трудового законодавства та надано практичні поради щодо порядку заповнення звітності за допомогою Електронного кабінету.

Також наголошено, що податківці активно працюють над створенням безбар'єрного простору для платників. Це – про ставлення до інклюзивності, доступності послуг, інформації, можливостей незалежно від фізичних, вікових, мовних чи соціальних особливостей людини.

Крім цього, під час проведених зустрічей податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).

Золочівська ДПІ