Цьогоріч у лютому місцеві бюджети Львівщини отримали понад 3,5 млрд гривень податкових платежів: надходження зросли майже на 22 відсотки

Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області у лютому п.р. становили 3 515,0 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області збільшились на 21,7% або на 626,8 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів у січні стали:

- податок на доходи фізичних осіб - 2 125,0 млн грн (+399,9 млн грн або на 23,2%);

- єдиний податок - 762,2 млн грн (+110,0 млн грн або на 16,9%);

- плата за землю - 331,7 млн грн (+57,3 млн грн або на 20,9%);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 66,9 млн грн (+ 9,4% або на 16,3%).



Безбар’єрний доступ у податкових органах: зручна та доступна взаємодія з платниками

Податкова служба активно розширює безбар’єрні можливості, роблячи взаємодію з платниками зручною та доступною для кожного, а це – створення умов, за яких отримати податкові послуги можуть усі без винятку громадяни.

Безбар’єрний доступ у податкових органах включає:

- облаштування пандусів, зручних входів та інфраструктури для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

- адаптовані сторінки вебпорталу, зручні для людей із порушеннями зору або слуху, зрозумілі матеріали,

- можливість отримати найпопулярніші послуги онлайн через Електронний кабінет – без відвідування податкової.

Переглянути власні дані, отримати послуги чи надіслати звернення прямо зі смартфона можна через мобільний застосунок “Моя податкова”.

Повідомити про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування можна через цифровий інструмент - сервіс “TAX Control”.

Оперативно отримати консультацію і відповідь на запитання можна через Контакт-центр ДПС.

Безбар’єрність передбачає створення умов, у яких кожна людина – незалежно від віку, стану здоров’я чи інших особливостей – має рівний доступ до державних послуг і може отримати їх швидко та без перешкод.



Львівщина: у лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 4 млрд гривень податків та зборів

У лютому 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету України зібрано 4 058,2 млн гривень податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 34,4% або на 1 039,3 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Основні джерела наповнення державного бюджету у лютому - є

- податок на додану вартість - 1 181,9 млн грн, порівняно з лютим 2025 року надходження збільшились на 200,8 млн грн або на 20,5%;

- податок на доходи фізичних осіб – 785,4 млн грн (+111,3 млн грн або на 16,5%);

- військовий збір - 919,6 млн грн (+245,6 млн грн або на 36,4%);

- податок на прибуток підприємств – 653,2 млн грн (+142,9 млн грн або на 28,0%);

- рентні платежі – 398,6 млн грн (+305,0 млн грн або на 325,8%)



Податкові послуги доступні кожному

Державна податкова служба України послідовно впроваджує рішення, які роблять податкові сервіси максимально зручними та відкритими. Сьогодні платникам доступний широкий спектр безоплатних адміністративних і електронних послуг, орієнтованих на комфорт, швидкість та безпеку.

Важливою складовою цієї системи є Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ДПС, який безкоштовно формує електронні підписи для органів влади, бізнесу та громадян.

Щоб отримати електронні ключі вперше або після завершення строку їх дії, необхідно підготувати пакет документів (перелік розміщено на сайті надавача у розділі «Отримання електронних довірчих послуг») та звернутися до обраного пункту реєстрації.

Водночас оновити сертифікат можна самостійно – всього за кілька хвилин – через сервіс дистанційного повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Така можливість доступна користувачам, які мають:

чинні сертифікати (коли до завершення строку дії залишилося кілька днів);

незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса проживання, код ЄДРПОУ тощо);

особистий ключ, який є захищеним і не скомпрометованим.

Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить два роки з моменту їх формування.

Детальніше про електронні довірчі послуги – на офіційному сайті: https://ca.tax.gov.ua/.



Податковий комплаєнс як основа сучасної податкової системи

Україна послідовно реформує податкову сферу відповідно до європейських стандартів. Важливою складовою цих змін стало запровадження податкового комплаєнсу в межах Національної стратегії доходів. Такий підхід, який давно й успішно застосовується в країнах Європейського Союзу, формує нову філософію взаємодії між податковими органами та платниками податків - на засадах довіри, профілактики порушень і ефективного управління ризиками.

Податковий комплаєнс - це система заходів, спрямованих на забезпечення добровільного та свідомого дотримання податкового законодавства. В її основі лежать чотири ключові обов’язки платника податків: реєстрація в податковій системі, своєчасне подання звітності, правдиве й повне відображення інформації у звітних документах, а також вчасна сплата податків і зборів. Порушення будь-якого з цих принципів створює комплаєнс-ризики, тобто ризики втрати доходів для державного бюджету.

