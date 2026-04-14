ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних

ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних.

Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.

Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість, які допоможуть правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.

Таблиця даних платника податку – це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.

Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:

- виробнича та переробна сфери; будівництво; сфера надання послуг та виконання робіт; - сільськогосподарські товаровиробники.

«Дорожні карти» вже на вебпорталі ДПС:

https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/pitannya-zupinennya-reestratsii-podatkovoi-nakladnoi/997560.html

https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/pitannya-zupinennya-reestratsii-podatkovoi-nakladnoi/997563.html

Основні вимоги та особливості подання

Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:

1. Таблиця обов'язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.

2. Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.

3. У разі ведення кількох видів діяльності – таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.

4. На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.

5. Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

Що обов'язково вказати в поясненні?

Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.

Пояснення повинно містити інформацію про:

- платника податку та специфіку його діяльності,

- трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),

- матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,

- дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,

- обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.

Чому Таблицю можуть не врахувати: типові помилки

Коли комісія приймає рішення про неврахування таблиці:

- таблиця даних платника подана без пояснення,

- у поясненні відсутні:

посилання на податкову та фінансову звітність,

не розкрито суті господарських операцій,

- у суб’єкта господарювання відсутні трудові ресурси для виконання робіт або зарплата менше мінімально встановленого рівня,

- у поясненні виявлена розбіжність між зазначеною платником інформацією та даними автоматизованих систем.

Наприклад:

- сільгоспвиробник подає таблицю на реалізацію продукції, але не має інформації про земельні ділянки, техніку чи персонал.

- кредит сформовано за рахунок придбання товарів, що не стосуються основної діяльності (наприклад, закупівля оргтехніки та продуктів харчування для будівельних робіт).

- виявлено невідповідність між інформацією від платника та даними автоматизованих систем ДПС.

- розмір заробітної плати працівників нижчий законодавчо встановленого мінімуму.



Внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю: що змінилося для роботодавців у 2026 році

В Україні діють нові правила підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю.

Змінами, які внесені Законом України № 4219-ІХ, передбачено, що внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю сплачують роботодавці (юридичні особи та ФОП), якщо одночасно:

- середньооблікова кількість працівників у кварталі становить 8 і більше осіб;

- у відповідному кварталі не виконано норматив робочих місць для осіб з інвалідністю.

Важлива новація: відтепер платниками є усі роботодавці – як приватного, так і державного та комунального секторів.

Внесок не сплачують:

- роботодавці з кількістю працівників менше 8 осіб;

- роботодавці, які виконали норматив;

- дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав.

Роботодавці самостійно розраховують норматив, дотримуючись вимог законодавства:

- 1 робоче місце – для роботодавців із 8 – 25 працівниками;

- 4 % середньооблікової кількості працівників – якщо працює понад 25 осіб;

- 2 % – для:

-- закладів охорони здоров’я;

-- реабілітаційних установ;

-- надавачів соціальних послуг;

-- підприємств та організацій, діяльність яких пов’язана з реабілітацією, навчанням або доглядом за особами з інвалідністю.

Виконання нормативу – це не лише соціальна відповідальність, а й економічний стимул, адже у такому випадку роботодавець не сплачує внесок.

Якщо норматив не виконано, роботодавець самостійно визначає суму внеску. Розрахунок здійснюється як добуток:

- 40 % середньомісячної заробітної плати (на одного працівника) у відповідному кварталі;

- різниці між встановленим нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Середньомісячна заробітна плата для цього розраховується відповідно до спеціального Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 № 268.

На час дії воєнного стану та до завершення кварталу, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, розмір внеску зменшено на 50 %. Це тимчасова норма, спрямована на підтримку бізнесу в складних умовах.

З 1 січня 2026 року у Державній казначейській службі України відкрито нові рахунки для зарахування коштів за кодом бюджетної класифікації 50070100 «Кошти, що надходять від сплати роботодавцями внеску, штрафів та пені за несплату чи порушення порядку сплати такого внеску».

Номер рахунку для сплати внеску можна перевірити:

- на сайті Казначейства –

- на субсайтах вебпортала ДПС –

У разі виникнення додаткових питань за роз’ясненнями можна звертатись:

- з питань сплати внеску та реквізитів – до ДПС та її територіальних органів;

- щодо розрахунку нормативу та середньої зарплати – до Мінсоцполітики та Мінекономіки у межах повноважень.

Довідково:

Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Закон України від 15 січня 2025 року № 4219-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю».



Від ЦОП до «гарячих ліній»: усі майданчики комунікації з ДПС для платників

ДПС має багато каналів зв’язку, щоб кожен міг отримати консультацію або послугу – особисто, телефоном чи онлайн.

Пункти та центри обслуговування платників (ЦОП)

Потрібно прийти особисто?

По всій Україні діють 369 пунктів обслуговування платників. Із них 267 – це Центри обслуговування платників, створені при територіальних органах ДПС.

Тут платники можуть отримати 87 адміністративних послуг. І це не залежить від місця їх податкової адреси.

Для осіб з порушеннями слуху діє послуга перекладу жестовою мовою. Щоб нею скористатися, зверніться до модератора ЦОП.

