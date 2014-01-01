Подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна до 16 березня

nus.in.ua, 7 березня 2017, 15:37

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV Кодексу. Заява подається за вибором платника податків:

- особисто або уповноваженою особою; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умов реєстрації електронного підпису.

Проте, перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання було дотримано вимоги, встановлені статтею 291 Податкового кодексу (щодо критеріїв умов застосування єдиного податку).

Таким чином, щоб перейти на спрощену систему оподаткування з другого кварталу 2017 року суб'єкту господарювання необхідно подати заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік не пізніше 16 березня поточного року

Cектор організації роботи Буської ОДПІ