Оновлено довідник пільг
ДФС України станом на 01.07.2017року затверджені Довідники податкових пільг:
- Довідник №83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник №83/2 інших податкових пільг.
Дані цих Довідників використовуються платниками під час заповнення звіту про суми податкових пільг, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».
У зазначених Довідниках надано перелік пільг із зазначенням їх кодів та термінів дії, зокрема, з податку на прибуток підприємств; податку на додану вартість; з плати за землю; з податку на нерухоме майно; по акцизному податку з ввезених на митну територію України та з вироблених в Україні підакцизних товарів.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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