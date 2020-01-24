Зміни до порядку обліку платників єдиного внеску (щодо членів фермерських господарств)

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що 19.01.2020 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2019 № 436, яким внесено зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а саме: - визначено період (два місяці з дня набрання чинності Наказом № 436) для подання членами фермерських господарств, які взяті на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до дня набрання чинності Наказом № 436, до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни» та підтвердних документів щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо). Також

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що 19.01.2020 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2019 № 436, яким внесено зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а саме:

- визначено період (два місяці з дня набрання чинності Наказом № 436) для подання членами фермерських господарств, які взяті на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до дня набрання чинності Наказом № 436, до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни» та підтвердних документів щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо).

Також викладено у новій редакції наступні форми заяв:

- про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1 ЄСВ,

- про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7 ЄСВ,

- про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12 ЄСВ.





Затверджено перелік кодів товарів, який застосовується при моніторингу податкових накладних



ДПС України наказом від 03.02.2020 № 67 затвердила перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції.

Цей перелік затверджено з метою реалізації норм Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМ України від 11.12.2019 №1165, в частині визначення переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК), які подано для реєстрації в ЄРПН, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу.





До уваги роботодавців: приймаєте працівника на роботу – повідомте податкову



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності та фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю працівників, про обов’язок надсилати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових інспекцій за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Таке повідомлення має бути надіслане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Повідомлення може подаватися такими способами:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Зразок форми повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р.№ 413.

За порушення трудового та податкового законодавства роботодавці, які використовують найману працю неоформлених працівників і неофіційно виплачують заробітну плату несуть адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.







Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

