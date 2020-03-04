З 1 серпня у чеку РРО обов’язково має бути код УКТ ЗЕД для підакцизної продукції

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з 1 серпня 2020 року всі суб’єкти господарювання, які торгують підакцизними товарами, у кожному чеку РРО чи програмного РРО перед назвою товару зобов’язані зазначати відповідний код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

На сьогодні у фіскальному чеку, який видається покупцеві, передбачено зазначення коду товарної підкатегорії згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) лише щодо пального. Це передбачено у п. 11 ст. 3 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/95-ВР. Водночас, Законом України від 17.03. 2020 № 533-ІХ внесено зміни до Закону України від 20.09. 2019 № 128-IX та до п. 11 ст. 3 Закону № 265, яким передбачено, що з 1 серпня 2020 року суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг), із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів, а також цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Нагадуємо, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.





Затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 74 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв» з 01 травня 2020 року затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва.

Марки акцизного податку попереднього зразка, що вже закуплені суб’єктами господарювання застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.





Пілотний проєкт «Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий»



З метою запровадження нових електронних сервісів Державна податкова служба України запустила пілотний проєкт електронного сервісу «Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий».

За допомогою цього сервісу не лише співробітники уповноважених органів державної влади, але й пересічні громадяни зможуть перевіряти, чи законно транспортні засоби перевізників здійснюють переміщення пального або спирту етилового.

На сьогодні електронний сервіс працює у тестовому режимі. Ознайомитись з його роботою можна за посиланням (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles).





Затверджено порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податковий платежів та ЄСВ

Постановою КМ України від 29.04.2020 року № 321 затверджено «Порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади».

Єдиний рахунок впроваджується з 1 січня 2021 року, який відкривається на ім’я Державної податкової служби України у Казначействі. Платник податків за його бажанням може використовувати такий рахунок для сплати платежів. Для цього він повинен подати повідомлення про використання єдиного рахунку в електронній формі через Електронний кабінет у порядку, встановленому статтею 421 Кодексу.

Платник податків має право повідомити про використання або відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.

Через єдиний рахунок можна буде сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов'язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області



