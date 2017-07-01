Оновлено довідник пільг

nus.in.ua, 21 липня 2017, 15:45

ДФС України станом на 01.07.2017року затверджені Довідники податкових пільг:

- Довідник №83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник №83/2 інших податкових пільг.

Дані цих Довідників використовуються платниками під час заповнення звіту про суми податкових пільг, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

У зазначених Довідниках надано перелік пільг із зазначенням їх кодів та термінів дії, зокрема, з податку на прибуток підприємств; податку на додану вартість; з плати за землю; з податку на нерухоме майно; по акцизному податку з ввезених на митну територію України та з вироблених в Україні підакцизних товарів.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