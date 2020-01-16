Які доходи за 2019 рік потрібно декларувати

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2019 році. Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні: – доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо; – доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2019 році. Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

– доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

– доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

– іноземного доходу;

– та в інших передбачених Кодексом випадках.

Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30.04.2020 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 25 квітня 2019 року №177.

Також платники податків мають право задекларувати право на податкову знижку, відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, шляхом подання декларації до кінця поточного року.

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Cектор забезпечення роботи