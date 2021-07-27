З 1 травня розширений доступ до інформації про стан розрахунків з бюджетом в електронному кабінеті платника податків!

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ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 1 травня 2024 року в електронному кабінеті для платників податків стане доступним отримання Витягу щодо розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів та платежів, а також єдиного соціального внеску.Нагадаємо, раніше отримати такий документ можна було тільки за звітні періоди поточного року.Крім цього, розроблено окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання Запиту про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення такого боргу поточною датою.Алгоритм дій:1) Платник створює Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за формою «J/F1300207» в приватній частині електронного кабінету у пункті меню «Заяви, запити для отримання інформації» шляхом:для поля «період з «01» січня 20__року по «__»____20___року» Запиту:вибору із переліку дати, місяця, року, за який платник бажає отримати «Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску». За кожний рік запит подається окремо.для поля «Розрахувати суму пені у поточному бюджетному році»(п.п.129.1.1 та 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України)***» Запиту:встановлення позначки для розрахунку пені, якщо у платника є податковий борг (крім єдиного внеску) та він бажає визначити суму пені станом на наступний день від дня подання Запиту. Платник також може не встановлювати позначку для її розрахунку. Встановлення позначки неможливе, якщо у Запиті визначено платником період «минулі роки»;для поля «В розрізі платежів» Запиту:встановлення позначки для отримання інформації в розрізі всіх своїх платежів.Якщо платник не встановлює позначку, то отримає узагальнену інформацію, без розрізу платежів;для поля «З підписом ***** (станом на 1 число звітного місяця)» Запиту:встановлення позначки для отримання Витягу з кваліфікованим електронним підписом посадової особи контролюючого органу (КЕП).Разом з цим, встановлення позначки можливе, якщо у Запиті зазначено 1-ше число місяця будь-якого року. Якщо платник не встановлює позначку, то отримає інформацію без КЕП.2) Надсилає Запит до органу ДПС за своїм основним місцем обліку.3) Отримує Витяг за формою «J/F1400207».У січні-квітні 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 9922,3 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк порівняно з аналогічним періодом минулого року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 19,4% або на 1609,0 млн гривень.Упродовж квітня цього року до загального фонду державного бюджету зібрано 2300,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. А це на 22,2% або на 418,1 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.Вагому частку надходжень до державного бюджету за чотири місяці 2024 року становить: податок на додану вартість, а це понад 40,8 відс. у загальному зборі платежів до загального фонду (надійшло у січні - квітні цього року 4052,3 млн грн), податок на прибуток – майже 19 відс. (1883,8 млн грн), податок на доходи фізичних осіб – 21,7 відс. (2151,9 млн грн), рентні платежі (газ, нафта та конденсат) – 9,5 відс. (942,3 млн грн), військовий збір – 7,1 відс. (707,3 млн гривень).Порівняно з аналогічним періодом 2023 року найбільший приріст надходжень - по податку на додану вартість, а це плюс 1233,4 млн грн або 43,8 відс., по податку на прибуток – плюс 503,8 млн грн або 36,5 відс., по податку на доходи фізичних осіб – плюс 285,4 млн грн або 15,3 відс., військовому збору – 34,6 млн грн або 5,1 відсотки.Фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 становили 9899,5 млн грн, що на 567,0 млн грн, або на 6,08 відс. більше ніж у січні-квітні 2023 року.Микола Никитюк подякував платникам податків за їхню активну громадянську позицію та фінансову допомогу державі.В управлінні оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 4 травня цього року 903 громадяни задекларували дохід за 2023 рік понад 1 млн гривень.Згідно з поданими деклараціями, громадянами мільйонерами задекларовано такі доходи:спадщину, дарування задекларували 315 громадян;іноземні доходи – 154 громадяни;продаж майна – 112 громадян;інвестиційний прибуток – 132 громадяни;оренда – 97 громадян тощо.Найбільше громадян-мільйонерів проживають у Львівській ТГ (605 громадян), Пустомитівській ТГ (42 громадяни), Стрийській ТГ (28 громадян), Яворівській ТГ (25 громадян), Дрогобицькій ТГ (20 громадян), Червоноградській ТГ (16 громадян).Згідно з підсумками Деклараційної кампанії Львівщина посіла друге місце в Україні після Києва серед регіонів, де мешканці найбільш активно декларували доходи.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що з електронними формами документів, які платники податків використовують під час звітування та виконання податкових зобов’язань, можна ознайомитися на вебпорталі ДПС.Зокрема, у розділі «Законодавство/Електронні форми документів» можна обрати необхідний електронний файл-декларацію залежно від податку чи збору, а також ознайомитися з іншими електронними документами, що використовують платники податків під час виконання податкових зобов’язань.