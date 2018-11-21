ОДПІ
17:41, 25 червня 2020
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Податківцями Львівщини проведено 222 фактичні перевірки з питань дотримання роботодавцями законодавства про працю

Податківцями Львівщини проведено 222 фактичні перевірки з питань дотримання роботодавцями законодавства про працю
Gazeta
Фото: НУС
За інформацією управління податків і зборів з фізичних Головного управління ДПС у Львівській області впродовж січня-травня 2020 року працівниками податкової проведено 222 фактичні перевірки фізичних та юридичних осіб з питань дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю, що на 22,7 %, або на 41 перевірку більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року .
За результатами вжитих заходів, у 16-ти роботодавців виявлено факти використання праці 20-ти неоформлених належним чином найманих працівників. Копії матеріалів таких перевірок скеровано на адресу ГУ Держпраці у Львівській області для прийняття рішення у відповідності до вимог чинного законодавства про працю.
Податкова служба звертає увагу роботодавців на дотримання вимог трудового законодавства: офіційне оформлення співробітників, своєчасну виплату заробітної плати та недопущення її виплати в «конвертах».


Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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