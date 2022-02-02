Деклараційна кампанія - 2026: строки подання декларації про доходи

Правильно заповнюємо реквізити “Платник” та “Фактичний платник” платіжної інструкції

У ДПС впроваджуються нові підходи до управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками)

Золочівська ДПІ

Деклараційна кампанія передбачає чіткі строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи, яких необхідно дотримуватися.Вони не є однаковими для всіх: термін подання залежить від того, ким є платник податків і які саме доходи він отримував протягом року. Саме тому для одних громадян граничною датою є 1 травня, тоді як для інших Податковим кодексом встановлено окремі, спеціальні строки.До 1 травня року декларацію мають подати:- фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які зобов’язані декларувати доходи,- фізичні особи – контролери КІК;- фізичні особи – підприємці на загальній системі;- особи, що провадять незалежну професійну діяльність.Для ФОП на загальній системі, які припиняють підприємницьку діяльність, діє окреме правило: декларацію необхідно подати протягом 20 календарних днів після місяця, в якому було зареєстровано припинення діяльності.Громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше ніж за 60 днів до виїзду.Окремий строк установлено для осіб, які планують скористатися податковою знижкою: у такому разі декларацію можна подати включно до 31 грудня року, наступного за звітним.Нагадаємо: якщо граничний строк подання декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем вважається перший робочий день після нього.Золочівська ДПІ нагадує, що для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг від ДПС України потрібно:Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua/ у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).Податку на доходи фізичних осіб у січні 2026 року надійшло до державного бюджету від Львівщини 687,3 млн гривень. Порівняно з січнем 2025 року надходження збільшились на 14,0% або на 84,4 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Роботодавці, які є податковими агентами, зобов’язані утримувати та перераховувати ПДФО із заробітної плати працівників до бюджетів. Ставка ПДФО становить 18 відсотків. Цей податок сплачується з доходів, отриманих фізичними особами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.Водночас, фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів (наприклад, від надання послуг або оренди майна), зобов’язані самостійно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити ПДФО і військовий збір.Золочівська ДПІ нагадує фізичним особам – підприємцям, що з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3 328 гривень. Ці показники є базовими для розрахунку податків, зборів та соціальних платежів.Звертаємо увагу, що для ФОП – платників єдиного податку першої та другої груп у 2026 році розмір мінімального єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становить 1 902,34 грн на місяць, військовий збір — 864,7 грн, а розмір єдиного податку визначається в межах, встановлених для відповідної групи.Для платників єдиного податку третьої групи ставки залишаються незмінними: 5% доходу або 3% із ПДВ, при цьому військовий збір становить 1% від доходу, а розмір мінімального єдиного внеску - 1 902,34 грн на місяць.Граничні обсяги доходів для перебування на спрощеній системі оподаткування у 2026 році: для платників І групи — 1 444 049 грн, для ІІ групи — 7 211 598 грн, для ІІІ групи — 10 091 049 гривень.Для підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, ставка податку на доходи фізичних осіб залишається на рівні 18%, водночас військовий збір - 5% доходу, а ЄСВ сплачуватиметься у розмірі 22%, але не менше мінімального страхового внеску.Впродовж січня 2026 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 1027 адміністративних послуг, з них 243 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис.Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 644;- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 115;- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 151;- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 47, розрахункових книжок - 31 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 19.Крім цього, в Центрах обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.Також Роман Денис нагадав, що з 1 січня 2026 року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Обов’язок з подання декларації у платників виникає:- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування.- при отриманні іноземних доходів та в інших випадках передбачених законодавством.Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.Консультації з питань заповнення та подання декларацій можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ та ЦОП Буського та Бродівського секторів обслуговування Золочівської ДПІ.Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу України сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється платником безпосередньо, тобто кошти сплачуються від власного імені та з власного рахунку такого платника, то податковий номер платника зазначається у полі «Платник», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 року №163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі - Інструкція НБУ № 163).У випадках, передбачених законодавством, при здійсненні сплати платежів платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та/або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника.У такому випадку платіжна інструкція, крім обов’язкових реквізитів, визначених у пункті 37 розділу II Інструкції НБУ № 163, повинна містити поле «Фактичний платник», в якому необхідно зазначити податковий номер платника, податкові зобов’язання якого сплачуються платником, вказаним в полі “Платник”.Впровадження принципів безбар’єрності - як фізичної, так і цифрової - є одним із пріоритетних напрямів роботи податкової служби. Важливою їх складовою є розвиток електронних сервісів ДПС. Для податкової служби цифровізація стала ключовим інструментом створення безбар’єрного середовища, яке працює для кожного платника податків. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.Основним майданчиком такої взаємодії є Електронний кабінет платника, який працює цілодобово та дозволяє дистанційно подавати звітність, отримувати довідки, переглядати стан розрахунків із бюджетом і вести офіційне листування з податковою. Важливо, що електронні сервіси ДПС адаптовані для людей з порушеннями зору, а також мають додаткові інструменти для зручної комунікації.Серед таких інструментів - мобільний застосунок «Моя податкова», який дає змогу швидко та зручно отримувати доступ до електронних послуг і консультацій онлайн, без необхідності відвідування податкових інспекцій. Завантажити застосунок «Моя податкова» можна безкоштовно в AppStore або GooglePlay.Усі ці кроки впроваджуються в рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, роблячи державні сервіси доступними для кожного громадянина.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.07. 2024 № 854 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі», у ДПС впроваджуються нові підходи до управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) без залучення платників податків безпосередньо.Основними новаціями експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками є:- розподіл усіх податкових ризиків за основними видами;- уніфікація правил визначення податкового ризику;- централізація визначення податкових ризиків та заходів впливу на них;- систематичне розроблення стратегій впливу на податкові ризики та їх реалізація по всій вертикалі ДПС;- самооцінка ефективності проведеної роботи.Реалізація експериментального проєкту передбачена на 2 роки.