Водночас нагадуємо платникам податків про можливість налагодити дистанційну взаємодію з ДПС.Серед очевидних переваг електронного звітування - економія часу та ресурсів, а також відсутність корупційних ризиків.Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що згідно з п.п. 170.14.3 п. 170.14 ст. 170 Податкового кодексу України визначення загального мінімального податкового зобов’язання (далі - МПЗ) фізичним особам здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб.МПЗ обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема, документів, що підтверджують право власності/користування.Згідно з п.п.170.14.6 п.170.14 ст.170 ПКУ платник податку, який отримав податкове повідомлення-рішення з визначеною контролюючим органом сумою мінімального податкового зобов’язання та/або розрахованою сумою річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, зобов’язаний сплатити зазначену у відповідному податковому повідомленні-рішенні суму податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.Відповідно до п.381.2 ст. 381 Податкового кодексу України від сплати МПЗ звільняються власники або користувачі:- земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами;- земель запасу;- невитребуваних земельних часток (паїв);- земельних ділянок, які розміщені у Чорнобильській зоні;- земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать до власності та/або на праві користування станом на 1 січня 2022 року знаходилися у межах населеного пункту;- земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.Водночас, згідно з п.п. 37.3.2 п. 37.3 ст. 37 ПКУ підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є зокрема, смерть фізичної особи.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - це перелік моделей РРО та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України від 15.01.2015 №124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідають вимогам нормативних актів України, і такі РРО дозволені для застосування у сфері, визначеній Законом №265.Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру РРО, та/або програмні РРО з додержанням встановленого порядку їх застосування –п.3 ст.3 Закону №265.На території України у сферах, визначених Законом № 265, дозволено реалізовувати та застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру РРО, конструкція і програмне забезпечення яких відповідають конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника - ст. 12 Закону № 265.Нещодавно в Золочівській ДПІ Головного відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань оподаткування підприємницької діяльності та новацій податкового законодавства, за участі начальника інспекції Романа Дениса.Під час спілкування з додзвонювачами посадовець роз’яснив порядок державної реєстрації ФОП, вибір системи оподаткування, застосування касових апаратів. Також платникам запропоновано скористатися застосунком «Моя податкова», зокрема, у розділі «Послуги» доступно: направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки тощо.Запитували-відповідаємо: які дії СГ- користувача при зміні КЕП касира для використання в ПРРО?Золочівська ДПІ нагадує, що при зміні кваліфікованого електронного підпису касира для роботи з програмним реєстратором розрахункових операцій суб’єкту господарювання (користувачу) необхідно подати Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за формою J/F1391802 із зазначенням даних про ідентифікатор ключа з нового сертифіката касира.Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733.Довідка про відсутність заборгованості формується за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.Для отримання Довідки платникові необхідно подати Заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку №733.Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Заява) подається, зокрема, в електронній формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі – уповноважений орган) через приватну частину Електронного кабінету, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300306 (для юридичних осіб) або F1300306 (для фізичних осіб).Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи буде подано платником.Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії.Переглянути видану платнику електронну Довідку у реєстрі «Довідка про відсутність заборгованості» приватної частини Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit), зацікавлений орган/суб’єкт може шляхом введення податкового номера платника (код за ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізитів електронної Довідки (дати і номеру).Золочівська ДПІ інформує, що відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.Тобто, якщо отримана підприємцем на його розрахунковий рахунок помилково перерахована сума коштів була повернута, то така сума не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видається органами ліцензування, якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 № 609 є територіальні органи ДПС.Для отримання такої ліцензії суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування за місцем провадження діяльності заяву про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у довільні формі.У заяві зазначає перелік програмних РРО, які знаходяться у місці торгівлі, їх фіскальні номери, дату реєстрації ПРРО в контролюючому органі та назву моделі ПРРО.