В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад вісім тисяч адміністративних послуг

Впродовж січня - серпня 2020 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 8124 адміністративні послуги, з них 515 в електронній формі.

Зокрема, видано 5427 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1576 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Також зареєстровано 751 книгу обліку розрахункових операцій, 297 реєстраторів розрахункових операцій та 68 розрахункових книжок.



Нагадуємо, для зручності платників на офіційному вебпорталі ДПС України функціонують безкоштовні електронні сервіси, зокрема, «Електронний кабінет платника» (cabinet.tax.gov.ua. Зазначений сервіс надає змогу отримати інформацію з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності, тощо. Крім того, платникам надано можливість отримати доступ до приватної частини електронного кабінету, де у режимі реального часу можна сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також можна отримати доступ до особистої інформації, тобто, отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності, стан розрахунків з бюджетом. Фізичні особи за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» в Електронному кабінеті можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таких податках.



Для суб’єктів господарювання, які використовують касові апарати, пропонуємо ознайомитись з банером «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/), який містить актуальну інформацію щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових апаратів.

У банері «Програмні РРО» у вкладці «Форми ПРРО» розміщено форми електронних документів для програмних реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються користувачами для реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації ПРРО, а також іншу довідкову інформацію.





Від платників Буського управління до державної казни надійшло майже 340 млн. гривень



З початку 2020 року суб’єкти господарювання Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 339950,8 тис. грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 107684,8 тис. грн., Бродівщині – 98008,3 тис. грн., Бущині – 73779,1 тис. грн. та Перемишлянщині – 60478,6 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 23,2 відс., або на 63983,9 тис. гривень.



Левову частку в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 129397,8 тис. грн.., податок на додану вартість – 119421,5 тис. грн.. та податок на прибуток – 35892,8 тис. гривень.



Надходження податкових платежів у серпні 2020 року склали 51724,5 тис.грн., що на 18482,5 тис.грн. більше ніж торік.



Нагадуємо, що Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» п. 57.1 Кодексу доповнено абзацом тринадцятим, відповідно до якого, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.





Понад 553 млн. гривень сплачено до місцевих бюджетів



Впродовж січня – серпня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 553190,9 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 178636,1 тис. грн., Золочівщині – 175882,0 тис. грн., Бущині – 107855,9 тис. грн. та Перемишлянщині – 90816,7 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 3,2%, або на 17369,6 тис. гривень.



Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 388193,3 тис. грн., єдиний податок – 77929,3 тис. грн. та плата за землю – 52572,6 тис. гривень.



Надходження податкових платежів у серпні 2020 року склали 80930,8 тис. гривень.



Звертаємо увагу, що Законом України від 16.01.2020 № 466-IХ внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема в частині місцевих податків. Суттєвих змін зазнала стаття 12 Кодексу, якою визначаються повноваження сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів. Змінюються строки прийняття та оприлюднення органами місцевого самоврядування рішень про ставки місцевих податків, а також інформування контролюючих органів про прийняті рішення.





Страхувальниками Буського управління перераховано понад 433 млн грн. єдиного внеску





За вісім місяців 2020 року платниками Буського управління ГУ ДПС у Львівській області сплачено 433,7 млн. грн. єдиного внеску, з них на Бродівщині – 142,4 млн. грн., Золочівщині – 141,9 млн. грн., Бущині – 90,5 млн.грн. та Перемишлянщині – 58,9 млн. гривень.



Надходження внеску у липні поточного року склали 48,8 тис.гривень.



Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України від 28.08.2020 №822-IX "Про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік», з 01 вересня мінімальна заробітна плата складає: у місячному розмірі 5000,0грн., у погодинному - 29,20 грн. Відповідно розмір мінімального страхового внеску з єдиного внеску становить 1100 грн. (5000 грн. * 22%), а максимальна база для нарахування ЄСВ (5000 грн. * 15%) - 75000 гривень.





На підтримку української армії від платників надійшло понад 30 млн. гривень



Впродовж січня - серпня поточного року платники податків Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 30576,0 тис.грн. військового збору, з них на Золочівщині – 10295,8 тис.грн., Бродівщині – 9904,9 тис.грн., Бущині – 6346,4 тис.грн. та Перемишлянщині – 4028,9тис.грн.

Надходження на зміцнення обороноздатності країни у серпні склали 3646,0 тис.гривень.



Нагадуємо, платниками військового збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.



Військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до таких доходів належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна та інші доходи.





Майже 78 млн. гривень єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління



З початку 2020 року «спрощенцями» Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перераховано до місцевих бюджетів 77929,3 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 25155,8 тис. грн, Бродівщині – 20903,0 тис. грн., Бущині – 16711,4 тис. грн. та Перемишлянщині – 15159,1 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 21,7 %, або на 13901,7 тис. грн.



Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 59365,2 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 7944,6 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 11275,8 тис. гривень.



Надходження серпня п.р. склали 11359,2 тис.грн., що на 1593,7 тис.грн. більше ніж торік.



Нагадуємо про зміни для платників єдиного податку, передбачені Законом України від 16.01.2020 № 466-IХ, а саме:

- зменшується з 15-ти до 10-ти днів строк, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% + 20% ПДВ;

- обмежується поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду;

- встановлюється, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.





До державного бюджету надійшло майже 36 мільйонів гривень податку на прибуток



З початку 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 35892,9 тис.грн. податку на прибуток, з них на Золочівщині –15615,2 тис. грн., Бущині – 10119,4 тис. грн., Бродівщині – 4797,3 тис.грн. та Перемишлянщині – 5361,0 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року поступлення збільшились на 52,0 %, або на 12277,8 тис. гривень.



У серпні поточного року до державної казни надійшло 6549,6 тис.грн. податку.



Нагадуємо, що відповідно до Закону України від 16.01.2020 № 466-IX, з 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6000 до 20000 гривень. Цей критерій застосовується до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 23 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20000 гривень.



Також, Законом № 466 доповнено Податковий кодекс новим пунктом 431 підрозділу 4 розділу ХХ, яким передбачено, що при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації основних засобів:

– четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;

– третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років.

Більш детально про зміни з податку на прибуток підприємств – в листі ДПС України від 04.06.2020 № 8939/7/99-00-07-02-01-07.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області