Запровадження податкового комплаєнсу є важливим кроком до модернізації діяльності Державної податкової служби. Йдеться про впровадження міжнародних підходів до управління, за яких основний акцент робиться на запобіганні порушенням та підвищенні рівня добровільного виконання податкових зобов’язань з боку бізнесу.

У межах реалізації Національної стратегії доходів фахівці ДПС здійснюють комплексний аналіз податкових ризиків: визначають найбільш вагомі з них, з’ясовують причини їх виникнення та спрямовують зусилля на ті напрями, де можна досягти максимального ефекту. Такий ризик-орієнтований підхід дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси та забезпечувати справедливий, неупереджений і рівний підхід до всіх платників податків.

У довгостроковій перспективі податковий комплаєнс сприятиме формуванню стабільних довірчих відносин між податковою службою та платниками, а також розвитку культури добровільної податкової дисципліни. В умовах воєнного стану такий підхід набуває особливої актуальності, адже дозволяє зосередити ресурси на ключових напрямах і водночас створити більш прогнозовану, прозору та справедливу податкову систему.

Більше інформації – за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.



Кампанія декларування доходів громадян: податкова знижка для фізичних осіб

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу громадян, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України .

Заробітна плата – це основна та додаткова винагорода, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.

Відповідно до п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 Кодексу).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Кодексу (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).

Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за місцем реєстрації. Це можна зробити особисто або дистанційно - через Електронний кабінет платника чи мобільний застосунок ДПС «Моя податкова», доступний для користувачів Android та iOS. Онлайн-сервіси дають змогу швидко подати декларацію та додати скановані копії підтвердних документів.



Для формування та надсилання заяви про скасування реєстрації РРО можна скористатися Електронним кабінетом

Золочівська ДПІ нагадує, що реєстрація реєстратора розрахункових операцій діє до дати її скасування, що відбувається у таких випадках:

вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;

закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО (7 років з моменту введення в експлуатацію, але не більше 9 років з дати випуску).

Це визначено п.п. 1 п. 4 р. ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547.

Скасування реєстрації РРО на зазначених підставах може здійснюватися за заявою про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО або примусово за рішенням податкової служби за місцем реєстрації РРО (п.п. 2 п. 4 р. ІІ Порядку № 547).

Для скасування реєстрації РРО, у яких закінчилися визначені законодавством строки експлуатації, суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до податкової служби за місцем реєстрації РРО заяву за формою № 4-РРО «Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій» (J/F1313605). Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в Центрі сервісного обслуговування, з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО. Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає до податкової служби реєстраційне посвідчення.

Для формування та надсилання заяви про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО в електронній формі платник може скористатися Електронним кабінетом.



Система управління податковими ризиками: як це працює та чому це важливо

Сучасна податкова система України ґрунтується на принципах прозорості, ефективності та відповідальності. Важливим інструментом у цьому процесі є система управління податковими ризиками, яку застосовує Державна податкова служба для запобігання порушенням податкового законодавства.

Податкові ризики - це ймовірні ситуації, за яких платник може порушити податкові норми, що призводить до штрафних санкцій, перевірок або виникнення податкового боргу. Такі ризики можуть виникати як через помилки, так і внаслідок навмисних дій.

До основних податкових ризиків належать:

реєстраційний (непостановка на облік у податковому органі),

ризик звітності (несвоєчасне або неподання звітності),

ризик сплати (несвоєчасна чи неповна сплата податків),

ризик декларування (подання недостовірних або неточних даних).

ДПС застосовує ризик-орієнтований підхід, що дозволяє виявляти, оцінювати та мінімізувати податкові ризики. Система базується на інтегрованому та комплексному аналізі діяльності платника, є адаптивною до змін законодавства й економічного середовища та передбачає співпрацю з бізнесом і громадськістю.

Для платників податків така система є насамперед превентивною. Вона дає змогу своєчасно виявити помилки, добровільно їх виправити та уникнути фінансових санкцій. Це знижує ризик перевірок, сприяє фінансовій стабільності та формує рівні та прозорі правила для всіх учасників ринку.

Щоб мінімізувати податкові ризики, варто вчасно подавати звітність і сплачувати податки, уважно перевіряти дані перед поданням документів, користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, та за потреби звертатися за консультаціями до фахівців.

Прозоре податкове середовище - це основа стабільного бізнесу та економічного розвитку держави. Контроль за власними податковими зобов’язаннями допомагає уникати ризиків і працювати впевнено.





Золочівська ДПІ