Новий сервіс ДПС «StopViolationBot» в месенджері Telegram



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що для забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг ДПС запустила новий сервіс для громадян – чат-бот «StopViolationBot» в месенджері Telegram.Чат-бот – ефективний та сучасний засіб комунікації, який дозволяє 24/7 оперативно поінформувати ДПС про факти виявлених порушень законодавства.За допомогою чат-боту можна повідомити податкову службу про:незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;відмову у розрахунку банківською карткою;торгівлю без ліцензій, порушення порядку реалізації підакцизної продукції;завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, пальне;неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.Після опрацювання отриманої інформації ДПС будуть вжиті заходи відповідного реагування для припинення порушень або незаконної діяльності.Наказом Мінфіну від 31.05.2022 № 151 затверджено зміни до форми декларації акцизного податку і порядку її заповнення та подання. Вони запрацюють із дня офіційного опублікування цього наказу.Наказ №151 прийнято з метою приведення положень декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку у відповідність до положень Законів України від 30.11.2021-IX № 1914, від 15.02.2022 № 2042-IX «, від 01.04.2022 № 2173-IX .Зокрема, Законом № 1914 вносяться зміни до Податкового кодексу у частині:перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;удосконалення, починаючи з 2022 року, механізму припинення накопичення залишків тютюнових виробів за зниженими ставками шляхом впровадження оподаткування із застосуванням коефіцієнта 1,5 обсягів реалізації тютюнових виробів, які перевищують середньомісячні обсяги перед підвищенням ставки податку;встановлення, що зіпсовані, знищені товари, або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання;запровадження на 2022 рік касового методу визначення податкових зобов’язань для виробників електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».Зазначені положення знайшли своє відображення в наказі №151, зокрема, внесено зміни до розділів декларації, додатків до неї та Порядку їх заповнення і подання.В перший раз декларацію акцизного податку за новою формою, платники податку, визначені п. 223.2 ст. 223 з урахуванням положень п. 49.21 ст. 49 Кодексу, подають до контролюючого органу за місцем реєстрації за серпень 2022 року в терміни не пізніше 20 вересня поточного року.Золочівська ДПІ нагадує, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі:нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).Для цілей цього підрозділу до нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які:не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності;не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію;пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування.Згідно з п. 7.2 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим НБУ станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.Громадяни задекларували активів на 4 млрд грн у рамках «податкової амністії»З початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 4 млрд гривень. Сума задекларованого до сплати збору склала 241,7 млн гривень.Нагадуємо, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершується 1 вересня 2022 року.Закликаємо громадян не зволікати та скористатись можливістю легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2022 року не були сплачені податки.Відповідно до ст.166 п.166.3 Податкового кодексу подати декларацію з метою отримання податкової знижки на навчання мають право громадяни, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно - технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.Тобто, право на отримання податкової знижки мають платники податку та/або члени сім’ї першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені).Якщо за навчання студента сплатили особи, які не є членами його сім’ї першого ступеня споріднення (дід, баба та інші особи), вони не мають права на податкову знижку.Днями в Золочівській ДПІ відбулась зустріч начальника ДПІ Романа Дениса з суб’єктами господарування району щодо податкових нововведень та сплати податків в умовах воєнного стану.Під час діалогу обговорили основні зміни у законодавстві, зокрема Закон України №2142-IX, Закон №1914-IX, Закон №2260-IX тощо. Особливу увагу приділили питанню легалізації заробітної плати, погашення податкового боргу, подання звітності в електронному вигляді.Також йшлося про застосування касових апаратів та ведення обліку товарних запасів, про податкову амністію та питання декларування доходів громадян за 2021 рік.