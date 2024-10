Удосконалення системи оподаткування в Україні за напрямом трансфертного ціноутворення – серед пріоритетних заходів Національної стратегії доходів до 2030 року

ДПС України в рамках реалізації заходів Національної стратегії доходів до 2030 року активно впроваджує сучасні інноваційні, технологічні та ефективні рішення, які спрямовані на удосконалення системи оподаткування в Україні щодо протидії агресивним схемам міжнародного податкового планування, забезпечення ефективного захисту податкової бази від її розмивання та виведення прибутку з-під оподаткування і переміщення капіталу за кордон, у тому числі за напрямом трансфертного ціноутворення.

Зокрема, на виконання Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports), до якої ДПС як компетентний орган України приєдналася 3 листопада 2022 року та яка набула чинності 4 липня 2024 року, впроваджено Підсистему «Автоматичний обмін податковою інформацією» ІКС «Міжнародний автоматичний обмін інформацією» (далі – підсистема «АОПІ»). Вона призначена для автоматизації процесу обміну податковою інформацією між Україною і компетентними органами іноземних юрисдикцій і забезпечує:

формування переліку платників податків, які повинні звітувати за стандартом Country-by-Country (далі – CbC);

приймання та передачу звітів у розрізі країн міжнародних груп компаній за уніфікованим стандартом CbC через платформу CTS у рамках угоди MCAA CbC;

автоматичну обробку звітів CbC, у тому числі перевірку форматів та цілісності файлів, перевірку заповнення на відповідність вимогам ОЕСР;

дотримання конфіденційності інформації.

Впровадження автоматичного обміну податковою інформацією в розрізі країн CbC дозволяє отримувати комплексну інформацію щодо діяльності міжнародних груп компаній (далі – МГК) у розрізі конкретних юрисдикцій, а також здійснювати ефективний аналіз обсягів діяльності, структури операцій та специфіки діяльності МГК для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням.

Підсистема є інструментом, який дозволяє здійснювати обмін податковою інформацією з більшістю країн світу за відповідними стандартами звітності, підвищує рівень ефективності податкового контролю, збільшує базу оподаткування та сприяє руйнуванню схем мінімізації податкових зобов’язань.

Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів», де розміщуються актуальні матеріали щодо впровадження НСД: https://tax.gov.ua/diyaln.../natsionalna-strategiya-dohodiv/



ДПС готує Загальний план удосконалення управління податковими ризиками

У рамках реалізації Експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 854. відбувається систематичне розроблення стратегій впливу на податкові ризики та їх реалізація по всій вертикалі ДПС.

На підставі ідентифікації та оцінки ризиків буде підготовлено Загальний

план удосконалення управління податковими ризиками, який визначить найбільш вагомі ризики в адмініструванні податків і зборів та закріпить стратегії впливу на них, а також сегментарні (секторальні) плани, зосереджені на окремих галузях економіки, сегментах

платників податків.

Постанова № 854 не встановлює жодних нових обов’язків або обмежень для платників податків. Для більшості платників, які прагнуть дотримуватися податкового законодавства, ДПС зосередить зусилля на вжитті проактивних заходів впливу (сприятливих заходах впливу, спрямованих на допомогу платникам податків у розумінні виконання своїх податкових обов’язків), які реалізуються шляхом надання консультацій, інформаційно-довідкових послуг, здійснення сервісного обслуговування платників.



Наповнення бюджетів усіх рівнів у розрізі галузей економіки за січень – вересень 2024 року

За січень – вересень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

«Переробна промисловість» – 16,7 % від загального збору до Зведеного бюджету України;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 16 %;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 11,3 %;

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» – 10,9 %.

Найбільше зростання сплати за січень – вересень 2024 року відносно січня – вересня 2023 року відбулось у таких галузях:

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» – зростання у 2,6 раза, або +84,7 млрд гривень;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – зростання на 23,2 %, або +37,9 млрд гривень;

«Переробна промисловість» – зростання на 19,6 %, або +34,6 млрд грн;

«Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть» – зростання на 62,6 %, або +21,5 млрд гривень.



Реєстрація касира для програмного РРО

Золочівська ДПІ повідомляє, що суб’єкт господарювання може проводити розрахункові операції із використанням ПРРО самостійно або визначати уповноважених осіб (касирів).

Особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням електронного підпису такої особи/електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО (після внесення даних про сертифікати до Реєстру програмних РРО, за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа).

Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, вносяться до Реєстру програмних РРО на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО.



З початку року понад 3,5 тис платників звернулися до Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ

Впродовж січня - вересня 2024 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 3597 адміністративних послуг, з них 1642 в електронній формі. Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 1634;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 240;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 722;

- реєстрація платника єдиного податку - 223;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 105, розрахункових книжок - 154 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 41.

Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.

Нагадуємо, податкову декларацію про майновий стан та доходи для отримання права на податкову знижку можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи».



Про отримання адміністративних послуг - під час «гарячої лінії»

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань надання адміністративних послуг та новацій податкового законодавства .На запитання платників відповідав начальник інспекції Роман Денис.

Під час заходу додзвонювачі цікавились питаннями: як отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом у приватній частині через «Електронний кабінет», як внести зміни при зміни місця проживання до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інше. Відповідаючи на запитання посадовець роз’яснив, що для отримання відповідного витягу платнику в приватній частині Електронного кабінету за допомогою пункту меню «Заяви, запити для отримання інформації» необхідно за основним місцем обліку створити та надіслати до відповідного органу ДПС запит «Про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за ідентифікатором форми J1300207 (для юридичних осіб) та F1300207 (для фізичних осіб). Для отримання інформації за декілька календарних років Запит подається за кожен календарний рік окремо. При зміні місця реєстрації (проживання) громадянина необхідно подати заяву 5ДР до податкової служби щодо внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Також звернуто увагу СГД на можливість використання електронних сервісів ДПС, зокрема, мобільного за стосунку «Моя податкова»

Крім цього посадовець повідомив про затверджену КМ України у грудні минулого року Національну стратегію доходів (НСД) до 2030 року. Цей документ визначатиме, як держава буде жити наступні шість років та фінансувати свої потреби, зменшуючи залежність від партнерів. Основні стратегічні цілі НСД:

- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС і виконання міжнародних зобов'язань України в частині податкової політики та адміністрування;

- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;

- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;

- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового та митного адміністрування.

Про застосування оновлених форм податкової накладної

Золочівська ДПІ нагадує, що наказ Міністерства фінансів України від 09.08.2024 № 400 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» набрав чинності з 01.10.2024. Застосування форм, викладених наказом № 400 у новій редакції, починається з:

01 жовтня 2024 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники направляють на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 01 жовтня 2024 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);

01 листопада 2024 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за жовтень 2024 року.

Також, починаючи з 01 листопада 2024 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