Не маєте часу стояти в черзі? Можете записатися до електронної черги у зручний для Вас час онлайн за посиланням:

Детальніше про ЦОП тут:

Офіси податкових консультантів

У вересні Офіси податкових консультантів почали працювати у 20 регіонах України.

Тут бізнес, ФОП чи громадянин особисто можуть отримати фахову пораду, допомогу у податкових питаннях.

Консультації надаються за такими напрямами: оподаткування фізичних та юридичних осіб, - електронні сервіси та звітність, податкові спори, податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО, контроль за обігом підакцизних товарів, зупинення реєстрації ПН / РК, погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, трансфертне ціноутворення.

Адреси Офісів –

Контакт-центр ДПС – гаряча лінія для всіх платників

Для швидких довідок та консультацій працює Контакт – центр ДПС:

Тут ви можете:

- отримати інформацію щодо застосування податкового законодавства;

- дізнатися, як користуватися електронними сервісами ДПС;

- записатися до Електронної черги для відвідування ЦОП;

- подати звернення або пропозиції.

Телефони:

0 500 501 007 (Vodafone)

0 770 501 007 (Київстар)

0 730 501 007 (Lifecell)

(вартість дзвінка згідно з тарифним планом абонента)

0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів – за тарифами операторів мобільного зв’язку)

Дзвінки приймаються щодня: з 08:00 до 19:00, у п’ятницю – до 18:00 (крім суботи та неділі).

Якщо ви за межами України – можна звернутися зі стаціонарного або мобільного телефону за номерами:

+380 44 454 16 13,

+380 50 050 10 07,

+380 73 050 10 07,

+380 77 050 10 07.

Питання можна ставити не лише телефоном, але й через чат у Viber.

Контакт – центр:

Комунікаційна податкова платформа

Це зручний механізм взаємодії між ДПС та бізнес-асоціаціями, громадськими організаціями, які представляють інтереси бізнесу.

Переваги комунікаційних платформ:

- можливість отримання професійних консультацій з питань оподаткування;

- розгляд індивідуальних ситуацій у контексті податкового законодавства;

Хочете скористатися ресурсом? Надішліть лист на електронну скриньку платформи у відповідному територіальному органі ДПС.

Контакти тут: https://tax.gov.ua/others/kontakti/komunikatsiyni-podatkovi-platformi

«Гарячі лінії»

Оперативні консультації, роз’яснення законодавства, допомога в користуванні електронними сервісами та вирішення типових питань без необхідності особистого візиту.

У ДПС діють «гарячі лінії» за такими напрямами:

- надання консультацій платникам податків у територіальних органах ДПС –

- вирішення питань мобілізованих ФОП та ветеранів –

- консультаційні центри з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі та відповідності платника критеріям ризиковості –

- з питань оподаткування юридичних осіб –

Онлайн-ресурси:

Електронний кабінет

Онлайн-сервіс, який надає понад 130 електронних послуг.

Сервіси Електронного кабінету доступні 24/7/365.

Вхід до Електронного кабінету за адресою:

Чат-бот «TAX control»

Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. Можна повідомити про: невидачу фіскального чека, торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції, відмову прийняти картку, роботу без державної реєстрації, неоформлених працівників. Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.

Віджет «ТAX Control» розміщено на вебпорталі ДПС у правому верхньому куті – https://control.tax.gov.ua/

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР)

Зручний онлайн-ресурс, де розміщено готові відповіді на популярні запитання платників. Скористатися ним можна у будь-який час. Ресурс за посиланням – https://zir.tax.gov.ua/

Канали комунікації з ДПС – це:

- зручно та швидко: не обов’язково йти до податкової – багато питань вирішуються телефоном або онлайн;

- економія часу: онлайн-черга, Е-кабінет, гаряча лінія – мінімізують паперову тяганину;

- різні опції для різних потреб, інклюзивність та безбар’єрність: особистий візит без бар’єрів для осіб з інвалідністю, консультація, підтримка ФОП, електронне подання звітності, звернення за кордоном.

Обирайте зручний формат та користуйтеся ресурсами ДПС!



Від початку року місцеві бюджети отримали понад 1,7 млрд грн єдиного податку

Упродовж січня – березня 2026 року надходження єдиного податку до бюджетів місцевих громад становили 1 758,2 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом 2025 року вони збільшились на понад 10 відсотків або на 170,4 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У березні цього року до місцевих бюджетів надійшло 236,8 млн гривень єдиного податку, що на 14,3% або на 29,7 млн грн більше, ніж у березні 2025 року.



Львівщина: у березні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 5 млрд гривень податків та зборів

У березні 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 5 058,8 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з березнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 28,7% або на 1 127,0 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Основні джерела наповнення державного бюджету у березні - є

- податок на прибуток підприємств – 1 542,9 млн грн, що на 39,5% або на 436,7 млн грн більше порівняно із березнем 2025 року;

- податок на додану вартість - 1 210,3 млн грн, порівняно з березнем 2025 року надходження збільшились на 23,4% або на 229,9 млн грн більше;

- податок на доходи фізичних осіб – 861,7 млн грн (+185,5 млн грн або на 27,4%);

- військовий збір - 862,6 млн грн (+185,0 млн грн або на 27,3%);

- рентні платежі – 498,9 млн грн (+60,7 млн грн або на 13,9%);

- акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 5,6 млн грн (+0,3 млн грн або на 5,7%).

