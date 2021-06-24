До уваги платників податків – роботодавців!

Державна податкова служба України нагадує платникам податків про необхідність оформлення трудових відносин з працівниками.

З 01.07.2021 ДПС спільно з Держпраці розпочато кампанію з детінізації трудових відносин.

Податкова служба забезпечує інформаційну підтримку, надаючи Держпраці переліки суб’єктів господарювання, які мають найбільші ризики використання незадекларованої праці. Станом на 05.07.2021 Держпраці вже виявлено 336 найманих працівників не оформлених належним чином.

Шановні платники податків!Своєчасне оформлення трудових відносин – це запорука фінансової стабільності Вашого бізнесу. До того ж, фінансові ризики і наслідки використання незадекларованої праці значно перевищують витрати, які виникають у разі оформлення трудових відносин із працівниками відповідно до законодавства.

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України розмір санкції за порушення законодавства про працю (незадекларований працівник, факт підміни трудового договору цивільно-правовим/договором про стажування, виплати заробітної плати в конверті, виплати винагороди працівнику без нарахування/сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, фактичного використання праці працівника повний день, при оформленні його на неповний робочий день) складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 000 грн.

Вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 000 гривень.

Закликаємо роботодавців не намагатися обійти законодавство. Якщо використовуєте найманих працівників – укладайте з ними трудові договори. Повідомлення про прийняття працівника - важлива складова укладання трудового договору, яке подається суб’єктами господарювання до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за формою, затвердженою постановою КМ України від 17.06.2015 №413, до початку роботи найманого працівника.



В Золочівській ДПІ надано понад одну тисячу адміністративних послуг

Впродовж січня - червня 2021 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 1172 адміністративні послуги, з них 222 в електронній формі.

Найбільша їх частина, а саме 865 - видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Нагадуємо, фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за ф. № 5ДР або Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта за ф. № 5ДРП відповідно.

Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.

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Майже 47 млн грн надійшло до бюджету за результатами проведених перевірок

Працівниками управління аудиту ГУ ДПС у Львівській області протягом січня-червня 2021 року проведено 1424 перевірки, з яких 45 планових та 1379 позапланових. За результатами проведених перевірок донарахування узгоджених податкових зобов’язань становлять 406,3 млн гривень. Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок склав 257,4 відс., до бюджету сплачено 46,7 млн гривень.

Нагадуємо, що постановою КМ України від 03.02.2021 №89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок» знято заборону на проведення контролюючими органами під час карантину певних видів документальних перевірок юридичних осіб. Зокрема, надається дозвіл на проведення:

- тимчасово зупинених та незавершених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті на дату запровадження мораторію (до 18 березня 2020 року);

-документальних планових перевірок, яким не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про проведення планової перевірки та письмового повідомлення;

-документальних перевірок платників ПДВ, які сформували податковий кредит за ризиковими операціями;

-документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями;

Заборона на проведення документальних перевірок фізичних осіб-підприємців залишається незмінною.





Інформаційно-довідкові послуги за допомогою Контакт-центру ДПС

Для інформаційної підтримки та допомоги платникам податків щодо стану обробки податкової звітності, реєстрації податкових накладних та функціонування електронних сервісів функціонує Контакт-центр ДПС, в який можна звернутися за номером тел. 0 800 501 007 зі стаціонарного телефону безкоштовно.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою електронних сервісів: «InfoTAX»та Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua).



Понад 3 млрд грн ПДВ надійшло до держбюджету з початку року

У січні-червні 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 8 194,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Понад 39 відсотків надходжень до держбюджету складає збір податку на додану вартість, якого з початку року надійшло до бюджету 3 218,3 млн грн, що на 28,0 % або на 704,5 млн грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Збір ПДВ у червні 2021 року становив 504,3 млн грн, що в на 32,3% або на 123,2 млн грн. більше проти червня 2020 року.

Нагадуємо, що інформацію про залишок коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ можна отримати у Електронному кабінеті платника. Вхід до Е-кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області