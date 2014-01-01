Відомості з Держреєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів

nus.in.ua, 6 лютого 2017, 16:04

Державна фіскальна служба України відповідно до п. 70.1Податкового кодексу Україниформує й веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі – ДРФО). До інформаційної бази ДРФО включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків, інформація про податкову знижку й податкові пільги платника податків. Джерелом надходження такої інформації є поданий податковим агентом (юридичною особою або фізичною особою — підприємцем) до територіальних органів ДФС податковий розрахунок заформою № 1ДФ.

Отже, для отримання відомостей про себе з ДРФО, фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до територіального органу ДФС за місцем свого проживання або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Для цього необхідно подати документ, що посвідчує особу та заяву встановленого зразка.

У разі подання заяви вповноваженою особою необхідно пред’явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів або доходи та її копію, а також оригінал і копію документа, що посвідчує особу такого представника.

Контролюючий орган протягом п’яти робочих днів із дня звернення фізичної особи надає відомості з ДРФО.

Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, не отримують доходів, не мають іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з ДРФО до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.

В рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців ДФС доопрацювала оновлений сервіс «Електронний кабінет платника» в частині отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (далі – відомості про доходи).

Сервіс доопрацьовано з використанням сучасних Web-технологій з метою забезпечення зручності платників, які бажають отримати відомості про доходи в електронному вигляді.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