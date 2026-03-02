Податковий супровід ветеранського підприємництва: у ГУ ДПС у Львівській області презентували новий сервіс
Нещодавно у Головному управлінні ДПС у Львівській області відбулася презентація сервісу податкового супроводу ветеранського підприємництва, який запроваджується в Офісі податкових консультантів. Це ініціатива Державної податкової служби України реалізується у ДПС регіонів за підтримки Міністерства у справах ветеранів України.
Презентація сервісу відбулася за участю представників Львівського обласного центру зайнятості, Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, «Офісу підтримки родин військових» при Львівській ОВА, благодійної організації «Благодійний фонд Кузик Уляни», членів Громадської ради при ГУ ДПС у Львівській області, амбасадора безбар’єрності ГУ ДПС у Львівській області, фахівців Головного управління ДПС області, ветеранів.
Начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк зауважив, що ключове завдання нового сервісу - фахова допомога захисникам та захисницям, які після повернення з фронту прагнуть започаткувати та розвивати власну справу. Ветерани, ветеранки та члени їхніх сімей зможуть отримати в Офісі податкових консультантів кваліфіковану і доступну допомогу з питань оподаткування, інших питань законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС».
Заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, керівник Офісу податкових консультантів Роман Маца поінформував, що від вересня 2025 року, коли розпочав роботу Офіс податкових консультантів, його фахівцями надано 4880 оперативних та якісних консультацій. Кількість його відвідувачів постійно зростає. Особливу увагу приділяється питанням безбар’єрності, впровадженню електронного листування з органами ДПС.
Начальник управління реалізації проєктів Львівського обласного центру зайнятості Ірина Романяк поінформувала про активні програми, про гранти, які можуть отримати ветерани у межах програми «Власна справа», для повернення на ринок праці.
Дружина ветерана і діючого військовослужбовця Галина Глущенко поділилася досвідом з отримання гранту і започаткування власної справи. Зокрема, незабаром жінка відкриє магазин із реалізації крафтової продукції.
Засновниця і керівниця благодійної організації «Благодійний фонд Кузик Уляни», військовослужбовиця Уляна Кузик розповіла про досвід побратимів, які вже взяли гранти, про те, які питання у них найчастіше виникають.
Презентація нового сервісу пройшла у форматі дієвого діалогу, обміну слушними думками та пропозиціями щодо підтримки ветеранів під час повернення їх до ділової активності.
Учасники заходу ознайомилися з роботою Офісу податкових консультантів, який працює в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
Новий сервіс податкової служби – податковий супровід ветеранського підприємництва сприятиме нашим захисникам та захисницям адаптації до цивільного життя через підприємницьку діяльність, надходженню податків і зборів до державного та місцевого бюджетів, створенню нових робочих місць, зростанню довіри підприємницького середовища та громадян до роботи органів державної виконавчої влади.
Скористатись новим сервісом можна завітавши до Офісу податкових консультантів при Головному управлінні ДПС у Львівській області, який діє за адресою: вул. Стрийська, 35 у м. Львові.
Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//
Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua
