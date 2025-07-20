Електронний підпис: оновлюйте сертифікати онлайн
Якщо термін дії ваших кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів добігає кінця, вам не обов’язково знову відвідувати представництво Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (КНЕДП ДПС). Оновити їх можна дистанційно за кілька хвилин. Для цього потрібно:
- перейти на сайт КНЕДП ДПС ( https://ca.tax.gov.ua) ;
- у лівому меню обрати «Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом»;
- перейти до опції «Зчитати діючий ключ»;
- натиснути «Обрати» та вибрати файл ключа (наприклад: «key-6.dat або .pfx») або захищений носій (наприклад: Алмаз-1К або Кристал-1);
- ввести пароль захисту та натиснути «Зчитати»;
- натиснути «Далі»;
- підписати автоматично сформований Договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, обравши «Підписати та надіслати»;
- створити новий ключ, ввести пароль доступу до нового ключа та підтвердити його;
- Натиснути «Сформувати» та зберегти файл.
Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);
- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Детальніше за посиланням - https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/nadannya-elektronnih-dovirchih-poslug/povtorne--distantsiyne--formuvannya-sertifikativ/.
Транспортний податок: фізичні особи – власники елітних авто перерахували до місцевих бюджетів Львівщини понад 3 млн гривень
Станом на 01.05.2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області сформовано 354 податкових повідомлень-рішень про сплату транспортного податку з фізичних осіб на загальну суму 3,05 млн гривень.
До місцевих бюджетів Львівщини надійшло 3,03 млн грн транспортного податку з фізичних осіб. Надходження збільшилися на 0,2 млн грн порівняно з відповідним періодом 2025 року. Найбільшу суму від цього податку отримала Львівська ТГ – 1,9 млн гривень.
У 2026 році підлягають оподаткуванню 338 автомобілів. Найбільше сплачуватимуть транспортний податок за автомобілі таких марок: AUDI Q8, BMV X6, BMV X7, LAND ROVER, PORSCHE.
Нагадаємо: обов’язок сплати податку виникає за умови, що легковий автомобіль відповідає двом критеріям:
1. Вік авто: з року випуску минуло не більше 5 років.
2. Вартість:середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг – понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2026 році – це понад 3,2 млн грн).
Ставка податку є фіксованою – 25 000 гривень на рік за кожну одиницю транспорту.
Ви можете самостійно перевірити, чи є ваша автівка в офіційному переліку, на сайті Міністерства економіки України за параметрами: марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального.
Цього року до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміям - та люкс-класу, визначені Міністерством економіки України.
Як заповнювати поля «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати бюджетних/небюджетних платежів
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, визначені п. 1 – 4 розділу ІІ Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції (платіжний документ) під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2023 за № 528/39584).
Під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні/єдиний/депозитний рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ Порядку, такі поля:
«Код виду сплати»;
«Додаткова інформація запису».
У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до Порядку;
у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).
Сплата податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави платником на бюджетні/небюджетні/єдиний/депозитний рахунки оформлюються за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати окремою платіжною інструкцією.
У разі коли платником при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що адмініструються ДПС, на бюджетні/небюджетні рахунки у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до Порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов’язання/єдиний внесок за кодом виду сплати 101.
Ви запитували – ми відповідаємо
В Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулись сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань ведення підприємництва, реєстрації РРО/ПРРО та безбар’єрності податкових сервісів, за участі ГДІ Богдана Гнідця.
Під час спілкування додзвонювачі зверталися за роз’ясненнями щодо вибору системи оподаткування та реєстрації ПРРО. Фахівець роз’яснив, для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву, за формою, яка затверджена наказом Мінфіну України від 16.07.2019 № 308 зі змінами. Реєстрація ПРРО здійснюється в електронній формі шляхом подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ПРРО через Електронний кабінет платника або засобами телекомунікаційного зв’язку. У заяві зазначаються дані суб’єкта господарювання, інформація про господарську одиницю, де буде застосовуватися ПРРО, а також визначається тип програмного реєстратора (стаціонарний чи пересувний). Після обробки поданих даних фіскальним сервером ДПС ПРРО реєструється, йому присвоюється фіскальний номер, що є підставою для початку проведення розрахункових операцій.
Такожє фахівець поінформував про подання форми № 20-ОПП, що є обов’язком платників податків і здійснюється з метою повідомлення контролюючого органу про об’єкти оподаткування або об’єкти, через які провадиться діяльність. Форму необхідно подавати і у разі виникнення змін, зокрема коли змінюються відомості про вже задекларований об’єкт або він підлягає відчуженню, ліквідації чи припиненню використання.
Окрім цього, додзвонювачі цікавилися порядком отримання довідки про доходи, а також особливостями електронного листування з контролюючими органами. Роз’яснено можливості Електронного кабінету платника, за допомогою якого можна подати податкову звітність, отримати довідки, листуватися з контролюючими органами та переглядати інформацію про стан розрахунків із бюджетом.
