Кампанія декларування доходів - 2020: звільнення від подання декларації

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, до 1 травня п.р. триватиме кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року. Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку з подання декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним, якщо платник податку отримував доходи: - від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; - лише від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу; - від операцій продажу (обміну) майна, дарування в разі нотаріального

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, до 1 травня п.р. триватиме кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року.

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку з подання декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним, якщо платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- лише від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування в разі нотаріального посвідчення договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;

- у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з розділом IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Крім того, п. 179.4 Кодексу визначає коло осіб, які звільняються від обов’язку подання податкової декларації, а саме:

а) незалежно від виду й суми отриманих доходів платниками податку, які:

- є малолітніми/неповнолітніми чи недієздатними особами й водночас перебувають на повному утриманні інших осіб (у т.ч. батьків) і/або держави станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розділом IV Кодексу.



Іноземні доходи громадян слід декларувати



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що фізичні особи, які є громадянами України та працюють тимчасово або постійно за кордоном, повинні декларувати доходи, отримані як із джерел в Україні, так і іноземні доходи.

Порядок оподаткування іноземних доходів встановлено п.170.11 ст.170 Податкового кодексу, відповідно до якого, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан i доходи.

Такі іноземні доходи є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Поряд з цим, слід зазначити, що між Урядом України та Урядами інших іноземних держав діють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. Тому, для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за вибором платника у будь-який зручний спосіб:

- через сервіс «Електронний кабінет» (з використанням електронного цифрового підпису);

- до центрів обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем реєстрації);

- поштою (з повідомленням про вручення та описом вкладення).

Граничний термін подання декларації – 30 квітня 2020 року.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області