Про скасування воєнних податкових пільг з 1 серпня 2023 року: Інформаційний лист №4/2023 від ДПС

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що ДПС України Інформаційним листом № 4 надано роз’яснення норм застосування Закону України від 30.06.2023 №3129-ІХ щодо ключових змін в податковому законодавстві, які відбудуться з 01.08.2023, зокрема:

- скасування можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу;

- скасування можливості для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок (крім тих, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, станом на дату початку бойових дій, або тимчасової окупації);

- встановлення умов перехідного періоду, якими визначено порядок переходу на загальну систему оподаткування або на спрощену систему оподаткування для платників податку, які втрачають право на використання особливостей оподаткування;

відновлення термінів надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій та розгляду скарг платників податків на рішення контролюючих органів;

відновлення термінів надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів;

- продовження мораторію на проведення документальних перевірок платників податків та перевірок платників ЄСВ, крім перевірок: бюджетного відшкодування; за заявою платника та за скаргою останнього; ліквідації (припинення юридичної особи/ підприємницької діяльності); на заперечення до акту; у разі дисциплінарного провадження;

рансфертного ціноутворення; міжнародного оподаткування; перевірок нерезидентів; валютного законодавства;

- збережено право добровільної сплати єдиного податку для платників 1-2 групи, що мали податкову адресу на територіях бойових дій (в тому числі можливих бойових дій) та на окупованих територіях;

- упорядкування правил оподаткування ПДВ при відновленні реєстрації платника ПДВ, який на дату набрання чинності Закону № 3912 був зареєстрований платником спрощеної системи з особливостями оподаткування;

- звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО (крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів), якщо вони були вчинені на територіях бойових дій (в тому числі можливих бойових дій) та на окупованих територіях;

- удосконалення норми щодо звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО (крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів) за порушення вчинені з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2023року;

· особливості сплати єдиного внеску у період дії воєнного стану тощо.

Ознайомитись з Інформаційним листом №4/2023 можна за посиланням: https://tax.gov.ua/data/material/000/578/694703/InfoList4_2023.pdf

Оновлення форм податкової накладної та податкової звітності з ПДВ

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що з 01.08.2023 набирає чинності наказ Мінфіну України від 17.05.2023 № 256 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», яким внесено зміни до:

форми податкової накладної та Порядку її заповнення, затверджених наказом Мінфіну від 31.12. 2015 № 1307 (зі змінами);

форм податкової звітності з податку на додану вартість та Порядку їх заповнення і подання, затверджених наказом Мініфіну від 28.01.2016 № 21(зі змінами).

Застосування форм, з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну № 256, починається з:

01 серпня 2023 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники направляють на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 01.08.2023 та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);

01 вересня 2023 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за серпень 2023 року.

Також починаючи з 01 вересня 2023 року за оновленою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.



До уваги користувачів програмних РРО!

Державна податкова служба України повідомляє, що у зв’язку із набранням чинності 01.08.2023 Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», відновлено дію абзацу сьомого статті 5 цього Закону, у зв’язку з чим використання ПРРО в режимі офлайн без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, заборонено.

Отже, з 01.08.2023 забороняється робота ПРРО в режимі офлайн, якщо таким ПРРО не отримано діапазон фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером ДПС, які присвоюються розрахунковим документам ПРРО, що працює в режимі офлайн.

ПРРО працює в режимі офлайн лише в період, протягом якого відсутній зв’язок між ПРРО та фіскальним сервером ДПС.



Щодо здійснення безготівкових розрахунків

Державна податкова служба України нагадує , що починаючи з 1 січня 2023 року торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім торговців фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції), повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги).

Це передбачено пунктом першим постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» (далі – Постанова № 894).

Наступні етапи реалізації Постанови № 894 розпочнуться у такі строки:

з 1 січня 2024 року – для торгівців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 пункту 1 Постанови № 894);

з 1 січня 2025 року – для торгівців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 пункту 1 Постанови № 894);

з 1 січня 2026 року – для торгівців – фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Звертаємо увагу, що такі вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.



Закон № 3219-ІХ: про облік рахунків та електронних гаманців

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 1 серпня набирає чинності Закон від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Зокрема, з 1 серпня 2023 року банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані надсилати до контролюючого органу повідомлення про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, визначених п. 69.1 ст. 69 Кодексу з дотриманням строків встановлених п. 69.2 ст. 69 Кодексу, тобто у день відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця (абзац перший п.п. 69.17 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» та п. 69.2 ст. 69 Кодексу).

Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані не пізніше 1 вересня 2023 року направити (у тому числі повторно) до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття усіх рахунків/ електронних гаманців, відкритих/закритих платникам податків, визначених п. 69.1 статті 69 Кодексу, у період з початку дії воєнного стану (24 лютого 2022 року) на території України до 1 серпня 2023 року, для отримання від контролюючих органів повідомлення про взяття рахунків/електронних гаманців на облік (абзац четвертий п.п. 69.17 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.



Роз`яснення норм податкового законодавства фахівцями ДПС

Днями, в Золочівській ДПІ проведено черговий практикум для суб’єктів господарювання щодо особливостей заповнення податкової звітності та новацій законодавства.

Присутнім доведено зміни податкового законодавства, внесені Закон України від 30.06.2023 № 3219-ІХ, зокрема, з 1 серпня скасовується можливість для СГД бути платниками єдиного податку 3 групи за ставкою у розмірі 2 %, повертається обов’язок сплати єдиного податку для 1 та 2 групи ФОП, добровільна сплата ЄСВ «за себе» для підприємців залишається на період воєнного стану та 12 місяців після його скасування тощо.

Також наголошено на можливостях Електронного кабінету, адже за його допомогою можна не лише надіслати податкову декларацію, а й переглянути інформацію про розрахунки з бюджетом, отримати інформацію із загальнодоступних реєстрів тощо.

Наприкінці присутнім нагадали про підстави отримання податкової знижки та відповіли на поставлені запитання.



Призупинена реєстрація платником ПДВ з 1 серпня 2023 року відновлюється

З 1 серпня 2023 року набирає чинності Закон України від 30.06.2023 № 3219-IX, яким скасовується ставка єдиного податку у розмірі 2 відсотки доходу для платників третьої групи.

Платники єдиного податку третьої групи, які використовували особливості оподаткування із ставкою 2 відсотки та які станом на 31 липня 2023 року не відмовилися від їх використання самостійно, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання таких особливостей оподаткування. Платникам податків, у яких була призупинена реєстрація платником ПДВ у зв’язку із особливостями оподаткування єдиного податку 3 групи із ставкою 2 відсотки, з 01.08.2023 автоматично відновлюється реєстрація платником ПДВ, права та обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX Податкового кодексу України.







Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області