Усі учасники заходів отримали відповіді на свої запитання, практичні поради щодо користування електронними сервісами та роз’яснення щодо переваг безбар’єрного підходу в роботі податкової служби.
Податкова соціальна пільга для одиноких матері чи батька: як отримати
Платники податків, які мають статус одинокої матері чи батька, мають право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги (ПСП). Це дозволяє зменшити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб і, відповідно, збільшити суму доходу «на руки».
Розмір пільги
Відповідно до Податкового кодексу одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун чи піклувальник мають право на пільгу у розмірі 150 % від розміру пільги на кожну дитину віком до 18 років, у 2026 році – 2 496 грн.
Умови отримання – граничний дохід
Пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує встановлений поріг. У 2026 році граничний дохід становить 4 660 грн на одну дитину.
Важливо: Для одиноких батьків цей поріг збільшується пропорційно кількості дітей. Наприклад, якщо мати виховує двох дітей, граничний розмір доходу для неї складе: 4 660 грн × 2 дітей = 9 320 грн.
Порядок подання документів
Для отримання пільги необхідно подати роботодавцю:
1. Заяву про обрання місця застосування ПСП – пільга надається лише за одним місцем роботи.
2. Копію свідоцтва про народження дитини (дітей).
3. Документи, що підтверджують статус (копія свідоцтва про шлюб із відміткою про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав батька, свідоцтво про смерть тощо).
Правило однієї пільги
Нагадуємо, якщо платник має право на пільгу за кількома підставами, застосовується лише одна – найбільша за розміром.
Чи має право платник включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняного закладу освіти у разі відсутності договору про навчання
Право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України.
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою, підтверджені відповідними документами, зокрема, копією договору, що ідентифікує заклад освіти – надавача послуг і здобувача освіти – отримувача послуг (його законного представника) та/або юридичну чи фізичну особу, яка здійснює оплату.
При цьому, в договорі про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини).
Електронна взаємодія з ДПС: можливості та переваги
В Золочівскій ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч начальника інспекції Романа Дениса з суб`єктами господарювання щодо застосування спрощеної системи оподаткування та функціонування податкових сервісів.
В ході спілкування висвітлювались питання порядку державної реєстрації фізичної особи – підприємця, особливості вибору системи оподаткування залежно від виду діяльності, оподаткування доходів та їх відображення у звітності. Наголошено на граничних обсягах доходів для перебування на спрощеній системі оподаткування у 2026 році: для платників І групи - 1 444 049 грн, для ІІ групи - 7 211 598 грн, для ІІІ групи - 10 091 049 грн. Також звернуто увагу на своєчасність сплати податків та недопущення виникнення податкового боргу, оскільки його наявність може стати підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку.
Роман Денис окремо зупинився на питаннях створення безбар’єрного та комфортного простору для всіх платників податків, адже податкова служба активно впроваджує сучасні онлайн-сервіси, забезпечує доступність до приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, а також підвищує рівень сервісу і культури обслуговування.
Ознайомив присутніх з роботою Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), Електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова». Переваги електронного листування - оперативне отримання документів у Е-кабінеті; своєчасне отримання рішень і повідомлень; постійний доступ до архіву листування; зменшення потреби в особистих візитах до податкових органів тощо. Також для оперативної комунікації з бізнесом у Головному управлінні ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа (lv.ikc@tax.gov.ua) та функціонує Офіс податкових консультантів, де можна отримати кваліфіковану допомогу з питань оподаткування.
Золочівська ДПІ: як отримати довідку про відсутність заборгованості
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи платник подає відповідну заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 03.09.2018 № 733.
Заява подається платником на його вибір:
- у паперовій формі- до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;
- в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину Електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».
Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно - правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.
Довідка або відмова у її наданні готуються уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. Строк дії становить десять календарних днів з дати її формування, у Довідці обов'язково зазначається термін її дії.
У разі якщо платник не отримав Довідку сформовану у паперовій формі до закінчення строку її дії, документ залишається на зберіганні в уповноваженому органі.
Національна стратегія доходів визначає ключові напрями розвитку податкової системи
Національна стратегія доходів до 2030 року визначає ключові напрями розвитку податкової системи з урахуванням євроінтеграційного курсу України та реальних потреб економіки. Стратегічна мета залишається незмінною: податкова система має бути прозорою і передбачуваною, забезпечувати фінансову стабільність та відповідати європейським стандартам.
Національна стратегія доходів визначає план зміцнення фінансової системи держави та удосконалення процедур податкового адміністрування, а також передбачає такі стратегічні цілі:
- забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;
- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;
- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;
- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;
- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.
