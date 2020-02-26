До уваги громадян, які задекларували доходи за 2019 рік: податки слід сплатити до 1 жовтня

Фахівці податкової служби нагадують громадянам, які подали податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік: термін сплати зазначених податкових зобов’язань – 30 вересня 2020 року (включно).

Громадяни, які задекларували доходи, виконують свої зобов’язання як зі сплати податку на доходи фізичних осіб, так і військового збору.

Також звертаємо увагу, що відповідно до Податкового кодексу за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань до платника застосовуються штрафні санкції:

- у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу при затримці сплати до 30 календарних днів;

- у розмірі 20 відсотків – при затримці сплати понад 30 календарних днів.



Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, на суми такого зобов’язання нараховується пеня.





З 8 вересня 2020 року діє новий перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД





Наказом ДПС України від 08.09.2020 №479 викладено у новій редакції Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування, які подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу.



Це зроблено з метою удосконалення автоматизованого моніторингу щодо перевірки відповідності операцій, відображених у податкових накладних / розрахунках коригування, поданих для реєстрації у ЄРПН, критеріям ризиковості здійснення операцій відповідно до вимог Порядку №1165.



Наказ №479 почав діяти з дати затвердження наказу, тобто з 8 вересня.



На які перевірки поширюється мораторій

Законом України від 14.07.2020 786-IX внесено зміни до пункту 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якими з 08.08.2020 року скасовано мораторій на проведення деяких перевірок.

Тож враховуючи останні зміни, під час карантину можуть проводитися документальні позапланові перевірки:

- які проводяться на звернення платника податків та з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Кодексу;

Фактичні перевірки з питань:

- обліку, ліцензування, виробництва, зберігання й транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

- обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

- здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва й обігу спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених пп. 80.2.2, 80.2.3 та пп. 80.2.5 Кодексу.

Разом з цим, камеральні перевірки не заборонені, тож вони можуть проводитись під час карантину та застосування обмежувальних заходів.

Виникла необхідність переглянути раніше подану звітність - скористайтесь Е-кабінетом

Фахівці податкової служби нагадують, що подання електронних документів здійснюється платниками податків відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом МФ України від 06.06.2017 № 557.

Електронний кабінет створюється та функціонує за такими принципами, зокрема, здійснення автоматизованого внесення до журналу всіх дій (подій), що відбуваються в електронному кабінеті, включаючи фіксацію дати і часу відправлення, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Електронному кабінеті, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу. Інформація про дату і час надсилання та отримання документів, іншої кореспонденції з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через Електронний кабінет у вигляді електронного документа, в тому числі у вигляді квитанції у текстовому форматі.

У приватній частині Електронного кабінету в залежності від типу платника (юридична особа, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин тощо) надається доступ, зокрема, до перегляду та друку раніше поданої звітності.

Меню «Перегляд поданої звітності» надає користувачу Електронного кабінету можливість перегляду раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до ДПС незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.

За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів, поданих у відповідному звітному періоді. Звітний період (місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами – роком та місяцем.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області