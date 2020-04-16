У податковій обговорили актуальні питання адміністрування податків

В Буській ДПІ під головуванням заступника начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігоря Лазорко відбулась зустріч у форматі «круглого столу» із суб’єктами господарювання – юридичними особами територій обслуговування Буської, Бродівської, Золочівської та Перемишлянської ДПІ.

На початку заходу Ігор Лазорко зазначив позитивну динаміку надходжень до бюджетів усіх рівнів впродовж п’яти місяців поточного року та подякував представникам бізнесу за сумлінно сплачені податки. Зазначив, що податкова служба зацікавлена у підвищені рівня добровільності сплати податкових платежів і всіляко сприяє створенню партнерських відносин з суб’єктами господарювання.

Під час зустрічі розглянуті актуальні питання адміністрування податків, збільшення податкового навантаження з податку на прибуток та ПДВ, легалізації робочих місць та дотримання законодавства про працю. Також нагадали про можливість використання електронних сервісів ДПС, завдяки яким можна не тільки сформувати, перевірити та надіслати податкову звітність, а й дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом та отримати іншу довідкову інформацію.

Зустріч пройшла у форматі конструктивного діалогу.



Податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання конфіскованого майна

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що ДПС України у листі від 03.06.2021 № 12825/7/99-00-21-03-02-07 надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання конфіскованого майна.

У листі зазначено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з:

конфіскації майна (передачі майна від особи, в якої його конфісковано, у власність держави);

безоплатної передачі конфіскованого майна від особи, що здійснює його безоплатну передачу, до державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

Операції з постачання (продажу) конфіскованого майна іншим фізичним та юридичним особам є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

Додатково слід зазначити, що для операцій з постачання (продажу) конфіскованого майна виключень з числа об’єктів оподаткування та податкових пільг з ПДВ не передбачено.

Оскільки конфісковане майно належить державі, то держава здійснює делегування функцій щодо нарахування і сплати податкових зобов’язань з ПДВ, які виникають у зв’язку з реалізацією належного їй майна, особі, якій делеговано право здійснювати постачання (продаж) такого майна.

Отже, особа, яка здійснює операції з постачання (продажу) конфіскованого майна, повинна виконувати усі обов’язки, передбачені нормами Податкового кодексу України для платника ПДВ, здійснюючи такі операції.

Також у листі надано роз’яснення щодо особливостей, які виникають при здійсненні операцій з постачання конфіскованого майна.



Понад 6 млрд грн надійшло до бюджетів Львівської області єдиного внеску

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що протягом січня - травня поточного року до бюджету області забезпечено надходження єдиного внеску в сумі 6 473,2 млн гривень. Приріст надходжень єдиного внеску за п’ять місяців п.р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 123,9 відс, або на 1 246,8 млн грн більше.

Через єдиний рахунок, з початку року перераховано до бюджету єдиного внеску в сумі 3,4 млн гривень.

Нагадуємо, фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та не менше розміру мінімального страхового внеску.



Щодо граничних обсягів доходу для І-ІІІ груп з метою перебування на спрощеній системі

підприємцями

Згідно з п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

-обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

Разом з цим умови, відповідно до яких фізичні особи – підприємці не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп, зазначені у п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.



Майже 150 млн грн податку на нерухомість надійшло до місцевого бюджету Львівщини

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що до бюджету Львівщини по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень - травень 2021 року надійшло 149,8 млн грн, що складає 120,6 відс індикативу (124,2 млн гривень). У порівняні з аналогічним періодом минулого року ( 95,6 млн грн) надходження збільшилися на 54,2 млн гривень.

Нагадуємо, відповідно до ст. 266 Податкового кодексу платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються фізичним особам контролюючим органом до 1 липня поточного року.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області