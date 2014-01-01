Коли декларація по майновий стан і доходи не подається
Буська ОДПІ нагадує, що до1 травня 2017 року триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році.
Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації за 2016 рік вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:
- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
Консультаційну допомогу щодо порядку декларування доходів громадян можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ .
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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