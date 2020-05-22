У Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ надано 549 адміністративних послуг

Впродовж січня – березня 2021 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 549 адміністративних послуг, з них 109 в електронній формі.

Найбільша їх частина, а саме 394 - це видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Також зареєстровано 38 реєстраторів розрахункових операцій та 71 книгу обліку розрахункових операцій.

Нагадуємо, для зручності платників на офіційному вебпорталі ДПС України функціонують безкоштовні електронні сервіси, зокрема, «Електронний кабінет платника» (cabinet.tax.gov.ua).

Актуальна інформація щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових апаратів розміщена у банері «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).

З 1 серпня 2020 року платники податків при розрахунках зі споживачами поряд з традиційними касовими апаратами можуть застосовувати програмні РРО - сучасний аналог класичного касового апарату.

До 1 січня 2022 року РРО або ПРРО не застосовуються підприємцями платниками єдиного податку другої - четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати ( у 2021 році - 1 320 000 грн.), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють продаж складної побутової техніки; ювелірних виробів та виробів з дорогоцінного каміння; ліків, медичних виробів та надання медичних послуг.







Майже 3 694 млн. гривень ПДФО сплачено платниками Львівщини



Впродовж трьох місяців 2021 року забезпечено надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів Львівської області в сумі майже 3 694 млн. гривень. Це на 109,2 відс., або на 312 млн. грн.. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень-березень 2020 року – понад 3 382 млн. гривень).

Надходження ПДФО березня п.р. до бюджетів Львівської області складають майже 1 330 млн. грн., що на 111,4 відс., або 136 млн.грн. більше ніж торік.



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Платники єдиного податку першої групи звільнені від застосування касових апаратів



Підприємці - платники єдиного податку першої групи під час здійснення готівкових розрахунків зі споживачами звільнені від застосування РРО або програмних РРО. Про це повідомив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.

До платників єдиного податку I групи належать підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2021 році обсяг доходу - 1002000 грн.). Крім того, такі підприємці не мають права використовувати працю найманих осіб, можуть здійснювати тільки роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або проводити господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

Підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів в магазинах, які розташовані на території ринку, не можуть бути платниками єдиного податку І групи та відповідно зобов’язані застосувати РРО в залежності від виду та обсягів здійснюваної діяльності.





Майже 831 млн. грн. податкових платежів сплачено підприємствами торгівлі Львівщини



За інформацією Головного управління ДПС у Львівській області, від підприємств торгівлі Львівщини у січні-лютому 2021 року до Зведеного бюджету України надійшло майже 831 млн. грн. податкових платежів, що на 99,3 млн. грн. або на 13,6 відс. більше ніж за відповідний період минулого року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 16,3 відсотка.

Найбільшими платниками торгівельної галузі є ТОВ "ОККО-Драйв", ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Сiльпо-Фуд", ТзОВ "Овацiя", ТОВ "Спринтер Центр", ТОВ "Епiцентр К", ТОВ "ТЕДIС Україна", ТОВ "Золочiв ТХ", ТОВ "Метро Кеш ендКерi Україна", ТЗОВ “Йозера Україна”.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області