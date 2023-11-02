У вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку

Золочівська ДПІ



У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн. Це становить 101,7 відс. показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,2 млрд грн), та на 0,36 млрд грн, або на 2,7 відс. перевищує надходження вересня минулого року.Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну товарів (продукції):тютюнових виробів – на 1,1 млрд грн, або 111,8 відс. від доведеного завдання (9,37 млрд грн);електричної енергії – на 0,14 млрд грн, або 125 відс. від доведеного завдання (0,57 млрд гривень).Відповідно до світової практики адміністрування податків і зборів Меморандумом про економічну та фінансову політику визначено, що зусилля з реформування Державної податкової служби України будуть зосереджені, у тому числі, на розробленні сучасних практик управління комплаєнс-ризиками (ризиками дотримання податкового законодавства), що закріплено в Національній стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1218-р.ДПС України оприлюднила Інформаційний лист № 6/2024, присвячений питанням, що можуть виникнути у платників податків при впровадженні в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками (комплаєнс-ризиками). Зазначений проєкт впроваджується з метою підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов'язків.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 854 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі» набрала чинності 31.07.2024.У листі ДПС можна дізнатися про основні новації експериментального проекту, порядок його реалізації тощо.Ознайомитися з інформаційним листом можна за посиланнямhttps://tax.gov.ua/data/material/000/703/829953/InfoList6_2024.pdfГоловне управління ДПС у Львівській області інформує, що у мобільному застосунку «Моя податкова» можна отримати інформацію з реєстрів ДПС:- платників ПДВ;- страхувальників;- платників єдиного податку;- неприбуткових установ та організацій.Як це працює:- завантаж застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay;- ідентифікуйся онлайн з допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;- обери реєстр у розділі «Реєстр»;- внеси код ЄДРПОУ/РНОКПП;- отримай результат.Долучайся та використовуй нові податкові сервіси!Щороку до 1 липня платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку надсилаються (вручаються) за місцем податкової адреси податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку.Обов’язок щодо сплати податку на майно виникає у фізичних осіб протягом 60 календарних днів з моменту вручення (отримання) повідомлення.Фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на майно, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через мобільний за стосунок «Моя податкова».Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що на вебпорталі ДПС України розміщено зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та/або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги, які надані в електронному вигляді органами місцевого самоврядування.Згідно з підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.Форми та Порядок надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1330.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.Довідково. Cтавки місцевих податків та зборів оприлюднені за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv/Золочівська ДПІ нагадує, що з 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля «Призначення платежу» здійснюється виключно у структурованій формі, який включає заповнення лише двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису» (наказ Мінфіну України від 22.03.2023 № 148). Тому платникам у реквізитах платіжок під назвою Призначення платежу потрібно зазначати:код сплати податків та ЄСВ;назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.ПрикладПлатник (код за ЄДРПОУ 12121212) сплачує ПДФО за вересень 2024 року в сумі 500,00 грн1. Призначення платежу:1.1 Код виду сплати 1011.2 Додатковаінформація запису ПДФО за вересень 2024 рокуЗвертаємо увагу на заповнення реквізиту «Фактичний платник» під час сплати податків, зборів та єдиного внеску, а саме:- під час сплати фізичною особою через касу та/або термінали самообслуговування в обов'язковому порядку вказується інформація про платника, що сплачує податки;- під час сплати юридичною особою за свої відокремлені підрозділи, представництва потрібно зазначити інформацію про підрозділи та представництва як платників податків.У вересні 2024 рокув стартувала інформаційна кампанія щодо впровадження реформ та управління змінами.Мета інформаційної кампанії – роз’яснення платникам податків основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року та заходів ДПС із її впровадження (на період 2024 – 2025 роки), підвищення рівня добровільної сплати податків та податкової культури в суспільстві. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.Національна стратегія доходів визначає план зміцнення фінансової системи держави та удосконалення процедур податкового адміністрування, а також передбачає такі стратегічні цілі:- забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.У ДПС вже проведено низку заходів для виконання завдань, визначених Стратегією для податкової служби. Зокрема, активна увага приділена цифровій трансформації ДПС в контексті євроінтеграції, розвитку електронних сервісів, запровадженню сучасних підходів комплаєнсу у податковому адмініструванні.Основні положення Національної стратегії узгоджені з МВФ, враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку та ОЕСР.Детально ознайомитись з Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки можна за посиланням https://www.mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy_2030_.pdf.Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до ст.166 п.166.3 Податкового кодексу подати декларацію з метою отримання податкової знижки на навчання мають право громадяни, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно - технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.Тобто, право на отримання податкової знижки мають платники податку та/або члени сім’ї першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені).Якщо за навчання студента сплатили особи, які не є членами його сім’ї першого ступеня споріднення (дід, баба та інші особи), вони не мають права на податкову знижку.Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено практикум для підприємців щодо подання податкової звітності та новацій законодавства.Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо порядку заповнення податкових декларацій, отримання електронних цифрових підписів. Звернуто увагу на граничних обсягах доходу та ставках податку для підприємців – платників, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Також наголошено на застосуванні РРО/ПРРО та порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції, відповідно до наказу Мінфіну України від 22.03.2023 №148. Зокрема, під час сплати податкових платежів на бюджетні рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює такі поля: «Код виду сплати»; «Додаткова інформація запису». У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, ( додаток 1 до Порядку); у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.Крім цього платників ознайомлено з основними аспектами Національної стратегії доходів до 2030 року та заходами ДПС з ïї впровадження.На завершення заходу запропоновано користуватись електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, мобільним застосунком «Моя податкова тощо.Відповідно до п. 6 розд. II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну України від 23.06.2020 № 317 за наявності підстав для відмови в реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації ПРРО із зазначенням підстав для такої відмови.Відмова у реєстрації ПРРО формується, якщо:- автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу (обов’язковість та/або послідовність підписання електронного документа, невідповідність електронного документа затвердженому формату (стандарту), незаповнення обов’язкових реквізитів, недійсність електронних підписів та/або печаток підписантів Заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316605) (додаток 1 до Порядку № 317), непідтвердження права підписанта на подання Заяви тощо);- ПРРО із зазначеними у Заяві назвою та локальним номером вже зареєстрований;- щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання (повідомлення за ф. № 20-ОПП);- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;- виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.До уваги платників: Укрпошта присвоїла Головному управлінню ДПС у Львівській області поштовий індекс 79613Золочівська ДПІ інформує, що АТ «Укрпошта» присвоїла Головному управлінню ДПС у Львівській області новий технологічний поштовий індекс 79613 ( замість 790260) для листування, зокрема пересилки простих та рекомендованих листів.Використовуйте персоналізований індекс ГУ ДПС у Львівській області 79613 і ваші документи будуть отримані у найкоротший строк.