Ви запитували – ми відповідаємо

Головного управління ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань подання річної звітності, декларування доходів громадян та застосування касових апаратів. На запитання платників відповідав начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.



Чи потрібно підприємцю при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як фізична особа?



Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна подавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.



Платник єдиного податку третьої групи змінив місце здійснення діяльності. Коли повідомляти податкову?



У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 ПКУ, з урахування змін, внесених Законом від 16.01.2020 №466-IX).

Отже, заяву (форма якої затверджена наказом МФУ від 16.07.2019 №308) потрібно подавати не пізніше останнього дня звітного кварталу, у якому змінилася податкова адреса та/або місце провадження господарської діяльності (до змін таку заяву разом з декларацією з єдиного податку необхідно було подавати за звітний квартал, у якому відбулися зміни).



Чи потрібно декларувати спадок (квартира), отриманий від племінника?



Оподаткування об’єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Ставка 18% застосовується для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Отже, оскільки племінник не відноситься до спадкоємців першого та другого ступеня споріднення, то дохід у вигляді вартості успадкованої квартири, оподатковується за ставкою 5%.

Також платники зобов’язані сплатити військовий збір - 1,5% від вартості успадкованого майна.

Кому з платників єдиного податку з 1 січня 2021 року необхідно застосовувати РРО?

Відповідно до Закону України від 01.12.2020 р. № 1017-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями) другої – четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році – 1 320 000 грн), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.





В Центрах обслуговування платників Буського, Бродівського, Золочівського та Перемишлянського районів надано понад 12 тисяч адміністративних послуг



Впродовж 2020 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буської ДПІ, Бродівської ДПІ, Золочівської ДПІ та Перемишлянської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 12212 адміністративних послуг, з них 955 в електронній формі.

Зокрема, видано 8677 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1907 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Також зареєстровано 1071 книгу обліку розрахункових операцій, 437 реєстраторів розрахункових операцій та 120 розрахункових книжок.

Нагадуємо, для зручності платників на офіційному вебпорталі ДПС України функціонують безкоштовні електронні сервіси, зокрема, «Електронний кабінет платника» (cabinet.tax.gov.ua). Зазначений сервіс надає змогу отримати інформацію з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності, тощо. Крім того, платникам надано можливість отримати доступ до приватної частини електронного кабінету, де у режимі реального часу можна сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області