За три місяці цього року до загального фонду держбюджету зібрано 12 995,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-березнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 32,1% або на 3 154,4 млн гривень.



Електронна взаємодія з ДПС: можливості та переваги

В Золочівскій ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч у форматі «круглого столу» начальника інспекції Романа Дениса з суб`єктами господарювання щодо функціонування електронних сервісів та кампанії декларування - 2026.

На початку заходу посадовець зазначив, що діяльність податкової служби спрямована на забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг, підвищення якості обслуговування громадян та бізнесу. Зокрема, впродовж першого кварталу п.р. фахівцями ДПІ надано 2998 адміністративних послуг, з них 689 в електронній формі. Також працівники інспекції на постійній основі проводять роз’яснювальну та консультаційну роботу із суб`єктами господарювання щодо ефективного користування електронними сервісами податкової служби. Платники мають право обрати електронну форму взаємодії, а саме: подавати звітність та вести офіційне листування через Електронний кабінет у випадках, визначених законодавством. Переваги електронного листування:

- оперативне отримання документів у кабінеті;

- повідомлення на e-mail про нові документи;

- своєчасне отримання рішень і повідомлень;

- постійний доступ до архіву листування;

- зменшення потреби в особистих візитах до податкових органів.

В ході спілкування висвітлювались питання дотримання вимог трудового законодавства та декларування платниками минулорічних доходів. Доведено перелік випадків, коли платники мають обов’язково прозвітувати та сплатити податки. Подати декларацію можна через Електронний кабінет (розділ «Податкова декларація» режиму «ЕК для громадян»), або за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова».

Також зазначено, що для оперативної комунікації з бізнесом у Головному управлінні ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа (lv.ikc@tax.gov.ua) та Офіс податкових консультантів, що на вул. Стрийській, 35 у м. Львові.

На завершення зустрічі присутні отримали відповіді згідно з чинним законодавством.



Податкову заборгованість можна перевірити самостійно

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 гривень).

Отже, інформація про податковий борг, що не перевищує 3060 грн, платнику від контролюючого органу не надходить.

Водночас, відсутність податкової вимоги не звільняє платника від обов’язку сплати податків. Несплачені суми залишаються податковим боргом та можуть призвести до нарахування штрафних санкцій і пені у разі їх подальшого збільшення.

З метою контролю за станом розрахунків з бюджетом платники мають можливість самостійно перевірити наявність або відсутність податкової заборгованості за допомогою Електронного кабінету платника або мобільного застосунку «Моя податкова».



Вчасно задекларуйте доходи, отримані у минулому році

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що громадянам, які зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, важливо не лише вчасно задекларувати отримані доходи до 1 травня 2026 року, а й сплатити визначені податкові зобов’язання.

Для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, граничний термін сплати податкових зобов’язань - до 1 серпня 2026 року. Фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування мають сплатити податок протягом 10 календарних днів після подання декларації.

Разом із тим громадяни мають право скористатися податковою знижкою. Вона передбачає можливість зменшити загальний річний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати, на суму фактично здійснених і документально підтверджених витрат.

До податкової знижки включаються лише ті витрати, які підтверджені належними документами: квитанціями, фіскальними або товарними чеками, договорами та іншими розрахунковими документами. У них обов’язково повинна бути зазначена вартість товарів або послуг і строки їх придбання чи надання.

Подати декларацію можна зручним для себе способом:

- особисто або через уповноважену особу

- поштою (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання)

- в електронній формі

Найзручніше скористатися електронними сервісами, які дозволяють подати декларацію онлайн та додати копії необхідних документів, у разі отримання податкової знижки.

Своєчасне декларування доходів і сплата податків - це не лише виконання обов’язку, а й можливість уникнути фінансових санкцій та скористатися передбаченими законодавством податковими перевагами.



Національна стратегія доходів - створення прозорих та зрозумілих правил для бізнесу

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що в Україні триває реалізація Національної стратегії доходів до 2030 року - ключового документа, спрямованого на вдосконалення податкової політики та підвищення ефективності наповнення бюджету.

Стратегія передбачає модернізацію податкової системи, спрощення адміністрування податків і впровадження сучасних цифрових рішень. Важливим напрямом є створення прозорих та зрозумілих правил для бізнесу, що сприятиме зменшенню податкового навантаження та підвищенню рівня добровільної сплати податків.

Окрема увага приділяється розвитку партнерських відносин між державою і платниками податків. Це включає покращення сервісів, підвищення якості консультаційної підтримки та розширення можливостей електронної взаємодії.

Реалізація стратегії має на меті створення сучасної, стабільної та справедливої податкової системи, яка відповідатиме європейським стандартам і сприятиме економічному розвитку країни. Дізнатися більше:







Золочівська ДПІ

Інформація

Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.