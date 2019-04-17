Нові правила застосування РРО у 2020 році

Про ключові новації законів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг повідомила начальник Бродівської ДПІ Буського управління Ганна Богуцька . Посадовець зазначила, що Законами України від 20.09.2019 №128-IX та 129-IX щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, визначено можливість використовувати замість традиційних касових апаратів безкоштовні спеціальні програми, які можна буде встановити на будь-який гаджет чи смартфон. Суб’єкти господарювання зможуть протестувати программі реєстратори розрахункових операцій з січня 2020 року, а використовувати з 19 квітня. До 01 жовтня 2020 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами -

Про ключові новації законів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг повідомила начальник Бродівської ДПІ Буського управління Ганна Богуцька .

Посадовець зазначила, що Законами України від 20.09.2019 №128-IX та 129-IX щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, визначено можливість використовувати замість традиційних касових апаратів безкоштовні спеціальні програми, які можна буде встановити на будь-який гаджет чи смартфон. Суб’єкти господарювання зможуть протестувати программі реєстратори розрахункових операцій з січня 2020 року, а використовувати з 19 квітня.

До 01 жовтня 2020 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

З жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів. З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Також Г. Богуцька нагадала, що на офіційному веб-порталі ДПС України розміщено банер «Новітні РРО», який містить актуальні матеріали та документи щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та новацій у вказаній сфері.



Платниками Буського управління сплачено до місцевих бюджетів понад 849 млн. гривень



Впродовж 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 849,1 млн.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 274,0млн. грн., Бродівщині – 273,0 млн.грн., Бущині – 159,0 млн.грн. та Перемишлянщині – 143,1 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 19,1 %, або на 136,4 млн. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 606,3 млн. грн., єдиний податок – 117,8 млн. грн. та плата за землю – 77,3 млн. гривень.

Надходження податкових платежів у грудні 2019 року склали 85,1млн. гривень.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області