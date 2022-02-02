Триває щорічне декларування доходів громадян

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з до 01 травня 2022 року триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року.

Подати декларацію про доходи платники податків можуть особисто або уповноваженою на це особою, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Заповнити декларацію та надіслати її до податкової служби в електронному вигляді з копіями первинних документів можна за допомогою електронного сервісу «Декларація про майновий стан і доходи» на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті (розділ «ЕК для громадян»). Цей сервіс передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника. З 1 січня 2022 року діє оновлена форма податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 17.12.2020 № 783.

Нагадуємо, що подати декларацію повинні платники податків, які отримали:

- доходи не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів належать, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

- доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів належить, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

- іноземний дохід;

- в інших передбачених Кодексом випадках.



Майже 1,5 млрд грн податкових платежів надійшло до місцевих бюджетів Львівщини

Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини у січні 2022 року становлять майже 1,5 млрд грн, що на понад 25 відс більше ніж у січні 2021 року.

З них понад 898 млн грн податок на доходи фізичних осіб. Це додатково 151,4 млн гривень, або на 20,3 відс більше, ніж у січні 2021 року.

Надходження єдиного податку становлять 357,5 млн грн, що порівняно з січнем 2021 року на 48,2 відс або на 116,2 млн грн більше.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становлять 69,5 млн грн, що на 32,9 відс або на 17,2 млн грн більше ніж у 2021 році.

Надходження плати за землю у січні 2022 року становлять 92,5 млн грн, що на 4,8 млн грн або на 5,5 відс більше.

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Про єдиний рахунок для сплати податкових платежів

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам, що з 1 січня 2021 року сплачувати податки і збори, інші платежі та єдиний внесок можна через єдиний рахунок. Єдиний рахунок — це рахунок, який платник податків за власним бажанням може відкрити в Казначействі та використовувати для сплати зобов’язань та/або податкового боргу. Звертаємо увагу, що повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається платником податків в електронній формі через Електронний кабінет. Слід пам’ятати, що платник податків має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року. Під час використання єдиного рахунка для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платник не має права сплачувати такі кошти на інші рахунки, відкриті Казначейством.

Єдиний рахунок не використовується для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу:

- з ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (для їх сплати є спеціальні системи електронного адміністрування),

- частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їхніми об’єднаннями.



Закон №1914: визначення мінімального податкового зобов’язання для фізичних осіб

Законом України від 30.11.2021 №1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» введено таке поняття як мінімальне податкове зобов’язання. Дане нововведення поширюється на платників податків – фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь. Платниками у частині мінімального податкового зобов'язання є резиденти, які володіють та/або користуються (орендують, на умовах емфітевзису, постійно користуються) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, у частині мінімального податкового зобов'язання.

Підпунктом 170.14.3 п. 170.14 ст. 170 ПКУ встановлено, що визначення загального мінімального податкового зобов’язання фізичним особам, які не зареєстровані як підприємці, здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 1 липня року, наступного за звітним.

Звертаємо увагу, що першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов’язання, є 2022 рік. Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/568647.html



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